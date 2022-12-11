https://ria.ru/20221211/energetika-1837879852.html
Путин и Эрдоган обсудили по телефону совместные энергетические проекты
Путин и Эрдоган обсудили по телефону совместные энергетические проекты - РИА Новости, 11.12.2022
Путин и Эрдоган обсудили по телефону совместные энергетические проекты
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган обсудили по телефону совместные энергетические проекты, а также обменялись... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T15:39
2022-12-11T15:39
2022-12-11T15:50
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
турция
в мире
газпром
экономика
алексей миллер
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган обсудили по телефону совместные энергетические проекты, а также обменялись мнениями по созданию в Турции регионального газового "хаба", сообщает пресс-служба Кремля."Акцентировано особое значение совместных энергетических проектов, прежде всего в газовой отрасли. С учетом итогов недавних переговоров в Стамбуле председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера продолжен обмен мнениями по инициативе создания на территории Турции регионального газового "хаба", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221116/turtsiya-1831859812.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, в мире, газпром, экономика, алексей миллер
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, В мире, Газпром, Экономика, Алексей Миллер
15:39 11.12.2022 (обновлено: 15:50 11.12.2022)
Путин и Эрдоган обсудили по телефону совместные энергетические проекты
Путин и Эрдоган обсудили по телефону вопросы создания в Турции регионального газового хаба