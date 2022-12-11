https://ria.ru/20221211/energetika-1837879852.html

Путин и Эрдоган обсудили по телефону совместные энергетические проекты

Путин и Эрдоган обсудили по телефону совместные энергетические проекты - РИА Новости, 11.12.2022

Путин и Эрдоган обсудили по телефону совместные энергетические проекты

Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган обсудили по телефону совместные энергетические проекты, а также обменялись... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T15:39

2022-12-11T15:39

2022-12-11T15:50

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

турция

в мире

газпром

экономика

алексей миллер

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган обсудили по телефону совместные энергетические проекты, а также обменялись мнениями по созданию в Турции регионального газового "хаба", сообщает пресс-служба Кремля."Акцентировано особое значение совместных энергетических проектов, прежде всего в газовой отрасли. С учетом итогов недавних переговоров в Стамбуле председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера продолжен обмен мнениями по инициативе создания на территории Турции регионального газового "хаба", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221116/turtsiya-1831859812.html

турция

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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, в мире, газпром, экономика, алексей миллер