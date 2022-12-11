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США видят риски для нацбезопасности из-за освобождения Бута
США видят риски для нацбезопасности из-за освобождения Бута - РИА Новости, 11.12.2022
США видят риски для нацбезопасности из-за освобождения Бута
США видят риски национальной безопасности, если освобожденный россиянин Виктор Бут решит "вернуться к прежней работе", и готовы сделать все возможное для... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T21:05
2022-12-11T21:05
2022-12-11T21:10
в мире
виктор бут
джон кирби
сша
бриттни грайнер
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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. США видят риски национальной безопасности, если освобожденный россиянин Виктор Бут решит "вернуться к прежней работе", и готовы сделать все возможное для привлечения его к ответственности, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.Он отметил, что несмотря на "существующий риск" для национальной безопасности США, американские власти сочли его "управляемым" и согласились не освобождение Бута.Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
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в мире, виктор бут, джон кирби, сша, бриттни грайнер
В мире, Виктор Бут, Джон Кирби, США, Бриттни Грайнер
21:05 11.12.2022 (обновлено: 21:10 11.12.2022)
США видят риски для нацбезопасности из-за освобождения Бута
В Белом доме заявили о рисках для национальной безопасности США из-за освобождения Бута