Рейтинг@Mail.ru
США видят риски для нацбезопасности из-за освобождения Бута - РИА Новости, 11.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221211/but-1837919849.html
США видят риски для нацбезопасности из-за освобождения Бута
США видят риски для нацбезопасности из-за освобождения Бута - РИА Новости, 11.12.2022
США видят риски для нацбезопасности из-за освобождения Бута
США видят риски национальной безопасности, если освобожденный россиянин Виктор Бут решит "вернуться к прежней работе", и готовы сделать все возможное для... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T21:05
2022-12-11T21:10
в мире
виктор бут
джон кирби
сша
бриттни грайнер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837391623_0:0:1065:600_1920x0_80_0_0_3d9209ef60c952873587b93d74798b9a.jpg
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. США видят риски национальной безопасности, если освобожденный россиянин Виктор Бут решит "вернуться к прежней работе", и готовы сделать все возможное для привлечения его к ответственности, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.Он отметил, что несмотря на "существующий риск" для национальной безопасности США, американские власти сочли его "управляемым" и согласились не освобождение Бута.Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
https://ria.ru/20221210/obmen-1837793653.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837391623_60:0:1008:711_1920x0_80_0_0_2fd08231f194e9b7b041d1726a8d305f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, виктор бут, джон кирби, сша, бриттни грайнер
В мире, Виктор Бут, Джон Кирби, США, Бриттни Грайнер
21:05 11.12.2022 (обновлено: 21:10 11.12.2022)
 
США видят риски для нацбезопасности из-за освобождения Бута

В Белом доме заявили о рисках для национальной безопасности США из-за освобождения Бута

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Виктор Бут. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. США видят риски национальной безопасности, если освобожденный россиянин Виктор Бут решит "вернуться к прежней работе", и готовы сделать все возможное для привлечения его к ответственности, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"У Бута есть выбор. Если он выберет вернуться на прежнюю линию работы, то мы сделаем все возможное, чтобы привлечь его к ответственности", - сказал Кирби журналистам.
Он отметил, что несмотря на "существующий риск" для национальной безопасности США, американские власти сочли его "управляемым" и согласились не освобождение Бута.
Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
Обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута в аэропорту Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря, 23:23
СМИ узнали о "сложных компромиссах" в США при обмене Бута на Грайнер
 
В миреВиктор БутДжон КирбиСШАБриттни Грайнер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала