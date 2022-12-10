https://ria.ru/20221210/zst-1837685097.html

В ЮАР призвали создать зону свободной торговли БРИКС

В ЮАР призвали создать зону свободной торговли БРИКС - РИА Новости, 10.12.2022

В ЮАР призвали создать зону свободной торговли БРИКС

БРИКС должна создать зону свободной торговли, заявил РИА Новости глава администрации южноафриканского города Дурбан Муса Мбхеле. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T09:23

2022-12-10T09:23

2022-12-10T09:23

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. БРИКС должна создать зону свободной торговли, заявил РИА Новости глава администрации южноафриканского города Дурбан Муса Мбхеле."Мы бы хотели, чтобы страны БРИКС создали зону свободной торговли, это нужно обсуждать, поскольку мы хотим поспособствовать развитию торговых отношений в БРИКС", - сказал он.Южноафриканский чиновник отметил, что сотрудничество России и ЮАР всегда было плодотворным, а членство в БРИКС только укрепило его."Когда я был маленьким, я знал, что русские освободят нас, помогут нам противостоять европейскому доминированию. Русские всегда были нам друзьями, а с появлением БРИКС и банка развития БРИКС это сотрудничество только усилилось. Мы пока не обращались к этой структуре, но я бы хотел узнать подробнее о возможностях, которые этот банк предоставляет. Я могу заверить вас, что благодаря БРИКС наши отношения только укрепляются", - подчеркнул он.Он также предложил провести следующий саммит БРИКС в Дурбане, который называют "воротами в Африку", поскольку именно оттуда направляется большинство грузов из ЮАР в другие страны, это крупнейший порт в южном полушарии.Ранее посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука заявил РИА Новости, что политический кризис в его стране в связи с расследованием в отношении действующего президента Сирила Рамафосы, инициированного оппозиционной партией, не скажется негативно на отношениях с Россией и не повлияет на членство страны в БРИКС.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку хочет присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия и Египет.

https://ria.ru/20221018/briks-1824999406.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, брикс, россия, юар