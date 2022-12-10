Джонсон предрек Западу сложную зиму без российского газа
Борис Джонсон признал, что зима для западных стран будет сложной без российского газа
© AP Photo / Frank AugsteinБорис Джонсон
© AP Photo / Frank Augstein
Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что эта зима будет очень сложной без российского газа для зависящих от этого энергоресурса стран, однако следующая зима может стать еще тяжелее.
"Для всех тех, кто зависит от поставок российского газа, эта зима будет очень сложной, однако, благодаря поразительным организационным усилиям по наполнению хранилищ газом, мы ее преодолеем. Более серьезная проблема - это следующая зима 2023-24 годов, когда эти запасы сократятся, и их будет труднее восполнять. Новые терминалы СПГ еще не будут работать. Некоторые европейские страны спешат построить больше возможностей для создания морской ветряной энергии, но они также еще не будут готовы. И определенно у нас не будет больше ядерных реакторов гражданского назначения", - написал Джонсон в материале для газеты Wall Street Journal.
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Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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