https://ria.ru/20221210/zima-1837719455.html

Джонсон предрек Западу сложную зиму без российского газа

Джонсон предрек Западу сложную зиму без российского газа - РИА Новости, 10.12.2022

Джонсон предрек Западу сложную зиму без российского газа

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что эта зима будет очень сложной без российского газа для зависящих от этого энергоресурса стран,... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T13:44

2022-12-10T13:44

2022-12-10T13:44

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что эта зима будет очень сложной без российского газа для зависящих от этого энергоресурса стран, однако следующая зима может стать еще тяжелее."Для всех тех, кто зависит от поставок российского газа, эта зима будет очень сложной, однако, благодаря поразительным организационным усилиям по наполнению хранилищ газом, мы ее преодолеем. Более серьезная проблема - это следующая зима 2023-24 годов, когда эти запасы сократятся, и их будет труднее восполнять. Новые терминалы СПГ еще не будут работать. Некоторые европейские страны спешат построить больше возможностей для создания морской ветряной энергии, но они также еще не будут готовы. И определенно у нас не будет больше ядерных реакторов гражданского назначения", - написал Джонсон в материале для газеты Wall Street Journal.Бывший британский премьер отметил, что все большее оказание поддержки Украины может быть "болезненным" во время выделения средств, но тем не менее призвал продолжать оказывать помощь Киеву и даже активизировать усилия в этом вопросе.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221210/turtsiya-1837718067.html

https://ria.ru/20221208/gaz-1837074352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, борис джонсон, россия, великобритания