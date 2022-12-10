11:41 10.12.2022 (обновлено: 12:59 10.12.2022)
На Западе назвали Украину "бездонной дырой"
Пользователи Twitter потребовали от Зеленского отчитаться о расходовании западных средств
© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали публикацию президента Украины Владимира Зеленского, в которой он сообщил об очередном пакете военной помощи от США.
Пользователи социальной сети потребовали у политика объяснить, на что именно уходят их налоги, а также обвинили его и президента США Джо Байдена в использовании конфликта для отмывания денег и собственной выгоды, потребовав начать мирные переговоры с Москвой.
"Прошу, объясните, куда именно уходит эта "помощь". Думаю, мир хотел бы это знать", — попросил KRobertson2014.
"Бездонная дыра", — отметил KingChaegame.
"А что насчет мирного соглашения? Как вы думаете, это все закончится? Вы воюете не со страной с аналогичной военной мощью или ресурсами, вы воюете со второй по силе армией в мире. Они могут продолжать это годами. Остановите кровопролитие и добивайтесь мира", — написал Enti07311782.
"Хватит отмывать наши налоги!" — потребовал JustMakinSense.
"Если бы у меня был выбор, куда направить мои налоги, то точно не на Украину. Сначала отдал бы их работающим американцам, а затем палестинцам. Ни одна помощь, отправленная на Украину, не идет гражданским лицам, которые нуждаются в ней больше всего. Она идет вашей очень коррумпированной банде", — посетовал другой пользователь.
"Можно увидеть декларацию? Куда вы тратите деньги?" — поинтересовался Liamadamgrace.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства подчеркнул, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.
На фоне российской спецоперации США и их партнеры по НАТО продолжают отправлять оружие Украине. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.
На фоне российской спецоперации США и их партнеры по НАТО продолжают отправлять оружие Украине. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.
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