https://ria.ru/20221210/yufu-1837280677.html

Российские ученые создали новый пьезоэлектрический генератор энергии

Российские ученые создали новый пьезоэлектрический генератор энергии - РИА Новости, 10.12.2022

Российские ученые создали новый пьезоэлектрический генератор энергии

Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) разработали новую модель пьезоэлектрического генератора энергии и изучили его свойства. Устройство предназначено... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T09:00

2022-12-10T09:00

2022-12-10T10:28

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) разработали новую модель пьезоэлектрического генератора энергии и изучили его свойства. Устройство предназначено для преобразования энергии механических вибраций в электрическую энергию.Разработчики построили численную 3D и экспериментальную натурную модели, что позволило точно определить характеристики генератора в зависимости от его конфигурации и свойств материала. Результаты исследований были опубликованы в журнале "Applied Sciences" и других изданиях.Разработчики генератора из ЮФУ отметили, что пьезокерамика в настоящее время имеет широкую область применения. Устройства на ее основе используются в медицине, системах связи, контроле промышленных процессов, измерительных и бытовых электрических приборах. Мировой рынок пьезокерамики и сфера ее применения постоянно растут.Как полагают эксперты ЮФУ, в эпоху глобального развития устройств генерации и сбора энергии на основе применения новых пьезоматериалов перед специалистами стоит задача повышения энергоэффективности всех процессов, включая сбор и использование окружающей вибрационной энергии. В частности, для механических вибраций преобразование в электричество происходит за счет использования пьезоэлектрических элементов в комплексе устройства генерации энергии.Разработчики из Южного федерального университета пояснили, что возможности подобной системы определяются не только емкостью и электромеханическими коэффициентами пьезоэлектрических материалов, но и некоторыми другими показателями. Так, по их словам, качество системы генерации энергии зависит от микроструктуры материала, геометрии и электрических цепей самого устройства."Наша команда провела конечно-элементное моделирование и экспериментальный анализ пьезоэлектрического генератора энергии осевого типа", – сообщил один из авторов разработки, научный сотрудник Института математики, механики и компьютерных наук ЮФУ Александр Черпаков.По его словам, в результате исследования удалось проверить применение пьезоэлектрических материалов с различной пористостью с учетом их эффективных свойств.Также авторы разработки рассказали, что генератор энергии спроектирован с использованием пьезоэлементов двух типов: жесткие цилиндры и пьезоэлементы пластинчатого типа. Их комбинированное сочетание совместно с элементами генератора рассчитывалось с помощью численного моделирования.По мнению ученых, разработка и модернизация комплексов устройств генерации энергии, ее сбора и хранения на основе применения пьезоматериалов нового поколения с улучшенными пьезоэлектрическими свойствами позволят повысить энергоэффективность в будущем.Работы проведены в рамках выполнения гранта Российского фонда фундаментальных исследований (№ 21-19-00423). Цикл исследований выполняется в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030". ЮФУ является участником этого федерального проекта по треку "Исследовательское лидерство".

https://ria.ru/20221207/yufu-1836813625.html

https://ria.ru/20221202/urfu-1835810391.html

https://ria.ru/20221125/volggtu-1833920668.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, южный федеральный университет, российский фонд фундаментальных исследований, россия, ростов-на-дону