https://ria.ru/20221210/yuar-1837682133.html
В южноафриканском Дурбане заявили о намерении сотрудничать с Севастополем
В южноафриканском Дурбане заявили о намерении сотрудничать с Севастополем - РИА Новости, 10.12.2022
В южноафриканском Дурбане заявили о намерении сотрудничать с Севастополем
Дурбан установил побратимские связи с Санкт-Петербургом, хочет сотрудничать также с Москвой и Севастополем, заявил РИА Новости глава администрации... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T08:38
2022-12-10T08:38
2022-12-10T08:38
севастополь
санкт-петербург
дурбан
брикс
в мире
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Дурбан установил побратимские связи с Санкт-Петербургом, хочет сотрудничать также с Москвой и Севастополем, заявил РИА Новости глава администрации южноафриканского города Муса Мбхеле."Мы бы хотели сотрудничать с Санкт-Петербургом и Москвой, потому что у нас есть общие проблемы. Мы уже подписали договор о побратимстве с Санкт-Петербургом. Если будут еще желающие стать с нами партнерами, мы будем только рады. Мы не против сотрудничества с городами Крыма, с Севастополем, который также является портовым городом", - сказал он.Глава администрации Дурбана добавил, что хотел бы обмениваться опытом и с властями других городов стран, входящих в БРИКС: узнавать, как они отстраивают портовую инфраструктуру, а также что они думают по поводу вызовов энергоперехода – как переходить от потребления невозобновляемых источников к чистой энергии."Наш город подвержен перебоям с электричеством – я бы хотел узнать, как другие города справляются с такой проблемой. Российский опыт был бы полезен для нас, чтобы определиться – правильно ли мы делаем, что пытаемся переориентироваться на так называемую чистую энергию. Россияне могли бы с нами поделиться мыслями по этому поводу", - заявил Мбхеле.Южноафриканский чиновник подчеркнул, что хотел бы также узнать, какие механизмы задействуют российские компании в области социальных инвестиций, чтобы применять их в своем городе.
https://ria.ru/20221127/sevastopol-1834633239.html
https://ria.ru/20221208/borrel-1837343073.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, санкт-петербург, дурбан, брикс, в мире
Севастополь, Санкт-Петербург, Дурбан, БРИКС, В мире
В южноафриканском Дурбане заявили о намерении сотрудничать с Севастополем
Глава администрации Дурбана в ЮАР: город хочет сотрудничать с Москвой и Севастополем
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Дурбан установил побратимские связи с Санкт-Петербургом, хочет сотрудничать также с Москвой и Севастополем, заявил РИА Новости глава администрации южноафриканского города Муса Мбхеле.
"Мы бы хотели сотрудничать с Санкт-Петербургом и Москвой, потому что у нас есть общие проблемы. Мы уже подписали договор о побратимстве с Санкт-Петербургом. Если будут еще желающие стать с нами партнерами, мы будем только рады. Мы не против сотрудничества с городами Крыма, с Севастополем, который также является портовым городом", - сказал он.
Глава администрации Дурбана добавил, что хотел бы обмениваться опытом и с властями других городов стран, входящих в БРИКС
: узнавать, как они отстраивают портовую инфраструктуру, а также что они думают по поводу вызовов энергоперехода – как переходить от потребления невозобновляемых источников к чистой энергии.
"Наш город подвержен перебоям с электричеством – я бы хотел узнать, как другие города справляются с такой проблемой. Российский опыт был бы полезен для нас, чтобы определиться – правильно ли мы делаем, что пытаемся переориентироваться на так называемую чистую энергию. Россияне могли бы с нами поделиться мыслями по этому поводу", - заявил Мбхеле.
Южноафриканский чиновник подчеркнул, что хотел бы также узнать, какие механизмы задействуют российские компании в области социальных инвестиций, чтобы применять их в своем городе.