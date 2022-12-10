https://ria.ru/20221210/trevoga-1837716782.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.12.2022
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога снова звучит в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T13:21
2022-12-10T13:21
2022-12-10T13:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы рф
днепропетровская область
денис шмыгаль
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Воздушная тревога снова звучит в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры.Согласно данным, тревога объявлена одновременно – около 11.55 (12.55 мск).Ранее воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях на Украине, однако спустя полчаса ее отменили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221210/trevoga-1837673036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы рф, днепропетровская область, денис шмыгаль, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Днепропетровская область, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины