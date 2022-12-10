https://ria.ru/20221210/trevoga-1837707293.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.12.2022
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T12:14
2022-12-10T12:14
2022-12-10T12:18
в мире
украина
днепропетровская область
харьковская область
полтавская область
специальная военная операция на украине
денис шмыгаль
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры.Согласно данным, тревога объявлена практически одновременно – около 11.00 (12.00 мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221210/trevoga-1837675622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровская область, харьковская область, полтавская область, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Днепропетровская область, Харьковская область, Полтавская область, Специальная военная операция на Украине, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ
12:14 10.12.2022 (обновлено: 12:18 10.12.2022)
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу