https://ria.ru/20221210/trevoga-1837707293.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.12.2022

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T12:14

2022-12-10T12:14

2022-12-10T12:18

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украина

днепропетровская область

харьковская область

полтавская область

специальная военная операция на украине

денис шмыгаль

владимир зеленский

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры.Согласно данным, тревога объявлена практически одновременно – около 11.00 (12.00 мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221210/trevoga-1837675622.html

украина

днепропетровская область

харьковская область

полтавская область

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, днепропетровская область, харьковская область, полтавская область, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы рф