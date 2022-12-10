https://ria.ru/20221210/spetsoperatsiya-1837744366.html

Виктор Бут заявил о полной поддержке спецоперации на Украине

Виктор Бут заявил о полной поддержке спецоперации на Украине - РИА Новости, 10.12.2022

Виктор Бут заявил о полной поддержке спецоперации на Украине

Вызволенный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут заявил, что поддерживает спецоперацию РФ на Украине и готов принять в ней участие. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T16:21

2022-12-10T16:21

2022-12-10T17:30

специальная военная операция на украине

виктор бут

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837356787_0:0:1217:686_1920x0_80_0_0_f6fecf5f577e62cc81ebdbed73eb4d70.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вызволенный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут заявил, что поддерживает спецоперацию РФ на Украине и готов принять в ней участие."Я задавался вопросом, почему не начали раньше… но мы не были готовы. Всецело поддерживаю, и если была бы возможность и навыки необходимые, я бы, конечно, пошел", - сказал Бут в интервью RT.Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

https://ria.ru/20221209/oae-1837585751.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

виктор бут, в мире, украина