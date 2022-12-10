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Виктор Бут заявил о полной поддержке спецоперации на Украине - РИА Новости, 10.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221210/spetsoperatsiya-1837744366.html
Виктор Бут заявил о полной поддержке спецоперации на Украине
Виктор Бут заявил о полной поддержке спецоперации на Украине - РИА Новости, 10.12.2022
Виктор Бут заявил о полной поддержке спецоперации на Украине
Вызволенный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут заявил, что поддерживает спецоперацию РФ на Украине и готов принять в ней участие. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T16:21
2022-12-10T17:30
специальная военная операция на украине
виктор бут
в мире
украина
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вызволенный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут заявил, что поддерживает спецоперацию РФ на Украине и готов принять в ней участие."Я задавался вопросом, почему не начали раньше… но мы не были готовы. Всецело поддерживаю, и если была бы возможность и навыки необходимые, я бы, конечно, пошел", - сказал Бут в интервью RT.Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
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виктор бут, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Виктор Бут, В мире, Украина
16:21 10.12.2022 (обновлено: 17:30 10.12.2022)
 
Виктор Бут заявил о полной поддержке спецоперации на Украине

Виктор Бут заявил, что по возможности принял бы участие в спецоперации на Украине

© РИА Новости / Перейти в медиабанкОтбывавший наказание в США Виктор Бут в самолете после обмена на ранее осужденную в РФ гражданку США Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби
Отбывавший наказание в США Виктор Бут в самолете после обмена на ранее осужденную в РФ гражданку США Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости
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Отбывавший наказание в США Виктор Бут в самолете после обмена на ранее осужденную в РФ гражданку США Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вызволенный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут заявил, что поддерживает спецоперацию РФ на Украине и готов принять в ней участие.
"Я задавался вопросом, почему не начали раньше… но мы не были готовы. Всецело поддерживаю, и если была бы возможность и навыки необходимые, я бы, конечно, пошел", - сказал Бут в интервью RT.
Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
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Специальная военная операция на УкраинеВиктор БутВ миреУкраина
 
 
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