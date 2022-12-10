16:21 10.12.2022 (обновлено: 17:30 10.12.2022)
Виктор Бут заявил о полной поддержке спецоперации на Украине
Виктор Бут заявил, что по возможности принял бы участие в спецоперации на Украине
© РИА Новости / Перейти в медиабанкОтбывавший наказание в США Виктор Бут в самолете после обмена на ранее осужденную в РФ гражданку США Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби
Отбывавший наказание в США Виктор Бут в самолете после обмена на ранее осужденную в РФ гражданку США Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вызволенный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут заявил, что поддерживает спецоперацию РФ на Украине и готов принять в ней участие.
"Я задавался вопросом, почему не начали раньше… но мы не были готовы. Всецело поддерживаю, и если была бы возможность и навыки необходимые, я бы, конечно, пошел", - сказал Бут в интервью RT.
Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
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