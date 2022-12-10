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Сербия направит НАТО запрос на введение в Косово сил безопасности - РИА Новости, 10.12.2022
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Сербия направит НАТО запрос на введение в Косово сил безопасности
Сербия направит НАТО запрос на введение в Косово сил безопасности - РИА Новости, 10.12.2022
Сербия направит НАТО запрос на введение в Косово сил безопасности
Белград направит официальный запрос командованию миссии НАТО KFOR о вводе контингента сербской полиции и армии в Косово и Метохию, заявил президент страны... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T21:38
2022-12-10T22:14
в мире
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косово
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БЕЛГРАД, 10 дек — РИА Новости. Белград направит официальный запрос командованию миссии НАТО KFOR о вводе контингента сербской полиции и армии в Косово и Метохию, заявил президент страны Александр Вучич в обращении к гражданам.После этого он зачитал соответствующий пункт резолюции Совбеза. По словам Вучича, официальное решение правительства о направлении запроса примут в понедельник, однако командование миссии НАТО наверняка его отклонит. При этом он отметил, что в этой ситуации необходимо хотя бы сделать попытку.Ранее сегодня косовские сербы начали возводить баррикады на севере края после задержания в Приштине бывшего сотрудника МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Позднее местная полиция заблокировала въезд в край через КПП "Ярине" для автомобилей и пешеходов из Центральной Сербии. Президенту самопровозглашенной республики Косово Вьеса Османи пришлось перенести дату муниципальных выборов в населенных сербами районах, где представители сербской общины ранее подали в отставку из всех структур Приштины.Накануне посол России в республике Александр Боцан-Харченко заявил, что власти самопровозглашенного Косово постоянно наращивают присутствие силовиков на населенном сербами севере края. По его словам, ситуация находится на опасной отметке.
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в мире, сербия, косово, нато, александр вучич, оон, александр боцан-харченко, приштина
В мире, Сербия, Косово, НАТО, Александр Вучич, ООН, Александр Боцан-Харченко, Приштина
21:38 10.12.2022 (обновлено: 22:14 10.12.2022)
 
Сербия направит НАТО запрос на введение в Косово сил безопасности

Вучич: Сербия направит НАТО запрос на введение в Косово контингента сил безопасности

© РИА Новости / Артур АваковПогранпереход с Косово
Погранпереход с Косово - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Артур Аваков
Погранпереход с Косово. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 10 дек — РИА Новости. Белград направит официальный запрос командованию миссии НАТО KFOR о вводе контингента сербской полиции и армии в Косово и Метохию, заявил президент страны Александр Вучич в обращении к гражданам.

"В соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН направим запрос командующему KFOR, чтобы обеспечил распределение контингента армии и полиции Сербии на территории Косово и Метохии", — сказал он.

После этого он зачитал соответствующий пункт резолюции Совбеза. По словам Вучича, официальное решение правительства о направлении запроса примут в понедельник, однако командование миссии НАТО наверняка его отклонит. При этом он отметил, что в этой ситуации необходимо хотя бы сделать попытку.
Ранее сегодня косовские сербы начали возводить баррикады на севере края после задержания в Приштине бывшего сотрудника МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Позднее местная полиция заблокировала въезд в край через КПП "Ярине" для автомобилей и пешеходов из Центральной Сербии. Президенту самопровозглашенной республики Косово Вьеса Османи пришлось перенести дату муниципальных выборов в населенных сербами районах, где представители сербской общины ранее подали в отставку из всех структур Приштины.
Накануне посол России в республике Александр Боцан-Харченко заявил, что власти самопровозглашенного Косово постоянно наращивают присутствие силовиков на населенном сербами севере края. По его словам, ситуация находится на опасной отметке.
Баррикады на севере Косово и Метохии - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
Вчера, 17:54
Сербы строят баррикады на севере Косово
 
В миреСербияКосовоНАТОАлександр ВучичООНАлександр Боцан-ХарченкоПриштина
 
 
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