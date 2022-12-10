https://ria.ru/20221210/serbiya-1837785511.html

Сербия направит НАТО запрос на введение в Косово сил безопасности

Сербия направит НАТО запрос на введение в Косово сил безопасности - РИА Новости, 10.12.2022

Сербия направит НАТО запрос на введение в Косово сил безопасности

Белград направит официальный запрос командованию миссии НАТО KFOR о вводе контингента сербской полиции и армии в Косово и Метохию, заявил президент страны... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T21:38

2022-12-10T21:38

2022-12-10T22:14

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БЕЛГРАД, 10 дек — РИА Новости. Белград направит официальный запрос командованию миссии НАТО KFOR о вводе контингента сербской полиции и армии в Косово и Метохию, заявил президент страны Александр Вучич в обращении к гражданам.После этого он зачитал соответствующий пункт резолюции Совбеза. По словам Вучича, официальное решение правительства о направлении запроса примут в понедельник, однако командование миссии НАТО наверняка его отклонит. При этом он отметил, что в этой ситуации необходимо хотя бы сделать попытку.Ранее сегодня косовские сербы начали возводить баррикады на севере края после задержания в Приштине бывшего сотрудника МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Позднее местная полиция заблокировала въезд в край через КПП "Ярине" для автомобилей и пешеходов из Центральной Сербии. Президенту самопровозглашенной республики Косово Вьеса Османи пришлось перенести дату муниципальных выборов в населенных сербами районах, где представители сербской общины ранее подали в отставку из всех структур Приштины.Накануне посол России в республике Александр Боцан-Харченко заявил, что власти самопровозглашенного Косово постоянно наращивают присутствие силовиков на населенном сербами севере края. По его словам, ситуация находится на опасной отметке.

https://ria.ru/20221210/barrikady-1837756475.html

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Наталья Макарова

в мире, сербия, косово, нато, александр вучич, оон, александр боцан-харченко, приштина