21:38 10.12.2022 (обновлено: 22:14 10.12.2022)
Сербия направит НАТО запрос на введение в Косово сил безопасности
Вучич: Сербия направит НАТО запрос на введение в Косово контингента сил безопасности
Погранпереход с Косово. Архивное фото
БЕЛГРАД, 10 дек — РИА Новости. Белград направит официальный запрос командованию миссии НАТО KFOR о вводе контингента сербской полиции и армии в Косово и Метохию, заявил президент страны Александр Вучич в обращении к гражданам.
"В соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН направим запрос командующему KFOR, чтобы обеспечил распределение контингента армии и полиции Сербии на территории Косово и Метохии", — сказал он.
После этого он зачитал соответствующий пункт резолюции Совбеза. По словам Вучича, официальное решение правительства о направлении запроса примут в понедельник, однако командование миссии НАТО наверняка его отклонит. При этом он отметил, что в этой ситуации необходимо хотя бы сделать попытку.
Ранее сегодня косовские сербы начали возводить баррикады на севере края после задержания в Приштине бывшего сотрудника МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Позднее местная полиция заблокировала въезд в край через КПП "Ярине" для автомобилей и пешеходов из Центральной Сербии. Президенту самопровозглашенной республики Косово Вьеса Османи пришлось перенести дату муниципальных выборов в населенных сербами районах, где представители сербской общины ранее подали в отставку из всех структур Приштины.
Накануне посол России в республике Александр Боцан-Харченко заявил, что власти самопровозглашенного Косово постоянно наращивают присутствие силовиков на населенном сербами севере края. По его словам, ситуация находится на опасной отметке.
Вчера, 17:54Сербы строят баррикады на севере Косово