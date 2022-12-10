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Пассажиров начнут штрафовать за отказ от полета после закрытия дверей - РИА Новости, 10.12.2022
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Туризм
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Пассажиров начнут штрафовать за отказ от полета после закрытия дверей
Пассажиров начнут штрафовать за отказ от полета после закрытия дверей - РИА Новости, 10.12.2022
Пассажиров начнут штрафовать за отказ от полета после закрытия дверей
Авиакомпания "Россия" будет штрафовать пассажиров за отказ от полета без уважительной причины после закрытия дверей самолета и объявления готовности к вылету,... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T01:34
2022-12-10T01:34
туризм
россия (авиакомпания)
пассажиры
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" будет штрафовать пассажиров за отказ от полета без уважительной причины после закрытия дверей самолета и объявления готовности к вылету, говорится в релизе перевозчика."Вынужденная мера вводится в связи с участившимися отказами, которые влекут за собой отклонения от расписания целых цепочек рейсов и дополнительные затраты", — поясняют в пресс-службе.Там отмечают, что отказы без причин подвергают риску репутацию перевозчика и доверие путешественников. А компенсация за снятие человека с рейса за его счет, помимо прочего, позволит не повышать тарифы.В компании напоминают, что расходы на оплату процессов наземного обслуживания включают в себя затраты на дополнительное время использования трапа, буксировку воздушного судна, работу вспомогательной силовой установки, топливо, снятие багажа и дополнительный досмотр самолета. Ранее за все это платил перевозчик."Пассажир имеет возможность отказаться от полета до момента закрытия дверей, когда еще возможно оперативно организовать его выход из лайнера, — уточняют в пресс-службе. — После можно отказаться только при наличии угрозы жизни или здоровью".
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россия (авиакомпания), пассажиры, новости - туризм, туризм
Туризм, Россия (авиакомпания), пассажиры, Новости - Туризм, Туризм
01:34 10.12.2022
 
Пассажиров начнут штрафовать за отказ от полета после закрытия дверей

Авиакомпания "Россия" начнет штрафовать за отказ от полета после закрытия дверей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Россия" на мосту, ведущему к третьей взлетно-посадочной полосе Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина
Самолет авиакомпании Россия на мосту, ведущему к третьей взлетно-посадочной полосе Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" будет штрафовать пассажиров за отказ от полета без уважительной причины после закрытия дверей самолета и объявления готовности к вылету, говорится в релизе перевозчика.
"Вынужденная мера вводится в связи с участившимися отказами, которые влекут за собой отклонения от расписания целых цепочек рейсов и дополнительные затраты", — поясняют в пресс-службе.
Там отмечают, что отказы без причин подвергают риску репутацию перевозчика и доверие путешественников. А компенсация за снятие человека с рейса за его счет, помимо прочего, позволит не повышать тарифы.
В компании напоминают, что расходы на оплату процессов наземного обслуживания включают в себя затраты на дополнительное время использования трапа, буксировку воздушного судна, работу вспомогательной силовой установки, топливо, снятие багажа и дополнительный досмотр самолета. Ранее за все это платил перевозчик.
"Пассажир имеет возможность отказаться от полета до момента закрытия дверей, когда еще возможно оперативно организовать его выход из лайнера, — уточняют в пресс-службе. — После можно отказаться только при наличии угрозы жизни или здоровью".
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