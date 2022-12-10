https://ria.ru/20221210/rossiya-1837451501.html

Пассажиров начнут штрафовать за отказ от полета после закрытия дверей

Пассажиров начнут штрафовать за отказ от полета после закрытия дверей - РИА Новости, 10.12.2022

Пассажиров начнут штрафовать за отказ от полета после закрытия дверей

Авиакомпания "Россия" будет штрафовать пассажиров за отказ от полета без уважительной причины после закрытия дверей самолета и объявления готовности к вылету,... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T01:34

2022-12-10T01:34

2022-12-10T01:34

туризм

россия (авиакомпания)

пассажиры

новости - туризм

туризм

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" будет штрафовать пассажиров за отказ от полета без уважительной причины после закрытия дверей самолета и объявления готовности к вылету, говорится в релизе перевозчика."Вынужденная мера вводится в связи с участившимися отказами, которые влекут за собой отклонения от расписания целых цепочек рейсов и дополнительные затраты", — поясняют в пресс-службе.Там отмечают, что отказы без причин подвергают риску репутацию перевозчика и доверие путешественников. А компенсация за снятие человека с рейса за его счет, помимо прочего, позволит не повышать тарифы.В компании напоминают, что расходы на оплату процессов наземного обслуживания включают в себя затраты на дополнительное время использования трапа, буксировку воздушного судна, работу вспомогательной силовой установки, топливо, снятие багажа и дополнительный досмотр самолета. Ранее за все это платил перевозчик."Пассажир имеет возможность отказаться от полета до момента закрытия дверей, когда еще возможно оперативно организовать его выход из лайнера, — уточняют в пресс-службе. — После можно отказаться только при наличии угрозы жизни или здоровью".

https://ria.ru/20221208/s7-1837250062.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

россия (авиакомпания), пассажиры, новости - туризм, туризм