https://ria.ru/20221210/risunki-1837769328.html
Художник доставил детские письма и рисунки бойцам на фронт
Художник доставил детские письма и рисунки бойцам на фронт - РИА Новости, 10.12.2022
Художник доставил детские письма и рисунки бойцам на фронт
Художник, преподаватель, член военно-исторического общества России Валерий Букша привез на фронт письма и рисунки от школьников Ставропольского края. Бойцы батальона "Русь" с благодарностью приняли более 100 детских писем. Они передадут их сослуживцам на передовую.
2022-12-10T19:21
2022-12-10T19:21
2022-12-10T19:21
ставропольский край
спецоперация
дети
днр
видео
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По словам художника, школьники сами изъявили желание написать слова поддержки военным. Дети с нетерпением ждут, когда их послания прочитают бойцы.
ставропольский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837767668_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f924b721539c107cc6c5d71b401bc69b.jpg
Художник доставил детские письма и рисунки бойцам на фронт
Художник, преподаватель, член военно-исторического общества России Валерий Букша привез на фронт письма и рисунки от школьников Ставропольского края. Бойцы батальона "Русь" с благодарностью приняли более 100 детских писем. Они передадут их сослуживцам на передовую. По словам художника, школьники сами изъявили желание написать слова поддержки военным. Дети с нетерпением ждут, когда их послания прочитают бойцы.
2022-12-10T19:21
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PT2M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, спецоперация, дети, днр, видео, видео
Ставропольский край, Спецоперация, Дети, ДНР, Видео
Художник доставил детские письма и рисунки бойцам на фронт
Художник, преподаватель, член военно-исторического общества России Валерий Букша привез на фронт письма и рисунки от школьников Ставропольского края. Бойцы батальона "Русь" с благодарностью приняли более 100 детских писем. Они передадут их сослуживцам на передовую.
2022-12-10T19:21
true
PT2M52S
Художник доставил детские письма и рисунки бойцам на фронт
Художник, преподаватель, член военно-исторического общества России Валерий Букша привез на фронт письма и рисунки от школьников Ставропольского края. Бойцы батальона "Русь" с благодарностью приняли более 100 детских писем. Они передадут их сослуживцам на передовую.