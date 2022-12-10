https://ria.ru/20221210/risunki-1837769328.html

Художник доставил детские письма и рисунки бойцам на фронт

Художник доставил детские письма и рисунки бойцам на фронт - РИА Новости, 10.12.2022

Художник доставил детские письма и рисунки бойцам на фронт

Художник, преподаватель, член военно-исторического общества России Валерий Букша привез на фронт письма и рисунки от школьников Ставропольского края. Бойцы батальона "Русь" с благодарностью приняли более 100 детских писем. Они передадут их сослуживцам на передовую.

2022-12-10T19:21

2022-12-10T19:21

2022-12-10T19:21

ставропольский край

спецоперация

дети

днр

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837767668_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_46353c2158e4f31bb41cfd3d428c9e42.jpg

По словам художника, школьники сами изъявили желание написать слова поддержки военным. Дети с нетерпением ждут, когда их послания прочитают бойцы.

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алина Прокофьева

Алина Прокофьева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Художник доставил детские письма и рисунки бойцам на фронт Художник, преподаватель, член военно-исторического общества России Валерий Букша привез на фронт письма и рисунки от школьников Ставропольского края. Бойцы батальона "Русь" с благодарностью приняли более 100 детских писем. Они передадут их сослуживцам на передовую. По словам художника, школьники сами изъявили желание написать слова поддержки военным. Дети с нетерпением ждут, когда их послания прочитают бойцы. 2022-12-10T19:21 true PT2M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Прокофьева

ставропольский край, спецоперация, дети, днр, видео, видео