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Художник доставил детские письма и рисунки бойцам на фронт - РИА Новости, 10.12.2022
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Художник доставил детские письма и рисунки бойцам на фронт
Художник доставил детские письма и рисунки бойцам на фронт - РИА Новости, 10.12.2022
Художник доставил детские письма и рисунки бойцам на фронт
Художник, преподаватель, член военно-исторического общества России Валерий Букша привез на фронт письма и рисунки от школьников Ставропольского края. Бойцы батальона "Русь" с благодарностью приняли более 100 детских писем. Они передадут их сослуживцам на передовую.
2022-12-10T19:21
2022-12-10T19:21
ставропольский край
спецоперация
дети
днр
видео
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По словам художника, школьники сами изъявили желание написать слова поддержки военным. Дети с нетерпением ждут, когда их послания прочитают бойцы.
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Алина Прокофьева
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Художник доставил детские письма и рисунки бойцам на фронт
Художник, преподаватель, член военно-исторического общества России Валерий Букша привез на фронт письма и рисунки от школьников Ставропольского края. Бойцы батальона "Русь" с благодарностью приняли более 100 детских писем. Они передадут их сослуживцам на передовую. По словам художника, школьники сами изъявили желание написать слова поддержки военным. Дети с нетерпением ждут, когда их послания прочитают бойцы.
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ставропольский край, спецоперация, дети, днр, видео, видео
Ставропольский край, Спецоперация, Дети, ДНР, Видео
Художник доставил детские письма и рисунки бойцам на фронт
Художник, преподаватель, член военно-исторического общества России Валерий Букша привез на фронт письма и рисунки от школьников Ставропольского края. Бойцы батальона "Русь" с благодарностью приняли более 100 детских писем. Они передадут их сослуживцам на передовую.
2022-12-10T19:21
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19:21 10.12.2022
 

Художник доставил детские письма и рисунки бойцам на фронт

Читать ria.ru в
Художник, преподаватель, член военно-исторического общества России Валерий Букша привез на фронт письма и рисунки от школьников Ставропольского края. Бойцы батальона "Русь" с благодарностью приняли более 100 детских писем. Они передадут их сослуживцам на передовую.
По словам художника, школьники сами изъявили желание написать слова поддержки военным. Дети с нетерпением ждут, когда их послания прочитают бойцы.
 
Ставропольский крайСпецоперацияДетиДНРВидео
 
 
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