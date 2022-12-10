https://ria.ru/20221210/predatelstvo-1837666209.html

В Польше пожаловались на "нож в спину" со стороны ЕС

В Польше пожаловались на "нож в спину" со стороны ЕС - РИА Новости, 10.12.2022

В Польше пожаловались на "нож в спину" со стороны ЕС

Евросоюз в разгар конфликта на Украине "вонзил нож в спину" Польше, заявил в интервью британскому изданию The Daily Express бывший министр финансов этой страны... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T01:19

2022-12-10T01:19

2022-12-10T01:19

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еврокомиссия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Евросоюз в разгар конфликта на Украине "вонзил нож в спину" Польше, заявил в интервью британскому изданию The Daily Express бывший министр финансов этой страны Тадеуш Косьчиньский.В июне Европейская комиссия одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики Польши на общую сумму более 35 миллиардов евро. План Польши (КРО) был одобрен с задержкой и несмотря на сохраняющиеся у ЕС претензии к Варшаве в части соблюдения европейских норм верховенства права. Тем не менее, позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Польша получит эти средства только в случае реализации реформ, на которых настаивают в ЕК.Как завил Косьчиньский, такую политику можно расценивать как предательство со стороны ЕС. Он выразил убеждение, что сейчас, когда продолжается конфликт на Украине, Евросоюз не должен делать акцент на таких проблемах."Сейчас не время для этого, так как идет борьба, и мы помогаем соседям (Украине – Прим. ред.) в этой борьбе не за то, чтобы ЕС начал всаживать нож нам в спину", - заявил Косьчиньский.Экс-глава минфина также раскритиковал Евросоюз за недостаточно гибкую в сложившийся ситуации политику поведения. Официальные нормы организации, выразил мнение он, оказались неэффективными из-за массового притока украинских беженцев и роста цен на энергоносители.Ранее эксперт из варшавского Центра восточных исследований Анна Квятковская заявила, что кризис на Украине изменил баланс сил в ЕС, где до этого главную роль играли страны "старой Европы". При этом Польша, по ее мнению, благодаря своей "исключительной реакции" и "беспрецедентной помощи" Киеву усилила свое влияние на континенте и "повысила значение как в политическом измерении, так и в сфере безопасности".Владимир Путин, в свою очередь, во время заседания Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что националистические группировки в Польше "спят и видят" возможность забрать у Украины западные территории, которые она получила после Второй мировой войны.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт.

https://ria.ru/20221208/vygoda-1837097059.html

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в мире, польша, украина, евросоюз, еврокомиссия