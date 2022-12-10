Рейтинг@Mail.ru
В Польше пожаловались на "нож в спину" со стороны ЕС - РИА Новости, 10.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221210/predatelstvo-1837666209.html
В Польше пожаловались на "нож в спину" со стороны ЕС
В Польше пожаловались на "нож в спину" со стороны ЕС - РИА Новости, 10.12.2022
В Польше пожаловались на "нож в спину" со стороны ЕС
Евросоюз в разгар конфликта на Украине "вонзил нож в спину" Польше, заявил в интервью британскому изданию The Daily Express бывший министр финансов этой страны... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T01:19
2022-12-10T01:19
в мире
польша
украина
евросоюз
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Евросоюз в разгар конфликта на Украине "вонзил нож в спину" Польше, заявил в интервью британскому изданию The Daily Express бывший министр финансов этой страны Тадеуш Косьчиньский.В июне Европейская комиссия одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики Польши на общую сумму более 35 миллиардов евро. План Польши (КРО) был одобрен с задержкой и несмотря на сохраняющиеся у ЕС претензии к Варшаве в части соблюдения европейских норм верховенства права. Тем не менее, позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Польша получит эти средства только в случае реализации реформ, на которых настаивают в ЕК.Как завил Косьчиньский, такую политику можно расценивать как предательство со стороны ЕС. Он выразил убеждение, что сейчас, когда продолжается конфликт на Украине, Евросоюз не должен делать акцент на таких проблемах."Сейчас не время для этого, так как идет борьба, и мы помогаем соседям (Украине – Прим. ред.) в этой борьбе не за то, чтобы ЕС начал всаживать нож нам в спину", - заявил Косьчиньский.Экс-глава минфина также раскритиковал Евросоюз за недостаточно гибкую в сложившийся ситуации политику поведения. Официальные нормы организации, выразил мнение он, оказались неэффективными из-за массового притока украинских беженцев и роста цен на энергоносители.Ранее эксперт из варшавского Центра восточных исследований Анна Квятковская заявила, что кризис на Украине изменил баланс сил в ЕС, где до этого главную роль играли страны "старой Европы". При этом Польша, по ее мнению, благодаря своей "исключительной реакции" и "беспрецедентной помощи" Киеву усилила свое влияние на континенте и "повысила значение как в политическом измерении, так и в сфере безопасности".Владимир Путин, в свою очередь, во время заседания Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что националистические группировки в Польше "спят и видят" возможность забрать у Украины западные территории, которые она получила после Второй мировой войны.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт.
https://ria.ru/20221208/vygoda-1837097059.html
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Польша, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия
01:19 10.12.2022
 
В Польше пожаловались на "нож в спину" со стороны ЕС

Экс-глава минфина Польши Косьчиньский: ЕС "вонзил нож в спину", блокировав финансирование

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Евросоюз в разгар конфликта на Украине "вонзил нож в спину" Польше, заявил в интервью британскому изданию The Daily Express бывший министр финансов этой страны Тадеуш Косьчиньский.
В июне Европейская комиссия одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики Польши на общую сумму более 35 миллиардов евро. План Польши (КРО) был одобрен с задержкой и несмотря на сохраняющиеся у ЕС претензии к Варшаве в части соблюдения европейских норм верховенства права. Тем не менее, позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Польша получит эти средства только в случае реализации реформ, на которых настаивают в ЕК.
Как завил Косьчиньский, такую политику можно расценивать как предательство со стороны ЕС. Он выразил убеждение, что сейчас, когда продолжается конфликт на Украине, Евросоюз не должен делать акцент на таких проблемах.
"Сейчас не время для этого, так как идет борьба, и мы помогаем соседям (Украине – Прим. ред.) в этой борьбе не за то, чтобы ЕС начал всаживать нож нам в спину", - заявил Косьчиньский.
Экс-глава минфина также раскритиковал Евросоюз за недостаточно гибкую в сложившийся ситуации политику поведения. Официальные нормы организации, выразил мнение он, оказались неэффективными из-за массового притока украинских беженцев и роста цен на энергоносители.
Люди идут по площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 01:33
В Польше увидели выгоду в ударах по украинской критической инфраструктуре
Ранее эксперт из варшавского Центра восточных исследований Анна Квятковская заявила, что кризис на Украине изменил баланс сил в ЕС, где до этого главную роль играли страны "старой Европы". При этом Польша, по ее мнению, благодаря своей "исключительной реакции" и "беспрецедентной помощи" Киеву усилила свое влияние на континенте и "повысила значение как в политическом измерении, так и в сфере безопасности".
Владимир Путин, в свою очередь, во время заседания Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что националистические группировки в Польше "спят и видят" возможность забрать у Украины западные территории, которые она получила после Второй мировой войны.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт.
 
В миреПольшаУкраинаЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала