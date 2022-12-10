https://ria.ru/20221210/partnerstvo-1837677022.html

Косачев провел переговоры с главой верхней палаты парламента Туркмении

Косачев провел переговоры с главой верхней палаты парламента Туркмении - РИА Новости, 10.12.2022

Косачев провел переговоры с главой верхней палаты парламента Туркмении

Глава верхней палаты парламента Туркмении – Халк Маслахаты - Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с заместителем председателя Совета Федерации РФ... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T06:35

2022-12-10T06:35

2022-12-10T06:38

константин косачев

гурбангулы бердымухамедов

туркмения

россия

ашхабад

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603688527_0:59:3072:1786_1920x0_80_0_0_eb0e2771ea58d7e5fd5e655c8ca658bd.jpg

АШХАБАД, 10 дек - РИА Новости. Глава верхней палаты парламента Туркмении – Халк Маслахаты - Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с заместителем председателя Совета Федерации РФ Константином Косачёвым, приехавшим в Ашхабад накануне празднования Международного дня нейтралитета (отмечается 12 декабря), сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".В ходе переговоров Косачёв отметил, что в России ценят традиционно дружественные отношения с Туркменистаном, демонстрирующим высокие показатели экономического роста, и придают большое значение дальнейшему укреплению многолетнего межгосударственного взаимодействия."Гость также поздравил Аркадага (Гурбангулы Бердымухамедова) с Международным днём нейтралитета, пожелав дальнейших успехов на пути прогресса и процветания", - отмечает издание.Экс-президент Туркмении подтвердил готовность Ашхабада и далее развивать гуманитарные, общественные, культурные связи, налаживать женские и молодежные каналы общения с Россией."В ходе переговоров стороны выразили твёрдую уверенность в дальнейшей интенсификации туркмено-российского сотрудничества, выстраиваемого на фундаменте многовековой исторической, духовной и культурной общности двух братских народов", - подчеркивает газета.

https://ria.ru/20221210/berdymukhamedov-1837676620.html

https://ria.ru/20221103/turmeniya-1828848925.html

туркмения

россия

ашхабад

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

константин косачев, гурбангулы бердымухамедов, туркмения, россия, ашхабад, совет федерации рф