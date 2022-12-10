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Косачев провел переговоры с главой верхней палаты парламента Туркмении - РИА Новости, 10.12.2022
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Косачев провел переговоры с главой верхней палаты парламента Туркмении
Косачев провел переговоры с главой верхней палаты парламента Туркмении - РИА Новости, 10.12.2022
Косачев провел переговоры с главой верхней палаты парламента Туркмении
Глава верхней палаты парламента Туркмении – Халк Маслахаты - Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с заместителем председателя Совета Федерации РФ... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T06:35
2022-12-10T06:38
константин косачев
гурбангулы бердымухамедов
туркмения
россия
ашхабад
совет федерации рф
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АШХАБАД, 10 дек - РИА Новости. Глава верхней палаты парламента Туркмении – Халк Маслахаты - Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с заместителем председателя Совета Федерации РФ Константином Косачёвым, приехавшим в Ашхабад накануне празднования Международного дня нейтралитета (отмечается 12 декабря), сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".В ходе переговоров Косачёв отметил, что в России ценят традиционно дружественные отношения с Туркменистаном, демонстрирующим высокие показатели экономического роста, и придают большое значение дальнейшему укреплению многолетнего межгосударственного взаимодействия."Гость также поздравил Аркадага (Гурбангулы Бердымухамедова) с Международным днём нейтралитета, пожелав дальнейших успехов на пути прогресса и процветания", - отмечает издание.Экс-президент Туркмении подтвердил готовность Ашхабада и далее развивать гуманитарные, общественные, культурные связи, налаживать женские и молодежные каналы общения с Россией."В ходе переговоров стороны выразили твёрдую уверенность в дальнейшей интенсификации туркмено-российского сотрудничества, выстраиваемого на фундаменте многовековой исторической, духовной и культурной общности двух братских народов", - подчеркивает газета.
https://ria.ru/20221210/berdymukhamedov-1837676620.html
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константин косачев, гурбангулы бердымухамедов, туркмения, россия, ашхабад, совет федерации рф
Константин Косачев, Гурбангулы Бердымухамедов, Туркмения, Россия, Ашхабад, Совет Федерации РФ
06:35 10.12.2022 (обновлено: 06:38 10.12.2022)
 
Косачев провел переговоры с главой верхней палаты парламента Туркмении

Гурбангулы Бердымухамедов и Косачев обсудили партнерство Туркмении и России

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
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АШХАБАД, 10 дек - РИА Новости. Глава верхней палаты парламента Туркмении – Халк Маслахаты - Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с заместителем председателя Совета Федерации РФ Константином Косачёвым, приехавшим в Ашхабад накануне празднования Международного дня нейтралитета (отмечается 12 декабря), сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
В ходе переговоров Косачёв отметил, что в России ценят традиционно дружественные отношения с Туркменистаном, демонстрирующим высокие показатели экономического роста, и придают большое значение дальнейшему укреплению многолетнего межгосударственного взаимодействия.
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
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"Гость также поздравил Аркадага (Гурбангулы Бердымухамедова) с Международным днём нейтралитета, пожелав дальнейших успехов на пути прогресса и процветания", - отмечает издание.
Экс-президент Туркмении подтвердил готовность Ашхабада и далее развивать гуманитарные, общественные, культурные связи, налаживать женские и молодежные каналы общения с Россией.
"В ходе переговоров стороны выразили твёрдую уверенность в дальнейшей интенсификации туркмено-российского сотрудничества, выстраиваемого на фундаменте многовековой исторической, духовной и культурной общности двух братских народов", - подчеркивает газета.
Глава верхней палаты туркменского парламента - Халк Маслахаты (Народный Совет), экс-президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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Константин КосачевГурбангулы БердымухамедовТуркменияРоссияАшхабадСовет Федерации РФ
 
 
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