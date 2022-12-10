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Жителей ДНР обеспечат бесплатным медицинским обслуживанием
Жителей ДНР обеспечат бесплатным медицинским обслуживанием - РИА Новости, 10.12.2022
Жителей ДНР обеспечат бесплатным медицинским обслуживанием
Жители Донецкой Народной Республики будут обеспечены бесплатным медицинским обслуживанием в рамках обязательного медицинского страхования, соответствующее... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T14:52
2022-12-10T14:52
2022-12-10T14:52
донецкая народная республика
денис пушилин
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
здоровье - общество
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МАРИУПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Жители Донецкой Народной Республики будут обеспечены бесплатным медицинским обслуживанием в рамках обязательного медицинского страхования, соответствующее соглашение о взаимодействии сегодня было подписано врио главы республики Денисом Пушилиным и председателем ФОМС Ильей Баланиным в Мариуполе, передает корреспондент РИА Новости.Начать выдавать полисы обязательного медицинского страхования планируется после Нового года, отметил председатель Фонда обязательного медицинского страхования."Уважаемый Денис Владимирович, уважаемые коллеги прибыли с одной целью. Мы должны совместно с вами организовать территориальный фонд обязательного медицинского страхования в Донецкой Народной Республики до Нового года", - заявил Баланин.Ранее в пресс-службе ФОМС сообщили, что россияне, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) и актуализировавшие данные о документах, удостоверяющих личность, с 1 декабря могут получать цифровой полис ОМС, который принимается в поликлиниках и больницах наравне с "пластиком".
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донецкая народная республика, денис пушилин, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, здоровье - общество
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ, Здоровье - Общество
Жителей ДНР обеспечат бесплатным медицинским обслуживанием
Жителям ДНР начнут выдавать полисы ОМС после Нового года