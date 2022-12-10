https://ria.ru/20221210/oms-1837731425.html

Жителей ДНР обеспечат бесплатным медицинским обслуживанием

Жителей ДНР обеспечат бесплатным медицинским обслуживанием - РИА Новости, 10.12.2022

Жителей ДНР обеспечат бесплатным медицинским обслуживанием

Жители Донецкой Народной Республики будут обеспечены бесплатным медицинским обслуживанием в рамках обязательного медицинского страхования, соответствующее... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T14:52

2022-12-10T14:52

2022-12-10T14:52

донецкая народная республика

денис пушилин

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772940710_147:487:2920:2047_1920x0_80_0_0_dd13eb578f4d137d5d1e919a4fb36936.jpg

МАРИУПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Жители Донецкой Народной Республики будут обеспечены бесплатным медицинским обслуживанием в рамках обязательного медицинского страхования, соответствующее соглашение о взаимодействии сегодня было подписано врио главы республики Денисом Пушилиным и председателем ФОМС Ильей Баланиным в Мариуполе, передает корреспондент РИА Новости.Начать выдавать полисы обязательного медицинского страхования планируется после Нового года, отметил председатель Фонда обязательного медицинского страхования."Уважаемый Денис Владимирович, уважаемые коллеги прибыли с одной целью. Мы должны совместно с вами организовать территориальный фонд обязательного медицинского страхования в Донецкой Народной Республики до Нового года", - заявил Баланин.Ранее в пресс-службе ФОМС сообщили, что россияне, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) и актуализировавшие данные о документах, удостоверяющих личность, с 1 декабря могут получать цифровой полис ОМС, который принимается в поликлиниках и больницах наравне с "пластиком".

https://ria.ru/20221012/bot-1823422516.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, денис пушилин, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, здоровье - общество