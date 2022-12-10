https://ria.ru/20221210/obmen-1837793653.html

СМИ узнали о "сложных компромиссах" в США при обмене Бута на Грайнер

СМИ узнали о "сложных компромиссах" в США при обмене Бута на Грайнер - РИА Новости, 10.12.2022

СМИ узнали о "сложных компромиссах" в США при обмене Бута на Грайнер

Вопрос обмена баскетболистки Бриттни Грайнер, отбывавшей наказание в РФ, на россиянина Виктора Бута был сопряжен с необходимостью достижения сложных... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T23:23

2022-12-10T23:23

2022-12-10T23:24

в мире

виктор бут

бриттни грайнер

пол уилан

москва

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837391226_0:29:1110:653_1920x0_80_0_0_f43e39d5a95c3cea0b74e995a25ed7d0.jpg

ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Вопрос обмена баскетболистки Бриттни Грайнер, отбывавшей наказание в РФ, на россиянина Виктора Бута был сопряжен с необходимостью достижения сложных политических компромиссов в США, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных представителей американского правительства.Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.Как утверждают источники газеты из числа бывших и действующих чиновников минюста США, многие представители ведомства сопротивлялись идее выдачи Бута России. "Если бы она (Грайнер – ред.) была моей родственницей, я бы пошел на обмен. Однако менять известного международного торговца оружием на баскетболистку – это безумие", - прокомментировал изданию один из собеседников. Сам бизнесмен Бут отвергал все обвинения со стороны США в контрабанде оружия, заговоре с целью убийства американцев и поддержке терроризма.По словам собеседника Washington Post, наиболее болезненным для США аспектом сделки стало то, что Россия не позволила включить в список на обмен ветерана морской пехоты Пола Уилана, отбывающего тюремный срок в России по обвинению в шпионаже.Как свидетельствует газета, последние несколько месяцев представители госдепартамента выступали за обмен Бута на Уилана и Грайнер. Москва, по утверждениям источников, отказывалась от такого формата сделки, требуя включить в список на обмен "россиянина Вадима Красикова", якобы представлявшего в прошлом российские спецслужбы. Однако власти ФРГ, где, по данным газеты, отбывает свой срок "Красиков", дали понять США, что его освобождение было бы "неудачным решением". Речь о гражданине России Вадиме Соколове. По версии немецкого следствия, его настоящее имя - Вадим Красиков."По словам высокопоставленных чиновников, в частном порядке те же самые разногласия проявляли себя и внутри американской администрации, перекликаясь с привычными бюрократическими проволочками", - отмечает газета.

https://ria.ru/20221210/obmen-1837617949.html

https://ria.ru/20221208/obmen-1837334536.html

москва

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, виктор бут, бриттни грайнер, пол уилан, москва, россия, сша