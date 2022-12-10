Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о "сложных компромиссах" в США при обмене Бута на Грайнер - РИА Новости, 10.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221210/obmen-1837793653.html
СМИ узнали о "сложных компромиссах" в США при обмене Бута на Грайнер
СМИ узнали о "сложных компромиссах" в США при обмене Бута на Грайнер - РИА Новости, 10.12.2022
СМИ узнали о "сложных компромиссах" в США при обмене Бута на Грайнер
Вопрос обмена баскетболистки Бриттни Грайнер, отбывавшей наказание в РФ, на россиянина Виктора Бута был сопряжен с необходимостью достижения сложных... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T23:23
2022-12-10T23:24
в мире
виктор бут
бриттни грайнер
пол уилан
москва
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837391226_0:29:1110:653_1920x0_80_0_0_f43e39d5a95c3cea0b74e995a25ed7d0.jpg
ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Вопрос обмена баскетболистки Бриттни Грайнер, отбывавшей наказание в РФ, на россиянина Виктора Бута был сопряжен с необходимостью достижения сложных политических компромиссов в США, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных представителей американского правительства.Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.Как утверждают источники газеты из числа бывших и действующих чиновников минюста США, многие представители ведомства сопротивлялись идее выдачи Бута России. "Если бы она (Грайнер – ред.) была моей родственницей, я бы пошел на обмен. Однако менять известного международного торговца оружием на баскетболистку – это безумие", - прокомментировал изданию один из собеседников. Сам бизнесмен Бут отвергал все обвинения со стороны США в контрабанде оружия, заговоре с целью убийства американцев и поддержке терроризма.По словам собеседника Washington Post, наиболее болезненным для США аспектом сделки стало то, что Россия не позволила включить в список на обмен ветерана морской пехоты Пола Уилана, отбывающего тюремный срок в России по обвинению в шпионаже.Как свидетельствует газета, последние несколько месяцев представители госдепартамента выступали за обмен Бута на Уилана и Грайнер. Москва, по утверждениям источников, отказывалась от такого формата сделки, требуя включить в список на обмен "россиянина Вадима Красикова", якобы представлявшего в прошлом российские спецслужбы. Однако власти ФРГ, где, по данным газеты, отбывает свой срок "Красиков", дали понять США, что его освобождение было бы "неудачным решением". Речь о гражданине России Вадиме Соколове. По версии немецкого следствия, его настоящее имя - Вадим Красиков."По словам высокопоставленных чиновников, в частном порядке те же самые разногласия проявляли себя и внутри американской администрации, перекликаясь с привычными бюрократическими проволочками", - отмечает газета.
https://ria.ru/20221210/obmen-1837617949.html
https://ria.ru/20221208/obmen-1837334536.html
москва
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837391226_191:0:1110:689_1920x0_80_0_0_f70df2517a292e93b7489edb9f9839fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, виктор бут, бриттни грайнер, пол уилан, москва, россия, сша
В мире, Виктор Бут, Бриттни Грайнер, Пол Уилан, Москва, Россия, США
23:23 10.12.2022 (обновлено: 23:24 10.12.2022)
 
СМИ узнали о "сложных компромиссах" в США при обмене Бута на Грайнер

WP: обмен Бута на Грайнер потребовал "сложных компромиссов" в политических кругах США

© РИА Новости / Перейти в медиабанкОбмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута в аэропорту Абу-Даби
Обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута в аэропорту Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута в аэропорту Абу-Даби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Вопрос обмена баскетболистки Бриттни Грайнер, отбывавшей наказание в РФ, на россиянина Виктора Бута был сопряжен с необходимостью достижения сложных политических компромиссов в США, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных представителей американского правительства.
Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме после обмена баскетболистки Бриттни Грайнер, 8 декабря 2022 года - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
Вчера, 08:00
Байдена винят в обмене "торговца смертью" на чернокожую лесбиянку
Как утверждают источники газеты из числа бывших и действующих чиновников минюста США, многие представители ведомства сопротивлялись идее выдачи Бута России. "Если бы она (Грайнер – ред.) была моей родственницей, я бы пошел на обмен. Однако менять известного международного торговца оружием на баскетболистку – это безумие", - прокомментировал изданию один из собеседников. Сам бизнесмен Бут отвергал все обвинения со стороны США в контрабанде оружия, заговоре с целью убийства американцев и поддержке терроризма.
По словам собеседника Washington Post, наиболее болезненным для США аспектом сделки стало то, что Россия не позволила включить в список на обмен ветерана морской пехоты Пола Уилана, отбывающего тюремный срок в России по обвинению в шпионаже.
Как свидетельствует газета, последние несколько месяцев представители госдепартамента выступали за обмен Бута на Уилана и Грайнер. Москва, по утверждениям источников, отказывалась от такого формата сделки, требуя включить в список на обмен "россиянина Вадима Красикова", якобы представлявшего в прошлом российские спецслужбы. Однако власти ФРГ, где, по данным газеты, отбывает свой срок "Красиков", дали понять США, что его освобождение было бы "неудачным решением". Речь о гражданине России Вадиме Соколове. По версии немецкого следствия, его настоящее имя - Вадим Красиков.
"По словам высокопоставленных чиновников, в частном порядке те же самые разногласия проявляли себя и внутри американской администрации, перекликаясь с привычными бюрократическими проволочками", - отмечает газета.
Бриттни Грайнер и Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 20:26
Случаи обмена заключенными между СССР/Россией и США и возможные кандидатуры
 
В миреВиктор БутБриттни ГрайнерПол УиланМоскваРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала