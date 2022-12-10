23:23 10.12.2022 (обновлено: 23:24 10.12.2022)
СМИ узнали о "сложных компромиссах" в США при обмене Бута на Грайнер
WP: обмен Бута на Грайнер потребовал "сложных компромиссов" в политических кругах США
Обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута в аэропорту Абу-Даби. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Вопрос обмена баскетболистки Бриттни Грайнер, отбывавшей наказание в РФ, на россиянина Виктора Бута был сопряжен с необходимостью достижения сложных политических компромиссов в США, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных представителей американского правительства.
Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
Как утверждают источники газеты из числа бывших и действующих чиновников минюста США, многие представители ведомства сопротивлялись идее выдачи Бута России. "Если бы она (Грайнер – ред.) была моей родственницей, я бы пошел на обмен. Однако менять известного международного торговца оружием на баскетболистку – это безумие", - прокомментировал изданию один из собеседников. Сам бизнесмен Бут отвергал все обвинения со стороны США в контрабанде оружия, заговоре с целью убийства американцев и поддержке терроризма.
По словам собеседника Washington Post, наиболее болезненным для США аспектом сделки стало то, что Россия не позволила включить в список на обмен ветерана морской пехоты Пола Уилана, отбывающего тюремный срок в России по обвинению в шпионаже.
Как свидетельствует газета, последние несколько месяцев представители госдепартамента выступали за обмен Бута на Уилана и Грайнер. Москва, по утверждениям источников, отказывалась от такого формата сделки, требуя включить в список на обмен "россиянина Вадима Красикова", якобы представлявшего в прошлом российские спецслужбы. Однако власти ФРГ, где, по данным газеты, отбывает свой срок "Красиков", дали понять США, что его освобождение было бы "неудачным решением". Речь о гражданине России Вадиме Соколове. По версии немецкого следствия, его настоящее имя - Вадим Красиков.
"По словам высокопоставленных чиновников, в частном порядке те же самые разногласия проявляли себя и внутри американской администрации, перекликаясь с привычными бюрократическими проволочками", - отмечает газета.