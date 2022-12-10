21:33 10.12.2022 (обновлено: 22:58 10.12.2022)
"Идиот". Британцы резко ответили Столтенбергу после его слов о России
Читатели Daily Mail ответили генсеку НАТО Столтенбергу на слова об угрозе войны с Россией
© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Читатели Daily Mail отреагировали на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что события на Украине могут перерасти в глобальный конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом.
"Этот парень идиот, он говорит так, будто он мужчина, но на самом деле он всего лишь западная марионетка, несущая чушь", — считает Piper.
"Это именно то, в чем нуждается Североатлантический альянс", — полагает Bringbackfreedom.
"Столтенберг был поджигателем войны с самого первого дня, НАТО — проблема, а не решение", — заметил tom mix.
"Звучит так, будто это его план и желание, а не предупреждение", — написал один из участников дискуссии.
"Этого хотят глобалисты. Украина — способ заработать больше денег за счет отмывания направляемых туда миллиардов. Путин явно не глобалист, мешает Вашингтону и Брюсселю "пилить" бюджет, поэтому они недовольны", — поделился мнением другой пользователь.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Москве неоднократно отмечали, что Запад нацелен на конфронтацию и экспансию путем включения новых государств в Североатлантический альянс и дестабилизации границ. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дальнейшее расширение НАТО не принесет большей безопасности, поскольку военный блок ведет себя агрессивно.