https://ria.ru/20221210/nato-1837785104.html

"Идиот". Британцы резко ответили Столтенбергу после его слов о России

"Идиот". Британцы резко ответили Столтенбергу после его слов о России - РИА Новости, 10.12.2022

"Идиот". Британцы резко ответили Столтенбергу после его слов о России

Читатели Daily Mail отреагировали на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что события на Украине могут перерасти в глобальный конфликт... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T21:33

2022-12-10T21:33

2022-12-10T22:58

политика

йенс столтенберг

владимир путин

россия

украина

нато

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Читатели Daily Mail отреагировали на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что события на Украине могут перерасти в глобальный конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом."Это именно то, в чем нуждается Североатлантический альянс", — полагает Bringbackfreedom."Столтенберг был поджигателем войны с самого первого дня, НАТО — проблема, а не решение", — заметил tom mix."Звучит так, будто это его план и желание, а не предупреждение", — написал один из участников дискуссии."Этого хотят глобалисты. Украина — способ заработать больше денег за счет отмывания направляемых туда миллиардов. Путин явно не глобалист, мешает Вашингтону и Брюсселю "пилить" бюджет, поэтому они недовольны", — поделился мнением другой пользователь.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Москве неоднократно отмечали, что Запад нацелен на конфронтацию и экспансию путем включения новых государств в Североатлантический альянс и дестабилизации границ. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дальнейшее расширение НАТО не принесет большей безопасности, поскольку военный блок ведет себя агрессивно.

https://ria.ru/20221210/tezis-1837776280.html

https://ria.ru/20221210/nato-1837741871.html

россия

украина

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политика, йенс столтенберг, владимир путин, россия, украина, нато, дмитрий песков (спецпредставитель президента)