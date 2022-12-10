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"Идиот". Британцы резко ответили Столтенбергу после его слов о России - РИА Новости, 10.12.2022
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"Идиот". Британцы резко ответили Столтенбергу после его слов о России
"Идиот". Британцы резко ответили Столтенбергу после его слов о России - РИА Новости, 10.12.2022
"Идиот". Британцы резко ответили Столтенбергу после его слов о России
Читатели Daily Mail отреагировали на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что события на Украине могут перерасти в глобальный конфликт... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T21:33
2022-12-10T22:58
политика
йенс столтенберг
владимир путин
россия
украина
нато
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Читатели Daily Mail отреагировали на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что события на Украине могут перерасти в глобальный конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом."Это именно то, в чем нуждается Североатлантический альянс", — полагает Bringbackfreedom."Столтенберг был поджигателем войны с самого первого дня, НАТО — проблема, а не решение", — заметил tom mix."Звучит так, будто это его план и желание, а не предупреждение", — написал один из участников дискуссии."Этого хотят глобалисты. Украина — способ заработать больше денег за счет отмывания направляемых туда миллиардов. Путин явно не глобалист, мешает Вашингтону и Брюсселю "пилить" бюджет, поэтому они недовольны", — поделился мнением другой пользователь.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Москве неоднократно отмечали, что Запад нацелен на конфронтацию и экспансию путем включения новых государств в Североатлантический альянс и дестабилизации границ. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дальнейшее расширение НАТО не принесет большей безопасности, поскольку военный блок ведет себя агрессивно.
https://ria.ru/20221210/tezis-1837776280.html
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политика, йенс столтенберг, владимир путин, россия, украина, нато, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
Политика, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, Россия, Украина, НАТО, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
21:33 10.12.2022 (обновлено: 22:58 10.12.2022)
 
"Идиот". Британцы резко ответили Столтенбергу после его слов о России

Читатели Daily Mail ответили генсеку НАТО Столтенбергу на слова об угрозе войны с Россией

© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Читатели Daily Mail отреагировали на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что события на Украине могут перерасти в глобальный конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом.
"Этот парень идиот, он говорит так, будто он мужчина, но на самом деле он всего лишь западная марионетка, несущая чушь", — считает Piper.
"Это именно то, в чем нуждается Североатлантический альянс", — полагает Bringbackfreedom.
"Столтенберг был поджигателем войны с самого первого дня, НАТО — проблема, а не решение", — заметил tom mix.
"Звучит так, будто это его план и желание, а не предупреждение", — написал один из участников дискуссии.
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"Этого хотят глобалисты. Украина — способ заработать больше денег за счет отмывания направляемых туда миллиардов. Путин явно не глобалист, мешает Вашингтону и Брюсселю "пилить" бюджет, поэтому они недовольны", — поделился мнением другой пользователь.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Москве неоднократно отмечали, что Запад нацелен на конфронтацию и экспансию путем включения новых государств в Североатлантический альянс и дестабилизации границ. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дальнейшее расширение НАТО не принесет большей безопасности, поскольку военный блок ведет себя агрессивно.
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