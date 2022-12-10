https://ria.ru/20221210/molodezh-1837767394.html

ВЦИОМ рассказал о духовно-нравственных ориентирах российской молодежи

ВЦИОМ рассказал о духовно-нравственных ориентирах российской молодежи - РИА Новости, 10.12.2022

ВЦИОМ рассказал о духовно-нравственных ориентирах российской молодежи

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал, что космополитизм и ощущение себя "гражданином мира" нельзя считать характерной особенностью российской... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T19:13

2022-12-10T19:13

2022-12-10T19:13

общество

валерий федоров

санкт-петербург

вциом

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал, что космополитизм и ощущение себя "гражданином мира" нельзя считать характерной особенностью российской молодежи, хотя это "довольно широко" проявляется среди 18-24-летних.Федоров в субботу представил на Всероссийском патриотическом форуме исследования ВЦИОМ по определению ценностных, духовно-нравственных ориентиров в молодежной среде, которые были проведены в 2022 году."Космополитизм как естественная противоположность гражданственности довольно широко проявляется в возрастной когорте 18-24 года, и это проблема, но, например, в когорте 14-17 лет это проявляется гораздо меньше. В целом космополитизм можно считать не характерной особенностью молодежи, а такой временной флуктуацией, которая сформировалась, но сейчас постепенно, скорее всего, начнет уходить в связи с естественными изменениями", - сказал гендиректор ВЦИОМ.Согласно результатам исследований ВЦИОМ среди молодых людей от 14 до 35 лет, в категории 14-17 лет об ощущении себя "гражданином мира" заявили 11% опрошенных, в категории 18-24 года – 38%, в категории 25-29 лет – 23%, в категории 30-35 лет – 28%."В 14 лет чаще всего хочется заявить о себе миру, …в 18 лет хочется… изменить его под себя, а дальше, ближе к 30, уже хочется гармонии, стабильности, уже хочется мира, комфорта в семье. И это все наша с вами молодежь", - резюмировал Федоров.Всероссийский патриотический форум, приуроченный к 350-летию Петра Первого, проходит в Петербурге 9-12 декабря.

https://ria.ru/20221114/turizm-1831257241.html

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Наталья Макарова

общество, валерий федоров, санкт-петербург, вциом, россия