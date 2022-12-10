https://ria.ru/20221210/konflikt-1837688985.html

Генсек НАТО уверен, что конфликта между альянсом и Россией удастся избежать

Генсек НАТО уверен, что конфликта между альянсом и Россией удастся избежать - РИА Новости, 10.12.2022

Генсек НАТО уверен, что конфликта между альянсом и Россией удастся избежать

НАТО опасается конфликта с Россией, но рассчитывает его избежать, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг норвежской... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T09:53

2022-12-10T09:53

2022-12-10T13:07

в мире

йенс столтенберг

россия

нато

украина

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МУРМАНСК, 10 дек — РИА Новости. НАТО опасается конфликта с Россией, но рассчитывает его избежать, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг норвежской телекомпании NRK."Боюсь, что война на Украине выйдет из-под контроля. Опасаюсь конфликта между Россией и НАТО, но уверен, что мы его избежим", — сказал он.Чиновник назвал нынешнее время "судьбоносным для Европы и Норвегии"."Если что-то пойдет не так, это может иметь ужасающие последствия", — добавил Столтенберг и уточнил, что НАТО работает каждый день, чтобы не допустить эскалации.По его мнению, "к миру ведет только сильная Украина".С 24 февраля 2022 года Москва ведет военную операцию на Украине, целью которой Владимир Путин назвал освобождение Донбасса, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву.

https://ria.ru/20221210/illyuzii-1837598221.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, йенс столтенберг, россия, нато, украина