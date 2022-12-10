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Генсек НАТО уверен, что конфликта между альянсом и Россией удастся избежать - РИА Новости, 10.12.2022
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Генсек НАТО уверен, что конфликта между альянсом и Россией удастся избежать
Генсек НАТО уверен, что конфликта между альянсом и Россией удастся избежать - РИА Новости, 10.12.2022
Генсек НАТО уверен, что конфликта между альянсом и Россией удастся избежать
НАТО опасается конфликта с Россией, но рассчитывает его избежать, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг норвежской... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T09:53
2022-12-10T13:07
в мире
йенс столтенберг
россия
нато
украина
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МУРМАНСК, 10 дек — РИА Новости. НАТО опасается конфликта с Россией, но рассчитывает его избежать, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг норвежской телекомпании NRK."Боюсь, что война на Украине выйдет из-под контроля. Опасаюсь конфликта между Россией и НАТО, но уверен, что мы его избежим", — сказал он.Чиновник назвал нынешнее время "судьбоносным для Европы и Норвегии"."Если что-то пойдет не так, это может иметь ужасающие последствия", — добавил Столтенберг и уточнил, что НАТО работает каждый день, чтобы не допустить эскалации.По его мнению, "к миру ведет только сильная Украина".С 24 февраля 2022 года Москва ведет военную операцию на Украине, целью которой Владимир Путин назвал освобождение Донбасса, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву.
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в мире, йенс столтенберг, россия, нато, украина
В мире, Йенс Столтенберг, Россия, НАТО, Украина
09:53 10.12.2022 (обновлено: 13:07 10.12.2022)
 
Генсек НАТО уверен, что конфликта между альянсом и Россией удастся избежать

Столтенберг уверен в том, что конфликт на Украине не перерастет в войну НАТО и России

© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МУРМАНСК, 10 дек — РИА Новости. НАТО опасается конфликта с Россией, но рассчитывает его избежать, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг норвежской телекомпании NRK.
"Боюсь, что война на Украине выйдет из-под контроля. Опасаюсь конфликта между Россией и НАТО, но уверен, что мы его избежим", — сказал он.
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Чиновник назвал нынешнее время "судьбоносным для Европы и Норвегии".
"Если что-то пойдет не так, это может иметь ужасающие последствия", — добавил Столтенберг и уточнил, что НАТО работает каждый день, чтобы не допустить эскалации.
По его мнению, "к миру ведет только сильная Украина".
С 24 февраля 2022 года Москва ведет военную операцию на Украине, целью которой Владимир Путин назвал освобождение Донбасса, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву.
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