https://ria.ru/20221210/klimat-1837672893.html

Эксперт рассказал, чего не удалось достичь на конференции ООН по климату

Эксперт рассказал, чего не удалось достичь на конференции ООН по климату - РИА Новости, 10.12.2022

Эксперт рассказал, чего не удалось достичь на конференции ООН по климату

Участники конференции ООН по климату в Шарм-эш-Шейхе шагнули вперёд в теме финансирования стран, наиболее уязвимых к изменению климата, но никак не продвинулись РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T03:32

2022-12-10T03:32

2022-12-10T03:32

алексей кокорин

шарм-эш-шейх

глазго

оон

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Участники конференции ООН по климату в Шарм-эш-Шейхе шагнули вперёд в теме финансирования стран, наиболее уязвимых к изменению климата, но никак не продвинулись в вопросе снижения выбросов парниковых газов, заявил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин на полях форума "Арктика. Настоящее и будущее".По его словам, такой результат в вопросе сокращения выбросов парниковых газов был ожидаемым."Большой шаг был в Глазго. Следующая конференция, как правило, не развивает это, а делает что-то иное", - пояснил он.Климатолог также оценил решение по итогам конференции о создании специального фонда потерь и ущерба, который будет компенсировать беднейшим развивающимся странам потери от необратимых изменений климата."Это важный шаг вперёд", - сказал Кокорин.27-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27) – центральное событие климатической политики мира в этом году - началась на египетском курорте Шарм-эш-Шейх 6 ноября и продолжалась две недели. COP26 прошёл в ноябре 2021 года в шотландском Глазго. По ее итогам было принято заявление, в котором страны берут на себя обязательства наращивать усилия для сокращения потребления энергии на основе неослабленного угля и отказа от неэффективных субсидий ископаемого топлива.

https://ria.ru/20221120/klimat-1832856097.html

шарм-эш-шейх

глазго

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алексей кокорин, шарм-эш-шейх, глазго, оон