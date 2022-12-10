https://ria.ru/20221210/klimat-1837672893.html
Эксперт рассказал, чего не удалось достичь на конференции ООН по климату
Эксперт рассказал, чего не удалось достичь на конференции ООН по климату - РИА Новости, 10.12.2022
Эксперт рассказал, чего не удалось достичь на конференции ООН по климату
Участники конференции ООН по климату в Шарм-эш-Шейхе шагнули вперёд в теме финансирования стран, наиболее уязвимых к изменению климата, но никак не продвинулись РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T03:32
2022-12-10T03:32
2022-12-10T03:32
алексей кокорин
шарм-эш-шейх
глазго
оон
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Участники конференции ООН по климату в Шарм-эш-Шейхе шагнули вперёд в теме финансирования стран, наиболее уязвимых к изменению климата, но никак не продвинулись в вопросе снижения выбросов парниковых газов, заявил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин на полях форума "Арктика. Настоящее и будущее".По его словам, такой результат в вопросе сокращения выбросов парниковых газов был ожидаемым."Большой шаг был в Глазго. Следующая конференция, как правило, не развивает это, а делает что-то иное", - пояснил он.Климатолог также оценил решение по итогам конференции о создании специального фонда потерь и ущерба, который будет компенсировать беднейшим развивающимся странам потери от необратимых изменений климата."Это важный шаг вперёд", - сказал Кокорин.27-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27) – центральное событие климатической политики мира в этом году - началась на египетском курорте Шарм-эш-Шейх 6 ноября и продолжалась две недели. COP26 прошёл в ноябре 2021 года в шотландском Глазго. По ее итогам было принято заявление, в котором страны берут на себя обязательства наращивать усилия для сокращения потребления энергии на основе неослабленного угля и отказа от неэффективных субсидий ископаемого топлива.
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алексей кокорин, шарм-эш-шейх, глазго, оон
Алексей Кокорин, Шарм-эш-Шейх, Глазго, ООН
Эксперт рассказал, чего не удалось достичь на конференции ООН по климату
Климатолог Кокорин: на конференции не продвинулись по вопросу выбросов парниковых газов
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Участники конференции ООН по климату в Шарм-эш-Шейхе шагнули вперёд в теме финансирования стран, наиболее уязвимых к изменению климата, но никак не продвинулись в вопросе снижения выбросов парниковых газов, заявил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин на полях форума "Арктика. Настоящее и будущее".
"Они (итоги) предсказуемо хорошие и предсказуемо недостаточные. То есть они даже выше предсказуемого по той финансовой помощи, которая будет оказываться наиболее уязвимым странам, бедным государствам, но они предсказуемо недостаточные по выбросам парниковых газов. Никак там не продвинулись по тому, чтобы глобально выбросы были меньше", - сказал Кокорин.
По его словам, такой результат в вопросе сокращения выбросов парниковых газов был ожидаемым.
"Большой шаг был в Глазго
. Следующая конференция, как правило, не развивает это, а делает что-то иное", - пояснил он.
Климатолог также оценил решение по итогам конференции о создании специального фонда потерь и ущерба, который будет компенсировать беднейшим развивающимся странам потери от необратимых изменений климата.
"Это важный шаг вперёд", - сказал Кокорин.
27-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27) – центральное событие климатической политики мира в этом году - началась на египетском курорте Шарм-эш-Шейх 6 ноября и продолжалась две недели. COP26 прошёл в ноябре 2021 года в шотландском Глазго. По ее итогам было принято заявление, в котором страны берут на себя обязательства наращивать усилия для сокращения потребления энергии на основе неослабленного угля и отказа от неэффективных субсидий ископаемого топлива.