Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, чего не удалось достичь на конференции ООН по климату - РИА Новости, 10.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221210/klimat-1837672893.html
Эксперт рассказал, чего не удалось достичь на конференции ООН по климату
Эксперт рассказал, чего не удалось достичь на конференции ООН по климату - РИА Новости, 10.12.2022
Эксперт рассказал, чего не удалось достичь на конференции ООН по климату
Участники конференции ООН по климату в Шарм-эш-Шейхе шагнули вперёд в теме финансирования стран, наиболее уязвимых к изменению климата, но никак не продвинулись РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T03:32
2022-12-10T03:32
алексей кокорин
шарм-эш-шейх
глазго
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833144343_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_286fc95259e1ba6c77d0a6d12fb30b60.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Участники конференции ООН по климату в Шарм-эш-Шейхе шагнули вперёд в теме финансирования стран, наиболее уязвимых к изменению климата, но никак не продвинулись в вопросе снижения выбросов парниковых газов, заявил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин на полях форума "Арктика. Настоящее и будущее".По его словам, такой результат в вопросе сокращения выбросов парниковых газов был ожидаемым."Большой шаг был в Глазго. Следующая конференция, как правило, не развивает это, а делает что-то иное", - пояснил он.Климатолог также оценил решение по итогам конференции о создании специального фонда потерь и ущерба, который будет компенсировать беднейшим развивающимся странам потери от необратимых изменений климата."Это важный шаг вперёд", - сказал Кокорин.27-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27) – центральное событие климатической политики мира в этом году - началась на египетском курорте Шарм-эш-Шейх 6 ноября и продолжалась две недели. COP26 прошёл в ноябре 2021 года в шотландском Глазго. По ее итогам было принято заявление, в котором страны берут на себя обязательства наращивать усилия для сокращения потребления энергии на основе неослабленного угля и отказа от неэффективных субсидий ископаемого топлива.
https://ria.ru/20221120/klimat-1832856097.html
шарм-эш-шейх
глазго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833144343_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c1fc8bdc25ce4a1e2388349d442c4742.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей кокорин, шарм-эш-шейх, глазго, оон
Алексей Кокорин, Шарм-эш-Шейх, Глазго, ООН
03:32 10.12.2022
 
Эксперт рассказал, чего не удалось достичь на конференции ООН по климату

Климатолог Кокорин: на конференции не продвинулись по вопросу выбросов парниковых газов

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкНадеждинский металлургический завод им. Б.И. Колесникова
Надеждинский металлургический завод им. Б.И. Колесникова - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Надеждинский металлургический завод им. Б.И. Колесникова. Архивное фото
Читать ria.ru в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Участники конференции ООН по климату в Шарм-эш-Шейхе шагнули вперёд в теме финансирования стран, наиболее уязвимых к изменению климата, но никак не продвинулись в вопросе снижения выбросов парниковых газов, заявил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин на полях форума "Арктика. Настоящее и будущее".

"Они (итоги) предсказуемо хорошие и предсказуемо недостаточные. То есть они даже выше предсказуемого по той финансовой помощи, которая будет оказываться наиболее уязвимым странам, бедным государствам, но они предсказуемо недостаточные по выбросам парниковых газов. Никак там не продвинулись по тому, чтобы глобально выбросы были меньше", - сказал Кокорин.

По его словам, такой результат в вопросе сокращения выбросов парниковых газов был ожидаемым.
"Большой шаг был в Глазго. Следующая конференция, как правило, не развивает это, а делает что-то иное", - пояснил он.
Климатолог также оценил решение по итогам конференции о создании специального фонда потерь и ущерба, который будет компенсировать беднейшим развивающимся странам потери от необратимых изменений климата.
"Это важный шаг вперёд", - сказал Кокорин.
27-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27) – центральное событие климатической политики мира в этом году - началась на египетском курорте Шарм-эш-Шейх 6 ноября и продолжалась две недели. COP26 прошёл в ноябре 2021 года в шотландском Глазго. По ее итогам было принято заявление, в котором страны берут на себя обязательства наращивать усилия для сокращения потребления энергии на основе неослабленного угля и отказа от неэффективных субсидий ископаемого топлива.
Заключительная сессия климатического форума COP27 в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
20 ноября, 11:11
В Египте завершилась конференция ООН по вопросам изменения климата
 
Алексей КокоринШарм-эш-ШейхГлазгоООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала