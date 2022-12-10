https://ria.ru/20221210/ira-1837673610.html

Южная Корея предложила ЕС вместе противостоять США

Южная Корея предложила ЕС вместе противостоять США - РИА Новости, 10.12.2022

Южная Корея предложила ЕС вместе противостоять США

ЕС и Южная Корея должны сотрудничать при реагировании на принятый в США закон о снижении инфляции (IRA), заявил в интервью изданию Euractiv министр торговли... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T04:05

2022-12-10T04:05

2022-12-10T04:05

в мире

джо байден

эммануэль макрон

южная корея

сша

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_151717c68564e7dd35aa5a0cffeea644.jpg

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. ЕС и Южная Корея должны сотрудничать при реагировании на принятый в США закон о снижении инфляции (IRA), заявил в интервью изданию Euractiv министр торговли страны Дукгын Ан."Есть огромное пространство для совместной работы ЕС и Кореи, чтобы сделать положения (закона IRA. – ред.) более совместимыми с ВТО и не создавать ненужных проблем стратегически важным частям нашей промышленности", — отметил Ан.По его словам, Сеул и Брюссель могут взаимодействовать с американской администрацией, чтобы свести к минимуму "дискриминационное воздействие" закона. При этом чиновник признал, что добиться изменений в IRA в краткосрочной перспективе может быть очень сложной задачей."В случае, если станет очевидно, что они ничего не могут сделать или если они не проявят никакого желания работать с нами, чтобы найти правильное решение, нам придется найти другую альтернативу", - подчеркнул министр.Также Ан выступил против принятия в ЕС аналогичных протекционистских мер, сравнив подобный шаг с "открытием ящика Пандоры".Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, предусматривает в частности расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции" (IRA), содержит пункт о выделении 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.В ЕС назвали этот акт дискриминацией по отношению к товарам, импортируемым из других стран. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее открыто высказал недовольство стимуляционными мерами в отношении американских производителей. По мнению французского лидера, закон противоречит нормам ВТО и является "недружеским".

https://ria.ru/20221207/ekonomika-1836743576.html

https://ria.ru/20221204/kurs-1836168527.html

южная корея

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, эммануэль макрон, южная корея, сша, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)