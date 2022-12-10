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Южная Корея предложила ЕС вместе противостоять США - РИА Новости, 10.12.2022
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Южная Корея предложила ЕС вместе противостоять США
Южная Корея предложила ЕС вместе противостоять США - РИА Новости, 10.12.2022
Южная Корея предложила ЕС вместе противостоять США
ЕС и Южная Корея должны сотрудничать при реагировании на принятый в США закон о снижении инфляции (IRA), заявил в интервью изданию Euractiv министр торговли... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T04:05
2022-12-10T04:05
в мире
джо байден
эммануэль макрон
южная корея
сша
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. ЕС и Южная Корея должны сотрудничать при реагировании на принятый в США закон о снижении инфляции (IRA), заявил в интервью изданию Euractiv министр торговли страны Дукгын Ан."Есть огромное пространство для совместной работы ЕС и Кореи, чтобы сделать положения (закона IRA. – ред.) более совместимыми с ВТО и не создавать ненужных проблем стратегически важным частям нашей промышленности", — отметил Ан.По его словам, Сеул и Брюссель могут взаимодействовать с американской администрацией, чтобы свести к минимуму "дискриминационное воздействие" закона. При этом чиновник признал, что добиться изменений в IRA в краткосрочной перспективе может быть очень сложной задачей."В случае, если станет очевидно, что они ничего не могут сделать или если они не проявят никакого желания работать с нами, чтобы найти правильное решение, нам придется найти другую альтернативу", - подчеркнул министр.Также Ан выступил против принятия в ЕС аналогичных протекционистских мер, сравнив подобный шаг с "открытием ящика Пандоры".Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, предусматривает в частности расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции" (IRA), содержит пункт о выделении 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.В ЕС назвали этот акт дискриминацией по отношению к товарам, импортируемым из других стран. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее открыто высказал недовольство стимуляционными мерами в отношении американских производителей. По мнению французского лидера, закон противоречит нормам ВТО и является "недружеским".
https://ria.ru/20221207/ekonomika-1836743576.html
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в мире, джо байден, эммануэль макрон, южная корея, сша, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Джо Байден, Эммануэль Макрон, Южная Корея, США, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
04:05 10.12.2022
 
Южная Корея предложила ЕС вместе противостоять США

Министр торговли Южной Кореи Ан призвал ЕС совместно бороться с американским законом IRA

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. ЕС и Южная Корея должны сотрудничать при реагировании на принятый в США закон о снижении инфляции (IRA), заявил в интервью изданию Euractiv министр торговли страны Дукгын Ан.
"Есть огромное пространство для совместной работы ЕС и Кореи, чтобы сделать положения (закона IRA. – ред.) более совместимыми с ВТО и не создавать ненужных проблем стратегически важным частям нашей промышленности", — отметил Ан.
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По его словам, Сеул и Брюссель могут взаимодействовать с американской администрацией, чтобы свести к минимуму "дискриминационное воздействие" закона. При этом чиновник признал, что добиться изменений в IRA в краткосрочной перспективе может быть очень сложной задачей.
"В случае, если станет очевидно, что они ничего не могут сделать или если они не проявят никакого желания работать с нами, чтобы найти правильное решение, нам придется найти другую альтернативу", - подчеркнул министр.
Также Ан выступил против принятия в ЕС аналогичных протекционистских мер, сравнив подобный шаг с "открытием ящика Пандоры".
Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, предусматривает в частности расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции" (IRA), содержит пункт о выделении 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.
В ЕС назвали этот акт дискриминацией по отношению к товарам, импортируемым из других стран. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее открыто высказал недовольство стимуляционными мерами в отношении американских производителей. По мнению французского лидера, закон противоречит нормам ВТО и является "недружеским".
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В миреДжо БайденЭммануэль МакронЮжная КореяСШАЕвросоюзВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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