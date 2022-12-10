https://ria.ru/20221210/gaz-1837757619.html

Лавров заявил, что геополитической игры в идее создания газового союза нет

Лавров заявил, что геополитической игры в идее создания газового союза нет - РИА Новости, 10.12.2022

Лавров заявил, что геополитической игры в идее создания газового союза нет

Никакой геополитической игры в идее создать "газовый союз" России, Казахстана и Узбекистана нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T18:00

2022-12-10T18:00

2022-12-10T18:05

россия

казахстан

узбекистан

сергей лавров

цены на нефть

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Никакой геополитической игры в идее создать "газовый союз" России, Казахстана и Узбекистана нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Россия, Казахстан и Узбекистан – соседи с общей газотранспортной системой. Заинтересованы в том, чтобы газоснабжение с учетом сезонных пиков потребления не нарушалось. На днях читал сообщение, что в Узбекистане неожиданно наступил резкий дефицит электроэнергии. Вот конкретный пример, когда без всякой политизации и идеологии нужно использовать наши преимущества для решения практических вопросов в интересах наших граждан", - добавил он.Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле в конце ноября обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.В среду вице-премьер, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в видеообращении для СМИ заявил, что Узбекистан намерен импортировать газ и электроэнергию из соседних стран на основе коммерческих контрактов, а не через какой-то альянс или союз.Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе по поставкам газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак.Проект создания "газового союза" России, Казахстана и Узбекистана требует изучения специалистами до принятия решения на государственном уровне, в том числе должны быть оценены санкционные риски, заявлял заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

https://ria.ru/20221208/gaz-1837074352.html

https://ria.ru/20221209/gaz-1837545923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, казахстан, узбекистан, сергей лавров, цены на нефть, касым-жомарт токаев