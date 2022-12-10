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Лавров заявил, что геополитической игры в идее создания газового союза нет - РИА Новости, 10.12.2022
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Лавров заявил, что геополитической игры в идее создания газового союза нет
Лавров заявил, что геополитической игры в идее создания газового союза нет - РИА Новости, 10.12.2022
Лавров заявил, что геополитической игры в идее создания газового союза нет
Никакой геополитической игры в идее создать "газовый союз" России, Казахстана и Узбекистана нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T18:00
2022-12-10T18:05
россия
казахстан
узбекистан
сергей лавров
цены на нефть
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Никакой геополитической игры в идее создать "газовый союз" России, Казахстана и Узбекистана нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Россия, Казахстан и Узбекистан – соседи с общей газотранспортной системой. Заинтересованы в том, чтобы газоснабжение с учетом сезонных пиков потребления не нарушалось. На днях читал сообщение, что в Узбекистане неожиданно наступил резкий дефицит электроэнергии. Вот конкретный пример, когда без всякой политизации и идеологии нужно использовать наши преимущества для решения практических вопросов в интересах наших граждан", - добавил он.Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле в конце ноября обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.В среду вице-премьер, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в видеообращении для СМИ заявил, что Узбекистан намерен импортировать газ и электроэнергию из соседних стран на основе коммерческих контрактов, а не через какой-то альянс или союз.Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе по поставкам газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак.Проект создания "газового союза" России, Казахстана и Узбекистана требует изучения специалистами до принятия решения на государственном уровне, в том числе должны быть оценены санкционные риски, заявлял заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.
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россия, казахстан, узбекистан, сергей лавров, цены на нефть, касым-жомарт токаев
Россия, Казахстан, Узбекистан, Сергей Лавров, Цены на нефть, Касым-Жомарт Токаев
18:00 10.12.2022 (обновлено: 18:05 10.12.2022)
 
Лавров заявил, что геополитической игры в идее создания газового союза нет

Лавров: геополитической игры в идее газового союза России, Казахстана и Узбекистана нет

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКомплекс транспортировки экспортного газа
Комплекс транспортировки экспортного газа - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Никакой геополитической игры в идее создать "газовый союз" России, Казахстана и Узбекистана нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В настоящее время обсуждается инициатива о формировании "тройственного" проекта по газу между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. Аналитики, особенно на Западе, немедленно стали говорить, что это некая политическая или геополитическая "игра". Никакой "игры" здесь нет", - сказал Лавров в интервью казахстанскому телеканалу "Хабар 24".
"Россия, Казахстан и Узбекистан – соседи с общей газотранспортной системой. Заинтересованы в том, чтобы газоснабжение с учетом сезонных пиков потребления не нарушалось. На днях читал сообщение, что в Узбекистане неожиданно наступил резкий дефицит электроэнергии. Вот конкретный пример, когда без всякой политизации и идеологии нужно использовать наши преимущества для решения практических вопросов в интересах наших граждан", - добавил он.
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле в конце ноября обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.
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В среду вице-премьер, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в видеообращении для СМИ заявил, что Узбекистан намерен импортировать газ и электроэнергию из соседних стран на основе коммерческих контрактов, а не через какой-то альянс или союз.
Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе по поставкам газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак.
Проект создания "газового союза" России, Казахстана и Узбекистана требует изучения специалистами до принятия решения на государственном уровне, в том числе должны быть оценены санкционные риски, заявлял заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.
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РоссияКазахстанУзбекистанСергей ЛавровЦены на нефтьКасым-Жомарт Токаев
 
 
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