https://ria.ru/20221210/gaz-1837757619.html
Лавров заявил, что геополитической игры в идее создания газового союза нет
Лавров заявил, что геополитической игры в идее создания газового союза нет - РИА Новости, 10.12.2022
Лавров заявил, что геополитической игры в идее создания газового союза нет
Никакой геополитической игры в идее создать "газовый союз" России, Казахстана и Узбекистана нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T18:00
2022-12-10T18:00
2022-12-10T18:05
россия
казахстан
узбекистан
сергей лавров
цены на нефть
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792262210_468:418:2520:1572_1920x0_80_0_0_c62d3ee3578fa899c7a98b0c4562a897.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Никакой геополитической игры в идее создать "газовый союз" России, Казахстана и Узбекистана нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Россия, Казахстан и Узбекистан – соседи с общей газотранспортной системой. Заинтересованы в том, чтобы газоснабжение с учетом сезонных пиков потребления не нарушалось. На днях читал сообщение, что в Узбекистане неожиданно наступил резкий дефицит электроэнергии. Вот конкретный пример, когда без всякой политизации и идеологии нужно использовать наши преимущества для решения практических вопросов в интересах наших граждан", - добавил он.Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле в конце ноября обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.В среду вице-премьер, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в видеообращении для СМИ заявил, что Узбекистан намерен импортировать газ и электроэнергию из соседних стран на основе коммерческих контрактов, а не через какой-то альянс или союз.Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе по поставкам газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак.Проект создания "газового союза" России, Казахстана и Узбекистана требует изучения специалистами до принятия решения на государственном уровне, в том числе должны быть оценены санкционные риски, заявлял заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.
https://ria.ru/20221208/gaz-1837074352.html
https://ria.ru/20221209/gaz-1837545923.html
россия
казахстан
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792262210_489:322:2507:1835_1920x0_80_0_0_aada7b738fa5bc279e794bfd9f6e12fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, узбекистан, сергей лавров, цены на нефть, касым-жомарт токаев
Россия, Казахстан, Узбекистан, Сергей Лавров, Цены на нефть, Касым-Жомарт Токаев
18:00 10.12.2022 (обновлено: 18:05 10.12.2022)
Лавров заявил, что геополитической игры в идее создания газового союза нет
Лавров: геополитической игры в идее газового союза России, Казахстана и Узбекистана нет
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Никакой геополитической игры в идее создать "газовый союз" России, Казахстана и Узбекистана нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В настоящее время обсуждается инициатива о формировании "тройственного" проекта по газу между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. Аналитики, особенно на Западе, немедленно стали говорить, что это некая политическая или геополитическая "игра". Никакой "игры" здесь нет", - сказал Лавров в интервью казахстанскому телеканалу "Хабар 24"
.
"Россия, Казахстан и Узбекистан – соседи с общей газотранспортной системой. Заинтересованы в том, чтобы газоснабжение с учетом сезонных пиков потребления не нарушалось. На днях читал сообщение, что в Узбекистане неожиданно наступил резкий дефицит электроэнергии. Вот конкретный пример, когда без всякой политизации и идеологии нужно использовать наши преимущества для решения практических вопросов в интересах наших граждан", - добавил он.
Президенты России и Казахстана Владимир Путин
и Касым-Жомарт Токаев
на встрече в Кремле в конце ноября обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.
В среду вице-премьер, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в видеообращении для СМИ заявил, что Узбекистан намерен импортировать газ и электроэнергию из соседних стран на основе коммерческих контрактов, а не через какой-то альянс или союз.
Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе по поставкам газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак
.
Проект создания "газового союза" России, Казахстана и Узбекистана требует изучения специалистами до принятия решения на государственном уровне, в том числе должны быть оценены санкционные риски, заявлял заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.