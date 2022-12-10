https://ria.ru/20221210/es-1837716618.html

В США назвали страны, ведущие к расколу в Европе по Украине

В США назвали страны, ведущие к расколу в Европе по Украине - РИА Новости, 10.12.2022

В США назвали страны, ведущие к расколу в Европе по Украине

Конфликт в политических и дипломатических отношениях между Германией и Польшей усугубляется по мере продолжения украинского кризиса, подрывая сплоченность и... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T13:21

2022-12-10T13:21

2022-12-10T13:21

в мире

владимир путин

польша

германия

россия

нато

евросоюз

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Конфликт в политических и дипломатических отношениях между Германией и Польшей усугубляется по мере продолжения украинского кризиса, подрывая сплоченность и солидарность в НАТО и ЕС, пишет обозреватель Стивен Эрлангер в статье для The New York Times.Как утверждает автор, этот раскол стал особо выделяться после того, как Берлин предложил направить Варшаве два комплекса ПВО Patriot в связи с инцидентом 15 ноября, когда на территорию Польши упали украинские ракеты, убившие нескольких человек.Первоначально стороны пришли к соглашению, однако затем Польша стала настаивать на передаче вооружения Украине. Значительное беспокойство союзников и общественная критика, похоже, вновь заставили поляков принять ракеты, отметил автор материала.Обозреватель подчеркнул, что отношения между Варшавой и Берлином были напряженными на протяжении многих десятилетий. Польша всегда критиковала связи Германии с Россией.Эрлангер также отметил, что на фоне украинского конфликта углубилось недоверие к сотрудничеству в области безопасности между странами западной Европы и Прибалтики.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства подчеркнул, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.

https://ria.ru/20221210/ukraina-1837687565.html

https://ria.ru/20221210/frantsiya-1837677172.html

польша

германия

россия

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в мире, владимир путин, польша, германия, россия, нато, евросоюз, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )