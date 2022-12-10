https://ria.ru/20221210/elka-1837737068.html

Петербург проведет акцию "Елка желаний" для детей Мариуполя

Петербург проведет акцию "Елка желаний" для детей Мариуполя - РИА Новости, 10.12.2022

Петербург проведет акцию "Елка желаний" для детей Мариуполя

Санкт-Петербург планирует провести акцию "Елка желаний" для детей Мариуполя, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T15:27

2022-12-10T15:27

2022-12-10T15:27

санкт-петербург

мариуполь

александр беглов

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Санкт-Петербург планирует провести акцию "Елка желаний" для детей Мариуполя, сообщил губернатор города Александр Беглов."Спасибо за предложение, обязательно это сделаем. Сделаем это и в нашем городе, и в Мариуполе", - сказал он в ходе прямой линии."Елка желаний" - ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи.Ранее сообщалось, что Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами в июне этого года. Соответствующее соглашение подписали Беглов и руководитель администрации Мариуполя Константин Иващенко. Была сформирована программа помощи и восстановления Мариуполя на 2022 год.В соответствии с программой помощи и восстановления Мариуполя на 2022 год, петербургские специалисты ведут работы по восстановлению 37 социально значимых объектов. В программу вошли не только жилые дома, но и объекты образования, спорта, здравоохранения, благоустройства. На сегодняшний день введено 8 домов, которые заселены уже на 70%. В них запущены 24 лифта, подаются электричество, тепло и вода.На сегодняшний день разработан и передан для утверждения мастер-план Мариуполя. Обследовано техническое состояние более 300 объектов жилой застройки. Также Петербург передал Мариуполю 100 пассажирских автобусов.

https://ria.ru/20221207/remont-1836880869.html

https://ria.ru/20221124/pobeditel-1834026349.html

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мариуполь

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

санкт-петербург, мариуполь, александр беглов, общество