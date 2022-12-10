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Петербург проведет акцию "Елка желаний" для детей Мариуполя - РИА Новости, 10.12.2022
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Петербург проведет акцию "Елка желаний" для детей Мариуполя
Петербург проведет акцию "Елка желаний" для детей Мариуполя - РИА Новости, 10.12.2022
Петербург проведет акцию "Елка желаний" для детей Мариуполя
Санкт-Петербург планирует провести акцию "Елка желаний" для детей Мариуполя, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T15:27
2022-12-10T15:27
санкт-петербург
мариуполь
александр беглов
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Санкт-Петербург планирует провести акцию "Елка желаний" для детей Мариуполя, сообщил губернатор города Александр Беглов."Спасибо за предложение, обязательно это сделаем. Сделаем это и в нашем городе, и в Мариуполе", - сказал он в ходе прямой линии."Елка желаний" - ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи.Ранее сообщалось, что Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами в июне этого года. Соответствующее соглашение подписали Беглов и руководитель администрации Мариуполя Константин Иващенко. Была сформирована программа помощи и восстановления Мариуполя на 2022 год.В соответствии с программой помощи и восстановления Мариуполя на 2022 год, петербургские специалисты ведут работы по восстановлению 37 социально значимых объектов. В программу вошли не только жилые дома, но и объекты образования, спорта, здравоохранения, благоустройства. На сегодняшний день введено 8 домов, которые заселены уже на 70%. В них запущены 24 лифта, подаются электричество, тепло и вода.На сегодняшний день разработан и передан для утверждения мастер-план Мариуполя. Обследовано техническое состояние более 300 объектов жилой застройки. Также Петербург передал Мариуполю 100 пассажирских автобусов.
https://ria.ru/20221207/remont-1836880869.html
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санкт-петербург, мариуполь, александр беглов, общество
Санкт-Петербург, Мариуполь, Александр Беглов, Общество
15:27 10.12.2022
 
Петербург проведет акцию "Елка желаний" для детей Мариуполя

Беглов заявил, что Петербург планирует провести акцию "Елка желаний" для детей Мариуполя

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкАкция "Елка желаний"
Акция Елка желаний - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Акция "Елка желаний". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Санкт-Петербург планирует провести акцию "Елка желаний" для детей Мариуполя, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Спасибо за предложение, обязательно это сделаем. Сделаем это и в нашем городе, и в Мариуполе", - сказал он в ходе прямой линии.
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"Елка желаний" - ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи.
Ранее сообщалось, что Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами в июне этого года. Соответствующее соглашение подписали Беглов и руководитель администрации Мариуполя Константин Иващенко. Была сформирована программа помощи и восстановления Мариуполя на 2022 год.
В соответствии с программой помощи и восстановления Мариуполя на 2022 год, петербургские специалисты ведут работы по восстановлению 37 социально значимых объектов. В программу вошли не только жилые дома, но и объекты образования, спорта, здравоохранения, благоустройства. На сегодняшний день введено 8 домов, которые заселены уже на 70%. В них запущены 24 лифта, подаются электричество, тепло и вода.
На сегодняшний день разработан и передан для утверждения мастер-план Мариуполя. Обследовано техническое состояние более 300 объектов жилой застройки. Также Петербург передал Мариуполю 100 пассажирских автобусов.
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