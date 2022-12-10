https://ria.ru/20221210/but-1837750631.html
Бут отметил вежливое обращение агентов США в день обмена
Бут отметил вежливое обращение агентов США в день обмена - РИА Новости, 10.12.2022
Бут отметил вежливое обращение агентов США в день обмена
Вызволенный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут рассказал, что агенты США обращались с ним достаточно вежливо в день обмена. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T17:14
2022-12-10T17:14
2022-12-10T17:14
в мире
виктор бут
бриттни грайнер
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837391696_0:50:1127:684_1920x0_80_0_0_531b65829a3c73bc7be82dd29548012b.jpg
КАИР, 10 дек - РИА Новости. Вызволенный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут рассказал, что агенты США обращались с ним достаточно вежливо в день обмена.Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.По его словам, маршалы в день обмена обращались к нему по имени. При этом из-за различий в директивах руководства тюрьмы он не смог взять с собой вещи, при нем были лишь российские газеты, благодаря которым он скрасил время в аэропорту Даллеса в Вашингтоне.По его словам, во время обмена он пожелал Грайнер удачи, она ответила и протянула руку. Бут отметил, что Грайнер была позитивно настроена.Бут выразил благодарность за свое освобождение всем, кто поддерживал его и писал ему письма все эти годы.
https://ria.ru/20221209/but-1837469853.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837391696_157:0:1089:699_1920x0_80_0_0_81fec78329442e787f9bbf123c6bf1cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виктор бут, бриттни грайнер, сша
В мире, Виктор Бут, Бриттни Грайнер, США
Бут отметил вежливое обращение агентов США в день обмена
Бут рассказал, что агенты США обращались с ним вежливо в день обмена