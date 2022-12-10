https://ria.ru/20221210/but-1837750631.html

Бут отметил вежливое обращение агентов США в день обмена

Бут отметил вежливое обращение агентов США в день обмена - РИА Новости, 10.12.2022

Бут отметил вежливое обращение агентов США в день обмена

Вызволенный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут рассказал, что агенты США обращались с ним достаточно вежливо в день обмена. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T17:14

2022-12-10T17:14

2022-12-10T17:14

в мире

виктор бут

бриттни грайнер

сша

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КАИР, 10 дек - РИА Новости. Вызволенный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут рассказал, что агенты США обращались с ним достаточно вежливо в день обмена.Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.По его словам, маршалы в день обмена обращались к нему по имени. При этом из-за различий в директивах руководства тюрьмы он не смог взять с собой вещи, при нем были лишь российские газеты, благодаря которым он скрасил время в аэропорту Даллеса в Вашингтоне.По его словам, во время обмена он пожелал Грайнер удачи, она ответила и протянула руку. Бут отметил, что Грайнер была позитивно настроена.Бут выразил благодарность за свое освобождение всем, кто поддерживал его и писал ему письма все эти годы.

https://ria.ru/20221209/but-1837469853.html

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в мире, виктор бут, бриттни грайнер, сша