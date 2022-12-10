16:45 10.12.2022 (обновлено: 17:10 10.12.2022)
Бут рассказал о своих планах
Бут, говоря о своих планах, заявил, что пока наслаждается воздухом свободы и снегом
Виктор Бут. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вызволенный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут, говоря о своих планах, заявил, что пока наслаждается воздухом свободы, временем с любимыми людьми и снегом.
"Я, наверное, пока думаю, наслаждаюсь этим счастьем - быть с моими любимыми, быть в родной стране, наслаждаюсь снегом, наслаждаюсь воздухом свободы", - рассказал Бут в интервью RT.
Виктор Бут также рассказал, что планирует пройти обследования и лечение, например, зубов. Так как, по его словам, в американской тюрьме зубы только вырывают, а врача, которая лечила зубы, уволили.
Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
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