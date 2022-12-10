https://ria.ru/20221210/but-1837746371.html

Бут рассказал о своих планах

Бут рассказал о своих планах - РИА Новости, 10.12.2022

Бут рассказал о своих планах

Вызволенный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут, говоря о своих планах, заявил, что пока наслаждается воздухом свободы, временем с любимыми людьми и... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T16:45

2022-12-10T16:45

2022-12-10T17:10

виктор бут

россия

в мире

бриттни грайнер

сша

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вызволенный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут, говоря о своих планах, заявил, что пока наслаждается воздухом свободы, временем с любимыми людьми и снегом.Виктор Бут также рассказал, что планирует пройти обследования и лечение, например, зубов. Так как, по его словам, в американской тюрьме зубы только вырывают, а врача, которая лечила зубы, уволили.Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

https://ria.ru/20221209/oae-1837585751.html

россия

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

виктор бут, россия, в мире, бриттни грайнер, сша