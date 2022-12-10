https://ria.ru/20221210/but-1837744685.html

Бут рассказал о судебном процессе в США по его делу

Бут рассказал о судебном процессе в США по его делу - РИА Новости, 10.12.2022

Бут рассказал о судебном процессе в США по его делу

Вызволенный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут заявил, что на суде в США его деятельность назвали обычной для бизнесмена. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T16:25

2022-12-10T16:25

2022-12-10T17:24

сша

виктор бут

в мире

бриттни грайнер

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КАИР, 10 дек — РИА Новости. Вызволенный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут заявил, что на суде в США его деятельность назвали обычной для бизнесмена.По его словам, в ходе процесса он отказался от сделки — 30 лет тюрьмы вместо пожизненного заключения за признание вины, но он отказался. В итоге федеральный суд в Нью-Йорке приговорил россиянина к 25 годам лишения свободы.Присяжные признали его виновным по всем четырем пунктам, среди которых сговоры с целью убийства американских госслужащих, покупки и продажи переносных зенитных ракетных комплексов, материальная поддержка террористических группировок.В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

https://ria.ru/20221209/but-1837413947.html

сша

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сша, виктор бут, в мире, бриттни грайнер