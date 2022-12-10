16:25 10.12.2022 (обновлено: 17:24 10.12.2022)
Бут рассказал о судебном процессе в США по его делу
Бут рассказал, что судья в США назвала его деятельность обычной для бизнесмена
Виктор Бут. Архивное фото
КАИР, 10 дек — РИА Новости. Вызволенный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут заявил, что на суде в США его деятельность назвали обычной для бизнесмена.
"Нормальный человек может подумать — зачем весь этот цирк, ведь ничего и не было. <...> Даже на суде судья сказала, что, извините, я ничего не видела на этом процессе, что вы обвиняете Виктора. Он нормальный бизнесмен, и многие бизнесмены делают то же самое, ничего нелегального он не делал", — сказал Бут в интервью RT.
По его словам, в ходе процесса он отказался от сделки — 30 лет тюрьмы вместо пожизненного заключения за признание вины, но он отказался. В итоге федеральный суд в Нью-Йорке приговорил россиянина к 25 годам лишения свободы.
Присяжные признали его виновным по всем четырем пунктам, среди которых сговоры с целью убийства американских госслужащих, покупки и продажи переносных зенитных ракетных комплексов, материальная поддержка террористических группировок.
В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
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