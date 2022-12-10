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Бут рассказал, что было самым тяжелым во время заключения в США - РИА Новости, 10.12.2022
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Бут рассказал, что было самым тяжелым во время заключения в США
Бут рассказал, что было самым тяжелым во время заключения в США - РИА Новости, 10.12.2022
Бут рассказал, что было самым тяжелым во время заключения в США
Вызволенный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут заявил, что самым тяжелым испытанием во время заключения в США было отсутствие возможности... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T16:13
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сша
виктор бут
в мире
бриттни грайнер
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КАИР, 10 дек — РИА Новости. Вызволенный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут заявил, что самым тяжелым испытанием во время заключения в США было отсутствие возможности контактировать с родными."Один звонок в месяц… Именно отсутствие общения с друзьями, с близкими, с любимыми — это было самое тяжелое", — сказал Бут в интервью RT.По его словам, сначала у него была паника, когда началось заключение в тюрьме, но позже он стал начинать день с "пяти минут смеха".Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
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сша, виктор бут, в мире, бриттни грайнер
США, Виктор Бут, В мире, Бриттни Грайнер
16:13 10.12.2022 (обновлено: 21:27 10.12.2022)
 
Бут рассказал, что было самым тяжелым во время заключения в США

Бут заявил, что во время заключения в США тяжелее всего не контактировать с родными

© РИА Новости / Перейти в медиабанкОтбывавший наказание в США Виктор Бут в самолете после обмена на ранее осужденную в России гражданку США Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби
Отбывавший наказание в США Виктор Бут в самолете после обмена на ранее осужденную в России гражданку США Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости
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Отбывавший наказание в США Виктор Бут в самолете после обмена на ранее осужденную в России гражданку США Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби. Архивное фото
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КАИР, 10 дек — РИА Новости. Вызволенный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут заявил, что самым тяжелым испытанием во время заключения в США было отсутствие возможности контактировать с родными.
"Один звонок в месяц… Именно отсутствие общения с друзьями, с близкими, с любимыми — это было самое тяжелое", — сказал Бут в интервью RT.
По его словам, сначала у него была паника, когда началось заключение в тюрьме, но позже он стал начинать день с "пяти минут смеха".
Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
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МИД России высоко оценил содействие ОАЭ в обмене Бута
 
СШАВиктор БутВ миреБриттни Грайнер
 
 
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