https://ria.ru/20221210/but-1837743530.html

Бут рассказал, что было самым тяжелым во время заключения в США

Бут рассказал, что было самым тяжелым во время заключения в США - РИА Новости, 10.12.2022

Бут рассказал, что было самым тяжелым во время заключения в США

Вызволенный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут заявил, что самым тяжелым испытанием во время заключения в США было отсутствие возможности... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T16:13

2022-12-10T16:13

2022-12-10T21:27

сша

виктор бут

в мире

бриттни грайнер

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КАИР, 10 дек — РИА Новости. Вызволенный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут заявил, что самым тяжелым испытанием во время заключения в США было отсутствие возможности контактировать с родными."Один звонок в месяц… Именно отсутствие общения с друзьями, с близкими, с любимыми — это было самое тяжелое", — сказал Бут в интервью RT.По его словам, сначала у него была паника, когда началось заключение в тюрьме, но позже он стал начинать день с "пяти минут смеха".Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

https://ria.ru/20221209/oae-1837585751.html

сша

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, виктор бут, в мире, бриттни грайнер