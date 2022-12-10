https://ria.ru/20221210/britaniya-1837667493.html
Британский журналист раскрыл "печальную" правду об украинцах
Британский журналист раскрыл "печальную" правду об украинцах - РИА Новости, 10.12.2022
Британский журналист раскрыл "печальную" правду об украинцах
Все больше украинских беженцев становятся бездомными в Великобритании, что стало "печальной реальностью" разрыва между ними и принимающей стороной, пишет... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T01:43
2022-12-10T01:43
2022-12-10T01:43
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Все больше украинских беженцев становятся бездомными в Великобритании, что стало "печальной реальностью" разрыва между ними и принимающей стороной, пишет журналист и телеведущий Пит Прайс в колонке для издания Liverpool Echo.По его словам, это проблема, которая уже "закипает" и может усугубиться. Так, некоторые украинцы сталкиваются с конфликтами со своими "спонсорами", которые вызваны ростом стоимости жизни и культурными различиями, в результате беженцы остаются без крова."Есть всевозможные проблемы, о которых я слышал, в том числе несоблюдение надлежащих домашних правил и личные конфликты. Шесть месяцев — это долгий срок для незнакомцев в вашем доме", - указывает Прайс.Как отмечает автор, некоторые предсказывают, что программа "Дома для Украины" может "рухнуть" после новостей о том, что украинцев просят покинуть предоставленное жилье. "Похоже, что так много добросердечных людей просто пошли на поводу у момента и никогда не обдумывали последствия", - предполагает он.Прайс жалеет в этой ситуации обе стороны. "Четверть принимающих не хотят участвовать дольше шести месяцев в этой схеме. Все также борются с ростом стоимости жизни. Интересно, что с ними будет", - резюмирует он.В марте власти Великобритании запустили программу "Дома для Украины", позволяющую частным лицам, благотворительным организациям, общественным группам и предприятиям предоставлять временное и бесплатное жилье беженцам с Украины, за что им выплачивались компенсации. Но в последнее время все больше украинцев оказывается на улице — по информации газеты The Guardian, в следующем году их число может достичь как минимум 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20221205/bezhentsy-1836505125.html
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в мире, великобритания, украина
В мире, Великобритания, Украина
Британский журналист раскрыл "печальную" правду об украинцах
Журналист Прайс объяснил рост числа бездомных украинцев усталостью принявших их британцев
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости.
Все больше украинских беженцев становятся бездомными в Великобритании, что стало "печальной реальностью" разрыва между ними и принимающей стороной, пишет
журналист и телеведущий Пит Прайс в колонке для издания Liverpool Echo.
По его словам, это проблема, которая уже "закипает" и может усугубиться. Так, некоторые украинцы сталкиваются с конфликтами со своими "спонсорами", которые вызваны ростом стоимости жизни и культурными различиями, в результате беженцы остаются без крова.
"Есть всевозможные проблемы, о которых я слышал, в том числе несоблюдение надлежащих домашних правил и личные конфликты. Шесть месяцев — это долгий срок для незнакомцев в вашем доме", - указывает Прайс.
Как отмечает автор, некоторые предсказывают, что программа "Дома для Украины" может "рухнуть" после новостей о том, что украинцев просят покинуть предоставленное жилье. "Похоже, что так много добросердечных людей просто пошли на поводу у момента и никогда не обдумывали последствия", - предполагает он.
Прайс жалеет в этой ситуации обе стороны. "Четверть принимающих не хотят участвовать дольше шести месяцев в этой схеме. Все также борются с ростом стоимости жизни. Интересно, что с ними будет", - резюмирует он.
В марте власти Великобритании запустили программу "Дома для Украины", позволяющую частным лицам, благотворительным организациям, общественным группам и предприятиям предоставлять временное и бесплатное жилье беженцам с Украины
, за что им выплачивались компенсации. Но в последнее время все больше украинцев оказывается на улице — по информации газеты The Guardian, в следующем году их число может достичь как минимум 50 тысяч человек.