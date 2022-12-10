https://ria.ru/20221210/berdymukhamedov-1837676620.html

Президент Туркмении поставил Россию на первое место в списке союзников

Президент Туркмении поставил Россию на первое место в списке союзников - РИА Новости, 10.12.2022

Президент Туркмении поставил Россию на первое место в списке союзников

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поставил Россию на первое место в числе союзников, сообщает русскоязычная газета правительства "Нейтральный... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T06:11

2022-12-10T06:11

2022-12-10T09:28

сердар бердымухамедов

туркмения

сша

россия

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АШХАБАД, 10 дек — РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поставил Россию на первое место в числе союзников, сообщает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".Бердымухамедов принял участие в расширенном заседании правительства с участием руководителей дипломатических миссий Туркменистана в зарубежных странах и при международных организациях."Наши взаимоотношения с Российской Федерацией носят стратегический характер. В ходе состоявшегося в июне текущего года моего официального визита в эту страну удалось достичь договоренностей о значительном наращивании партнерства по всем направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе по вопросам безопасности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, торговли, финансово-банковской системы, образования, культуры и медицины", — отметил туркменский лидер.На второе место в списке внешнеполитических приоритетов Бердымухамедов поставил США."Руководствуясь своим нейтральным статусом, наше государство поддерживает равноправные отношения с США. За годы независимости налажено эффективное экономическое сотрудничество с крупными американскими компаниями", — сказал глава государства.По его словам, Туркменистан должен принять необходимые меры для дальнейшего развития взаимовыгодного партнерства с США в области политики, безопасности, торгово-экономической сферы, культуры и образования, здравоохранения и спорта.Президент подчеркнул, что "одним из надежных и стратегических партнеров Туркменистана является КНР"."За годы независимости в результате реализации конкретных проектов туркмено-китайские отношения вышли на высокий уровень. Такая же динамика присуща и политическим связям", — отметил туркменский лидер.По его словам, развитие отношений с соседями и друзьями по Центрально-Азиатскому региону: Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном и Таджикистаном — является одним из приоритетов внешней политики Туркменистана.Далее президент перечислил Иран, Афганистан, Турцию, Белоруссию, Украину, Молдавию, Азербайджан, Армению и Грузию."Одним из ключевых направлений для нас является и Азиатско-Тихоокеанский регион. Мы планируем наращивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество с Японией, Индией, Пакистаном, Республикой Корея, Малайзией и другими странами региона", — отметил также глава Туркмении.По его словам, "отношения между Туркменистаном и европейскими странами также занимают важное место в международной деятельности туркменского государства". "Туркменистан придает большое значение всестороннему укреплению сотрудничества со странами Ближнего Востока. В связи с этим мы должны наращивать многоплановые отношения с Королевством Саудовская Аравия, ОАЭ, Королевством Бахрейн, Государством Катар, Государством Кувейт и Султанатом Оман", — подчеркнул Бердымухамедов.В заключение президент Туркмении назвал Израиль, Палестину и африканские страны.

https://ria.ru/20221028/protivodeystivie-1827595740.html

https://ria.ru/20220629/putin-1799138181.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221103/berdymukhamedov-1829063142.html

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сердар бердымухамедов , туркмения, сша, россия