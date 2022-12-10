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Президент Туркмении поставил Россию на первое место в списке союзников - РИА Новости, 10.12.2022
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Президент Туркмении поставил Россию на первое место в списке союзников
Президент Туркмении поставил Россию на первое место в списке союзников - РИА Новости, 10.12.2022
Президент Туркмении поставил Россию на первое место в списке союзников
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поставил Россию на первое место в числе союзников, сообщает русскоязычная газета правительства "Нейтральный... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T06:11
2022-12-10T09:28
сердар бердымухамедов
туркмения
сша
россия
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АШХАБАД, 10 дек — РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поставил Россию на первое место в числе союзников, сообщает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".Бердымухамедов принял участие в расширенном заседании правительства с участием руководителей дипломатических миссий Туркменистана в зарубежных странах и при международных организациях."Наши взаимоотношения с Российской Федерацией носят стратегический характер. В ходе состоявшегося в июне текущего года моего официального визита в эту страну удалось достичь договоренностей о значительном наращивании партнерства по всем направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе по вопросам безопасности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, торговли, финансово-банковской системы, образования, культуры и медицины", — отметил туркменский лидер.На второе место в списке внешнеполитических приоритетов Бердымухамедов поставил США."Руководствуясь своим нейтральным статусом, наше государство поддерживает равноправные отношения с США. За годы независимости налажено эффективное экономическое сотрудничество с крупными американскими компаниями", — сказал глава государства.По его словам, Туркменистан должен принять необходимые меры для дальнейшего развития взаимовыгодного партнерства с США в области политики, безопасности, торгово-экономической сферы, культуры и образования, здравоохранения и спорта.Президент подчеркнул, что "одним из надежных и стратегических партнеров Туркменистана является КНР"."За годы независимости в результате реализации конкретных проектов туркмено-китайские отношения вышли на высокий уровень. Такая же динамика присуща и политическим связям", — отметил туркменский лидер.По его словам, развитие отношений с соседями и друзьями по Центрально-Азиатскому региону: Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном и Таджикистаном — является одним из приоритетов внешней политики Туркменистана.Далее президент перечислил Иран, Афганистан, Турцию, Белоруссию, Украину, Молдавию, Азербайджан, Армению и Грузию."Одним из ключевых направлений для нас является и Азиатско-Тихоокеанский регион. Мы планируем наращивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество с Японией, Индией, Пакистаном, Республикой Корея, Малайзией и другими странами региона", — отметил также глава Туркмении.По его словам, "отношения между Туркменистаном и европейскими странами также занимают важное место в международной деятельности туркменского государства". "Туркменистан придает большое значение всестороннему укреплению сотрудничества со странами Ближнего Востока. В связи с этим мы должны наращивать многоплановые отношения с Королевством Саудовская Аравия, ОАЭ, Королевством Бахрейн, Государством Катар, Государством Кувейт и Султанатом Оман", — подчеркнул Бердымухамедов.В заключение президент Туркмении назвал Израиль, Палестину и африканские страны.
https://ria.ru/20221028/protivodeystivie-1827595740.html
https://ria.ru/20220629/putin-1799138181.html
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сердар бердымухамедов , туркмения, сша, россия
Сердар Бердымухамедов , Туркмения, США, Россия
06:11 10.12.2022 (обновлено: 09:28 10.12.2022)
 
Президент Туркмении поставил Россию на первое место в списке союзников

Бердымухамедов поставил Россию на первое место в числе союзников Ашхабада

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Архивное фото
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АШХАБАД, 10 дек — РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поставил Россию на первое место в числе союзников, сообщает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
Бердымухамедов принял участие в расширенном заседании правительства с участием руководителей дипломатических миссий Туркменистана в зарубежных странах и при международных организациях.
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"Наши взаимоотношения с Российской Федерацией носят стратегический характер. В ходе состоявшегося в июне текущего года моего официального визита в эту страну удалось достичь договоренностей о значительном наращивании партнерства по всем направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе по вопросам безопасности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, торговли, финансово-банковской системы, образования, культуры и медицины", — отметил туркменский лидер.
На второе место в списке внешнеполитических приоритетов Бердымухамедов поставил США.
"Руководствуясь своим нейтральным статусом, наше государство поддерживает равноправные отношения с США. За годы независимости налажено эффективное экономическое сотрудничество с крупными американскими компаниями", — сказал глава государства.
По его словам, Туркменистан должен принять необходимые меры для дальнейшего развития взаимовыгодного партнерства с США в области политики, безопасности, торгово-экономической сферы, культуры и образования, здравоохранения и спорта.
Президент подчеркнул, что "одним из надежных и стратегических партнеров Туркменистана является КНР".
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"За годы независимости в результате реализации конкретных проектов туркмено-китайские отношения вышли на высокий уровень. Такая же динамика присуща и политическим связям", — отметил туркменский лидер.
По его словам, развитие отношений с соседями и друзьями по Центрально-Азиатскому региону: Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном и Таджикистаном — является одним из приоритетов внешней политики Туркменистана.
Далее президент перечислил Иран, Афганистан, Турцию, Белоруссию, Украину, Молдавию, Азербайджан, Армению и Грузию.
"Одним из ключевых направлений для нас является и Азиатско-Тихоокеанский регион. Мы планируем наращивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество с Японией, Индией, Пакистаном, Республикой Корея, Малайзией и другими странами региона", — отметил также глава Туркмении.
По его словам, "отношения между Туркменистаном и европейскими странами также занимают важное место в международной деятельности туркменского государства". "Туркменистан придает большое значение всестороннему укреплению сотрудничества со странами Ближнего Востока. В связи с этим мы должны наращивать многоплановые отношения с Королевством Саудовская Аравия, ОАЭ, Королевством Бахрейн, Государством Катар, Государством Кувейт и Султанатом Оман", — подчеркнул Бердымухамедов.
В заключение президент Туркмении назвал Израиль, Палестину и африканские страны.
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Сердар БердымухамедовТуркменияСШАРоссия
 
 
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