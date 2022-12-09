https://ria.ru/20221209/zolushka-1835861213.html

Во МХАТе имени Горького состоится премьера новой "Золушки" с сюрпризами

Во МХАТе имени Горького состоится премьера новой "Золушки" с сюрпризами - РИА Новости, 09.12.2022

Во МХАТе имени Горького состоится премьера новой "Золушки" с сюрпризами

Во МХАТе имени Горького состоится премьера спектакля "Золушка" по пьесе Евгения Шварца в постановке Вячеслава Стародубцева, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T13:29

2022-12-09T13:29

2022-12-09T14:29

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мхат имени м. горького

театр

спектакль

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Во МХАТе имени Горького состоится премьера спектакля "Золушка" по пьесе Евгения Шварца в постановке Вячеслава Стародубцева, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.По словам Стародубцева, спектакль "Золушка" – это современное восприятие сказки, где ребят ждет много сюрпризов и эффектов."Мы сочетаем классическую драматургию с новейшими технологиями. Более того, я хочу, чтобы наша "Золушка" стала интересна не только девчонкам, но и мальчишкам. Поэтому героиня отправится на бал в крутой карете в стиле стимпанк, а Фея прилетит из открытого космоса и ни разу не коснется земли. У нас будет невероятный зеркальный пол сцены, на котором будут отражаться и умножаться тысяча свечей. Будут мультимедиа, которые не разрушают театральное действие, а тонко и интеллигентно его поддержат", — сказал режиссер.Он отметил, что юмор спектакля заложен в костюмах в стиле "фантастического историзма", созданных Викторией Севрюковой.Автор сценографии — Вячеслав Окунев. В спектакле будут звучать мелодии Антонио Спадавеккиа, знакомые зрителям по советскому фильму 1947 года, а также произведения Гершвина и музыкальные отсылки к русской классике.В спектакле заняты Елизавета Арзамасова, Карина Стрелкова, Ольга Хохлова, Ольга Дубовицкая, Алексей Бирюков, Ирина Линдт, Иван Рыжиков и другие.Премьерные показы пройдут 9, 10 и 11 декабря.

https://ria.ru/20221130/balet-1835213120.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, евгений шварц, владимир кехман, елизавета арзамасова, мхат имени м. горького, театр, спектакль