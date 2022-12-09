Рейтинг@Mail.ru
Во МХАТе имени Горького состоится премьера новой "Золушки" с сюрпризами - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221209/zolushka-1835861213.html
Во МХАТе имени Горького состоится премьера новой "Золушки" с сюрпризами
Во МХАТе имени Горького состоится премьера новой "Золушки" с сюрпризами - РИА Новости, 09.12.2022
Во МХАТе имени Горького состоится премьера новой "Золушки" с сюрпризами
Во МХАТе имени Горького состоится премьера спектакля "Золушка" по пьесе Евгения Шварца в постановке Вячеслава Стародубцева, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T13:29
2022-12-09T14:29
культура
новости культуры
евгений шварц
владимир кехман
елизавета арзамасова
мхат имени м. горького
театр
спектакль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835879455_0:512:853:992_1920x0_80_0_0_adc6d70a7719504ed7383635d31931ef.jpg
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Во МХАТе имени Горького состоится премьера спектакля "Золушка" по пьесе Евгения Шварца в постановке Вячеслава Стародубцева, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.По словам Стародубцева, спектакль "Золушка" – это современное восприятие сказки, где ребят ждет много сюрпризов и эффектов."Мы сочетаем классическую драматургию с новейшими технологиями. Более того, я хочу, чтобы наша "Золушка" стала интересна не только девчонкам, но и мальчишкам. Поэтому героиня отправится на бал в крутой карете в стиле стимпанк, а Фея прилетит из открытого космоса и ни разу не коснется земли. У нас будет невероятный зеркальный пол сцены, на котором будут отражаться и умножаться тысяча свечей. Будут мультимедиа, которые не разрушают театральное действие, а тонко и интеллигентно его поддержат", — сказал режиссер.Он отметил, что юмор спектакля заложен в костюмах в стиле "фантастического историзма", созданных Викторией Севрюковой.Автор сценографии — Вячеслав Окунев. В спектакле будут звучать мелодии Антонио Спадавеккиа, знакомые зрителям по советскому фильму 1947 года, а также произведения Гершвина и музыкальные отсылки к русской классике.В спектакле заняты Елизавета Арзамасова, Карина Стрелкова, Ольга Хохлова, Ольга Дубовицкая, Алексей Бирюков, Ирина Линдт, Иван Рыжиков и другие.Премьерные показы пройдут 9, 10 и 11 декабря.
https://ria.ru/20221130/balet-1835213120.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835879455_0:503:853:1143_1920x0_80_0_0_ca4df7700109d24746f7f076d20d16fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, евгений шварц, владимир кехман, елизавета арзамасова, мхат имени м. горького, театр, спектакль
Культура, Новости культуры, Евгений Шварц, Владимир Кехман, Елизавета Арзамасова, МХАТ имени М. Горького, Театр, Спектакль
13:29 09.12.2022 (обновлено: 14:29 09.12.2022)
 
Во МХАТе имени Горького состоится премьера новой "Золушки" с сюрпризами

МХАТ имени Горького представит премьеру "Золушки" по пьесе Шварца с сюрпризами и эффектами

© Фото предоставлено МХАТ имени ГорькогоСпектакль "Золушка" МХАТ имени Горького
Спектакль Золушка МХАТ имени Горького
© Фото предоставлено МХАТ имени Горького
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Во МХАТе имени Горького состоится премьера спектакля "Золушка" по пьесе Евгения Шварца в постановке Вячеслава Стародубцева, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Этим спектаклем мы начинаем серию премьер для наших главных зрителей – детей и их родителей", – сказал гендиректор театра Владимир Кехман.
По словам Стародубцева, спектакль "Золушка" – это современное восприятие сказки, где ребят ждет много сюрпризов и эффектов.
"Мы сочетаем классическую драматургию с новейшими технологиями. Более того, я хочу, чтобы наша "Золушка" стала интересна не только девчонкам, но и мальчишкам. Поэтому героиня отправится на бал в крутой карете в стиле стимпанк, а Фея прилетит из открытого космоса и ни разу не коснется земли. У нас будет невероятный зеркальный пол сцены, на котором будут отражаться и умножаться тысяча свечей. Будут мультимедиа, которые не разрушают театральное действие, а тонко и интеллигентно его поддержат", — сказал режиссер.
Он отметил, что юмор спектакля заложен в костюмах в стиле "фантастического историзма", созданных Викторией Севрюковой.
Автор сценографии — Вячеслав Окунев. В спектакле будут звучать мелодии Антонио Спадавеккиа, знакомые зрителям по советскому фильму 1947 года, а также произведения Гершвина и музыкальные отсылки к русской классике.
В спектакле заняты Елизавета Арзамасова, Карина Стрелкова, Ольга Хохлова, Ольга Дубовицкая, Алексей Бирюков, Ирина Линдт, Иван Рыжиков и другие.
Премьерные показы пройдут 9, 10 и 11 декабря.
Зрительный зал Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 12:14Культура
В Большом театре воссоздали легендарный балет Фокина "Шопениана"
 
КультураНовости культурыЕвгений ШварцВладимир КехманЕлизавета АрзамасоваМХАТ имени М. ГорькогоТеатрСпектакль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала