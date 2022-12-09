https://ria.ru/20221209/zolushka-1835861213.html
Во МХАТе имени Горького состоится премьера новой "Золушки" с сюрпризами
Во МХАТе имени Горького состоится премьера новой "Золушки" с сюрпризами - РИА Новости, 09.12.2022
Во МХАТе имени Горького состоится премьера новой "Золушки" с сюрпризами
Во МХАТе имени Горького состоится премьера спектакля "Золушка" по пьесе Евгения Шварца в постановке Вячеслава Стародубцева, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T13:29
2022-12-09T13:29
2022-12-09T14:29
культура
новости культуры
евгений шварц
владимир кехман
елизавета арзамасова
мхат имени м. горького
театр
спектакль
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Во МХАТе имени Горького состоится премьера спектакля "Золушка" по пьесе Евгения Шварца в постановке Вячеслава Стародубцева, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.По словам Стародубцева, спектакль "Золушка" – это современное восприятие сказки, где ребят ждет много сюрпризов и эффектов."Мы сочетаем классическую драматургию с новейшими технологиями. Более того, я хочу, чтобы наша "Золушка" стала интересна не только девчонкам, но и мальчишкам. Поэтому героиня отправится на бал в крутой карете в стиле стимпанк, а Фея прилетит из открытого космоса и ни разу не коснется земли. У нас будет невероятный зеркальный пол сцены, на котором будут отражаться и умножаться тысяча свечей. Будут мультимедиа, которые не разрушают театральное действие, а тонко и интеллигентно его поддержат", — сказал режиссер.Он отметил, что юмор спектакля заложен в костюмах в стиле "фантастического историзма", созданных Викторией Севрюковой.Автор сценографии — Вячеслав Окунев. В спектакле будут звучать мелодии Антонио Спадавеккиа, знакомые зрителям по советскому фильму 1947 года, а также произведения Гершвина и музыкальные отсылки к русской классике.В спектакле заняты Елизавета Арзамасова, Карина Стрелкова, Ольга Хохлова, Ольга Дубовицкая, Алексей Бирюков, Ирина Линдт, Иван Рыжиков и другие.Премьерные показы пройдут 9, 10 и 11 декабря.
https://ria.ru/20221130/balet-1835213120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, евгений шварц, владимир кехман, елизавета арзамасова, мхат имени м. горького, театр, спектакль
Культура, Новости культуры, Евгений Шварц, Владимир Кехман, Елизавета Арзамасова, МХАТ имени М. Горького, Театр, Спектакль
13:29 09.12.2022 (обновлено: 14:29 09.12.2022)
Во МХАТе имени Горького состоится премьера новой "Золушки" с сюрпризами
МХАТ имени Горького представит премьеру "Золушки" по пьесе Шварца с сюрпризами и эффектами
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Во МХАТе имени Горького состоится премьера спектакля "Золушка" по пьесе Евгения Шварца в постановке Вячеслава Стародубцева, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Этим спектаклем мы начинаем серию премьер для наших главных зрителей – детей и их родителей", – сказал гендиректор театра Владимир Кехман.
По словам Стародубцева, спектакль "Золушка" – это современное восприятие сказки, где ребят ждет много сюрпризов и эффектов.
"Мы сочетаем классическую драматургию с новейшими технологиями. Более того, я хочу, чтобы наша "Золушка" стала интересна не только девчонкам, но и мальчишкам. Поэтому героиня отправится на бал в крутой карете в стиле стимпанк, а Фея прилетит из открытого космоса и ни разу не коснется земли. У нас будет невероятный зеркальный пол сцены, на котором будут отражаться и умножаться тысяча свечей. Будут мультимедиа, которые не разрушают театральное действие, а тонко и интеллигентно его поддержат", — сказал режиссер.
Он отметил, что юмор спектакля заложен в костюмах в стиле "фантастического историзма", созданных Викторией Севрюковой.
Автор сценографии — Вячеслав Окунев. В спектакле будут звучать мелодии Антонио Спадавеккиа, знакомые зрителям по советскому фильму 1947 года, а также произведения Гершвина и музыкальные отсылки к русской классике.
В спектакле заняты Елизавета Арзамасова, Карина Стрелкова, Ольга Хохлова, Ольга Дубовицкая, Алексей Бирюков, Ирина Линдт, Иван Рыжиков и другие.
Премьерные показы пройдут 9, 10 и 11 декабря.