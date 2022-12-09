https://ria.ru/20221209/zhena-1837356992.html
Жена Бута рассказала о своем состоянии после сообщений об освобождении мужа
Жена Бута рассказала о своем состоянии после сообщений об освобождении мужа - РИА Новости, 09.12.2022
Жена Бута рассказала о своем состоянии после сообщений об освобождении мужа
Алла Бут, жена сидевшего в тюрьме США российского бизнесмена Виктора Бута, которого в четверг обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер, заявила РИА Новости,... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T00:23
2022-12-09T00:23
2022-12-09T00:25
виктор бут
бриттни грайнер
сша
махачкала
москва
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Алла Бут, жена сидевшего в тюрьме США российского бизнесмена Виктора Бута, которого в четверг обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер, заявила РИА Новости, что ее трясло около часа, после того как она узнала об обмене."Когда узнала об обмене, меня сначала час просто колотило. Потом отпустило, но я на время вообще перестала понимать, что происходит, все действия на автомате. Сейчас, конечно, уже полегче", - сказала она."Мы поговорили с Виктором во время посадки в Махачкале. Конечно, поплакали. А сейчас в душе какой-то полный вакуум. Как прыжок: внутри только пустота и ожидание. Я понимаю, что в аэропорту меня, конечно, стукнет, но пока вот так", - сказала Бут.По информации Аллы Бут, самолет с ее мужем на борту прибудет в Москву около полуночи по московскому времени.Виктор Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на гражданку США, баскетболистку Бритни Грайнер, отбывавшую тюремный срок в России за контрабанду наркотиков.
https://radiosputnik.ria.ru/20221208/obmen-1837341866.html
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виктор бут, бриттни грайнер, сша, махачкала, москва
Виктор Бут, Бриттни Грайнер, США, Махачкала, Москва
00:23 09.12.2022 (обновлено: 00:25 09.12.2022)
Жена Бута рассказала о своем состоянии после сообщений об освобождении мужа
Алла Бут призналась, что ее "трясло" около часа, после того как она узнала об обмене мужа