https://ria.ru/20221209/zapad-1837512694.html

Сенатор призвал наказывать западных политиков за призывы расчленить Россию

Сенатор призвал наказывать западных политиков за призывы расчленить Россию - РИА Новости, 09.12.2022

Сенатор призвал наказывать западных политиков за призывы расчленить Россию

Западные политики, призывающие к "расчленению" РФ, являются нарушителями и должны быть подвергнуты уголовному либо административному наказанию, заявил... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T15:44

2022-12-09T15:44

2022-12-09T15:50

россия

андрей клишас

совет федерации рф

в мире

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Западные политики, призывающие к "расчленению" РФ, являются нарушителями и должны быть подвергнуты уголовному либо административному наказанию, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Территориальная целостность России обеспечена законодательно, в том числе, уголовно-правовыми средствами. При этом сами по себе призывы отдельных западных политиков можно расценивать как антиконституционные и подпадающие под действие уголовного законодательства. Поэтому западные политики, призывающие к "расчленению" или чему-то там еще в отношении России, являются, с точки зрения нашего законодательства, нарушителями, и они должны быть подвергнуты административному и/или уголовному наказанию", - написал Клишас в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221208/ssha-1837105465.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, андрей клишас, совет федерации рф, в мире