15:44 09.12.2022 (обновлено: 15:50 09.12.2022)
Сенатор призвал наказывать западных политиков за призывы расчленить Россию
Сенатор Клишас призвал уголовно наказывать западных политиков за призывы расчленить Россию
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас . Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Западные политики, призывающие к "расчленению" РФ, являются нарушителями и должны быть подвергнуты уголовному либо административному наказанию, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Территориальная целостность России обеспечена законодательно, в том числе, уголовно-правовыми средствами. При этом сами по себе призывы отдельных западных политиков можно расценивать как антиконституционные и подпадающие под действие уголовного законодательства. Поэтому западные политики, призывающие к "расчленению" или чему-то там еще в отношении России, являются, с точки зрения нашего законодательства, нарушителями, и они должны быть подвергнуты административному и/или уголовному наказанию", - написал Клишас в своем Telegram-канале.
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