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Гросси назвал ситуацию вокруг ЗАЭС потенциально опасной - РИА Новости, 09.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221209/zaes-1837656967.html
Гросси назвал ситуацию вокруг ЗАЭС потенциально опасной
Гросси назвал ситуацию вокруг ЗАЭС потенциально опасной - РИА Новости, 09.12.2022
Гросси назвал ситуацию вокруг ЗАЭС потенциально опасной
Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается хрупкой и потенциально опасной, заявил в пятницу глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T23:51
2022-12-09T23:51
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
украина
запорожская аэс
магатэ
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ВЕНА, 9 дек - РИА Новости. Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается хрупкой и потенциально опасной, заявил в пятницу глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси."Ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной, хрупкой и потенциально опасной, и мы делаем все возможное, чтобы предотвратить там ядерную аварию", - сказал Гросси, его слова приведены в заявлении на сайте агентства.По его словам, МАГАТЭ работает над снижением потенциальных рисков и на станциях на территории Украины.
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в мире, рафаэль гросси, украина, запорожская аэс, магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рафаэль Гросси, Украина, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
23:51 09.12.2022
 
Гросси назвал ситуацию вокруг ЗАЭС потенциально опасной

Глава МАГАТЭ Гросси: ситуация вокруг ЗАЭС остается хрупкой и потенциально опасной

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкГлавное здание Запорожской атомной электростанции
Главное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Главное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 9 дек - РИА Новости. Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается хрупкой и потенциально опасной, заявил в пятницу глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
"Ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной, хрупкой и потенциально опасной, и мы делаем все возможное, чтобы предотвратить там ядерную аварию", - сказал Гросси, его слова приведены в заявлении на сайте агентства.
По его словам, МАГАТЭ работает над снижением потенциальных рисков и на станциях на территории Украины.
Реакторы Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 15:10Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРафаэль ГроссиУкраинаЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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