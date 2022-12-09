https://ria.ru/20221209/zaes-1837656967.html
Гросси назвал ситуацию вокруг ЗАЭС потенциально опасной
Гросси назвал ситуацию вокруг ЗАЭС потенциально опасной - РИА Новости, 09.12.2022
Гросси назвал ситуацию вокруг ЗАЭС потенциально опасной
Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается хрупкой и потенциально опасной, заявил в пятницу глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T23:51
2022-12-09T23:51
2022-12-09T23:51
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
украина
запорожская аэс
магатэ
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ВЕНА, 9 дек - РИА Новости. Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается хрупкой и потенциально опасной, заявил в пятницу глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси."Ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной, хрупкой и потенциально опасной, и мы делаем все возможное, чтобы предотвратить там ядерную аварию", - сказал Гросси, его слова приведены в заявлении на сайте агентства.По его словам, МАГАТЭ работает над снижением потенциальных рисков и на станциях на территории Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рафаэль гросси, украина, запорожская аэс, магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рафаэль Гросси, Украина, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
Гросси назвал ситуацию вокруг ЗАЭС потенциально опасной
Глава МАГАТЭ Гросси: ситуация вокруг ЗАЭС остается хрупкой и потенциально опасной