https://ria.ru/20221209/zaes-1837656967.html

Гросси назвал ситуацию вокруг ЗАЭС потенциально опасной

Гросси назвал ситуацию вокруг ЗАЭС потенциально опасной - РИА Новости, 09.12.2022

Гросси назвал ситуацию вокруг ЗАЭС потенциально опасной

Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается хрупкой и потенциально опасной, заявил в пятницу глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T23:51

2022-12-09T23:51

2022-12-09T23:51

специальная военная операция на украине

в мире

рафаэль гросси

украина

запорожская аэс

магатэ

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ВЕНА, 9 дек - РИА Новости. Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается хрупкой и потенциально опасной, заявил в пятницу глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси."Ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной, хрупкой и потенциально опасной, и мы делаем все возможное, чтобы предотвратить там ядерную аварию", - сказал Гросси, его слова приведены в заявлении на сайте агентства.По его словам, МАГАТЭ работает над снижением потенциальных рисков и на станциях на территории Украины.

https://ria.ru/20221209/zaes-1837497184.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, рафаэль гросси, украина, запорожская аэс, магатэ