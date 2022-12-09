https://ria.ru/20221209/yashin-1837547880.html

Путин прокомментировал приговор Яшину*

Путин прокомментировал приговор Яшину* - РИА Новости, 09.12.2022

Путин прокомментировал приговор Яшину*

Президент РФ Владимир Путин, комментируя приговор бывшему муниципальному депутату Илье Яшину*, заявил, что вмешательство в деятельность судов недопустимо и... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:53

2022-12-09T16:53

2022-12-09T17:33

россия

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политика

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БИШКЕК, 9 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя приговор бывшему муниципальному депутату Илье Яшину*, заявил, что вмешательство в деятельность судов недопустимо и подвергать сомнению их решения нецелесообразно, а адвокаты Яшина* наверняка знают, как им поступить дальше.На пресс-конференции по итогам Высшего Евразийского экономического совета журналист Андрей Колесников задал президенту вопрос о том, что Илья Яшин* получил 8,5 лет колонии общего режима за распространение фейков про российскую армию и не кажется ли президенту, что это "зверский" срок за слова."Я все-таки базовое образование получил в Ленинградском тогда государственном университете и хочу вам сказать, что вмешательство в деятельность судов считаю абсолютно недопустимым, подвергать сомнению решение суда считаю нецелесообразным", - подчеркнул Путин."Есть определённые законом обозначенные права защиты граждан. Так как они хотели бы это делать – можно обратиться, наверное, в вышестоящую инстанцию. Адвокаты господина Яшина* наверняка знают, как им надо поступить", - добавил он.В пятницу днем Мещанский суд Москвы приговорил Яшина* к 8,5 годам колонии общего режима. Прокурор запрашивал девять лет, защита настаивала на оправдании. Дополнительно Яшину* запретили четыре года после освобождения администрировать интернет-сайты.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20221207/safronov-1837023837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, иноагенты, политика, илья яшин, владимир путин, андрей колесников