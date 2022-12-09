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Путин прокомментировал приговор Яшину*
Путин прокомментировал приговор Яшину* - РИА Новости, 09.12.2022
Путин прокомментировал приговор Яшину*
Президент РФ Владимир Путин, комментируя приговор бывшему муниципальному депутату Илье Яшину*, заявил, что вмешательство в деятельность судов недопустимо и... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:53
2022-12-09T16:53
2022-12-09T17:33
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политика
илья яшин
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БИШКЕК, 9 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя приговор бывшему муниципальному депутату Илье Яшину*, заявил, что вмешательство в деятельность судов недопустимо и подвергать сомнению их решения нецелесообразно, а адвокаты Яшина* наверняка знают, как им поступить дальше.На пресс-конференции по итогам Высшего Евразийского экономического совета журналист Андрей Колесников задал президенту вопрос о том, что Илья Яшин* получил 8,5 лет колонии общего режима за распространение фейков про российскую армию и не кажется ли президенту, что это "зверский" срок за слова."Я все-таки базовое образование получил в Ленинградском тогда государственном университете и хочу вам сказать, что вмешательство в деятельность судов считаю абсолютно недопустимым, подвергать сомнению решение суда считаю нецелесообразным", - подчеркнул Путин."Есть определённые законом обозначенные права защиты граждан. Так как они хотели бы это делать – можно обратиться, наверное, в вышестоящую инстанцию. Адвокаты господина Яшина* наверняка знают, как им надо поступить", - добавил он.В пятницу днем Мещанский суд Москвы приговорил Яшина* к 8,5 годам колонии общего режима. Прокурор запрашивал девять лет, защита настаивала на оправдании. Дополнительно Яшину* запретили четыре года после освобождения администрировать интернет-сайты.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иноагенты, политика, илья яшин, владимир путин, андрей колесников
Россия, иноагенты, Политика, Илья Яшин, Владимир Путин, Андрей Колесников
16:53 09.12.2022 (обновлено: 17:33 09.12.2022)
Путин прокомментировал приговор Яшину*
Президент Путин заявил, что нецелесообразно подвергать сомнению решение суда по делу Яшина
БИШКЕК, 9 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя приговор бывшему муниципальному депутату Илье Яшину*, заявил, что вмешательство в деятельность судов недопустимо и подвергать сомнению их решения нецелесообразно, а адвокаты Яшина* наверняка знают, как им поступить дальше.
На пресс-конференции по итогам Высшего Евразийского экономического совета журналист Андрей Колесников
задал президенту вопрос о том, что Илья Яшин* получил 8,5 лет колонии общего режима за распространение фейков про российскую армию и не кажется ли президенту, что это "зверский" срок за слова.
"Я все-таки базовое образование получил в Ленинградском тогда государственном университете и хочу вам сказать, что вмешательство в деятельность судов считаю абсолютно недопустимым, подвергать сомнению решение суда считаю нецелесообразным", - подчеркнул Путин.
"Есть определённые законом обозначенные права защиты граждан. Так как они хотели бы это делать – можно обратиться, наверное, в вышестоящую инстанцию. Адвокаты господина Яшина* наверняка знают, как им надо поступить", - добавил он.
В пятницу днем Мещанский суд Москвы
приговорил Яшина* к 8,5 годам колонии общего режима. Прокурор запрашивал девять лет, защита настаивала на оправдании. Дополнительно Яшину* запретили четыре года после освобождения администрировать интернет-сайты.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента