https://ria.ru/20221209/vlasova-1837568012.html

Власова обвинила Ваенгу в плагиате

Власова обвинила Ваенгу в плагиате - РИА Новости, 09.12.2022

Власова обвинила Ваенгу в плагиате

Наталия Власова обвинила Елену Ваенгу в плагиате и раскрыла детали конфликта с ней. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T18:33

2022-12-09T18:33

2022-12-09T18:33

шоубиз

елена ваенга (хрулева)

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774717852_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_6a6ae30cb940e7fa01e8ff57e7c8c757.jpg

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Наталия Власова обвинила Елену Ваенгу в плагиате и раскрыла детали конфликта с ней.Позже исполнительница обсудила заимствование ее композиции с бывшей подругой. По словам певицы, в ответ Ваенга разразилась проклятиями.Кроме того, артистка рассказала о зависти со стороны коллеги по сцене в прошлом. Однако через несколько лет после прекращения общения Ваенга сама позвонила бывшей однокурснице. Ранее Монеточка уплатила часть штрафа за плагиат песни Стаса Костюшкина "Женщина, я не танцую". Однако певица утверждала, что полностью погасила долг.

https://ria.ru/20220713/eldzhey-1802189010.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

елена ваенга (хрулева), шоу-бизнес