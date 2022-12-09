Рейтинг@Mail.ru
Власова обвинила Ваенгу в плагиате - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221209/vlasova-1837568012.html
Власова обвинила Ваенгу в плагиате
Власова обвинила Ваенгу в плагиате - РИА Новости, 09.12.2022
Власова обвинила Ваенгу в плагиате
Наталия Власова обвинила Елену Ваенгу в плагиате и раскрыла детали конфликта с ней. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T18:33
2022-12-09T18:33
шоубиз
елена ваенга (хрулева)
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774717852_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_6a6ae30cb940e7fa01e8ff57e7c8c757.jpg
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Наталия Власова обвинила Елену Ваенгу в плагиате и раскрыла детали конфликта с ней.Позже исполнительница обсудила заимствование ее композиции с бывшей подругой. По словам певицы, в ответ Ваенга разразилась проклятиями.Кроме того, артистка рассказала о зависти со стороны коллеги по сцене в прошлом. Однако через несколько лет после прекращения общения Ваенга сама позвонила бывшей однокурснице. Ранее Монеточка уплатила часть штрафа за плагиат песни Стаса Костюшкина "Женщина, я не танцую". Однако певица утверждала, что полностью погасила долг.
https://ria.ru/20220713/eldzhey-1802189010.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774717852_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_677a0d53519b3cbcb79055b5812bad29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
елена ваенга (хрулева), шоу-бизнес
Шоубиз, Елена Ваенга (Хрулева), Шоу-бизнес
18:33 09.12.2022
 
Власова обвинила Ваенгу в плагиате

Власова обвинила Ваенгу в плагиате и пожаловалась на проклятия со стороны артистки

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкПевица Наталия Власова
Певица Наталия Власова - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Наталия Власова обвинила Елену Ваенгу в плагиате и раскрыла детали конфликта с ней.
"Ко мне попала запись, в которой я услышала, что она взяла припев моей песни и слова другие сочинила. Песни с моего первого альбома. Когда жили вместе, пели вместе. Иногда брали куплет моей песни, а припев ее. Я уверена, это было не специально. Оно засело у нее в памяти с моей мелодией", – призналась артистка в передаче "Судьба человека".
Позже исполнительница обсудила заимствование ее композиции с бывшей подругой. По словам певицы, в ответ Ваенга разразилась проклятиями.

"Она мне звонит, а я ей говорю: "Мне диск передали с твоими песнями. Скажи, пожалуйста, что в твоей песне делает припев моей?" То, что я услышала, было самым чудовищным в моей жизни. Сначала была пауза. Потом я услышала проклятия. Я даже не знала, что такие существуют!" – пожаловалась Власова.

Кроме того, артистка рассказала о зависти со стороны коллеги по сцене в прошлом.
"Мы познакомились в училище с моей будущей лучшей подругой Еленой Ваенгой. Моя первая песня попала во все хит-парады Санкт-Петербурга и меня пригласили в Москву. Когда я сообщила об этом Лене, больше ее не слышала и не видела. Мы дружили пять лет", – поделилась знаменитость.
Однако через несколько лет после прекращения общения Ваенга сама позвонила бывшей однокурснице.

"Через несколько лет она мне позвонила и сказала: "Прости, Натаха, жаба задушила!" – сообщила исполнительница.

Ранее Монеточка уплатила часть штрафа за плагиат песни Стаса Костюшкина "Женщина, я не танцую". Однако певица утверждала, что полностью погасила долг.
Кадр из видео Элджей & Rakhim - URUS
13 июля, 14:14Шоубиз
Элджей обвинил Канье Уэста и Карди Би в плагиате
 
ШоубизЕлена Ваенга (Хрулева)Шоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала