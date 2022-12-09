Власова обвинила Ваенгу в плагиате
Власова обвинила Ваенгу в плагиате и пожаловалась на проклятия со стороны артистки
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Наталия Власова обвинила Елену Ваенгу в плагиате и раскрыла детали конфликта с ней.
"Ко мне попала запись, в которой я услышала, что она взяла припев моей песни и слова другие сочинила. Песни с моего первого альбома. Когда жили вместе, пели вместе. Иногда брали куплет моей песни, а припев ее. Я уверена, это было не специально. Оно засело у нее в памяти с моей мелодией", – призналась артистка в передаче "Судьба человека".
Позже исполнительница обсудила заимствование ее композиции с бывшей подругой. По словам певицы, в ответ Ваенга разразилась проклятиями.
"Она мне звонит, а я ей говорю: "Мне диск передали с твоими песнями. Скажи, пожалуйста, что в твоей песне делает припев моей?" То, что я услышала, было самым чудовищным в моей жизни. Сначала была пауза. Потом я услышала проклятия. Я даже не знала, что такие существуют!" – пожаловалась Власова.
Кроме того, артистка рассказала о зависти со стороны коллеги по сцене в прошлом.
"Мы познакомились в училище с моей будущей лучшей подругой Еленой Ваенгой. Моя первая песня попала во все хит-парады Санкт-Петербурга и меня пригласили в Москву. Когда я сообщила об этом Лене, больше ее не слышала и не видела. Мы дружили пять лет", – поделилась знаменитость.
Однако через несколько лет после прекращения общения Ваенга сама позвонила бывшей однокурснице.
"Через несколько лет она мне позвонила и сказала: "Прости, Натаха, жаба задушила!" – сообщила исполнительница.
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