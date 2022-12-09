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Сервисы "ВКонтакте" работают в обычном режиме - РИА Новости, 09.12.2022
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Сервисы "ВКонтакте" работают в обычном режиме
Сервисы "ВКонтакте" работают в обычном режиме - РИА Новости, 09.12.2022
Сервисы "ВКонтакте" работают в обычном режиме
Сервисы социальной сети "ВКонтакте" работают в обычном режиме после сбоев, случившихся у части пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T09:25
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вконтакте
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сервисы социальной сети "ВКонтакте" работают в обычном режиме после сбоев, случившихся у части пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в пятницу пользователи "ВКонтакте" в России и мире жаловались на сбои в ее работе, об этом свидетельствовали данные детектора сбоев от Brand Analytics. По состоянию на 8.45 мск была зафиксирована 161 жалоба. Больше всего на сбои жаловались жители Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга. Отдельные сообщения о сбоях приходили из Америки, стран Африки и Азии. В пресс-службе "Вконтакте" РИА Новости подтвердили, что некоторые пользователи могли испытывать затруднения с загрузкой ленты социальной сети."Сервисы "ВКонтакте" работают в обычном режиме", - сообщили в компании.
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вконтакте, технологии, россия
ВКонтакте, Технологии, Россия
09:25 09.12.2022
 
Сервисы "ВКонтакте" работают в обычном режиме

Сервисы социальной сети "ВКонтакте" заработали в обычном режиме

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкСтраница социальной сети "Вконтакте" на экране смартфона
Страница социальной сети Вконтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Страница социальной сети "Вконтакте" на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сервисы социальной сети "ВКонтакте" работают в обычном режиме после сбоев, случившихся у части пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в пятницу пользователи "ВКонтакте" в России и мире жаловались на сбои в ее работе, об этом свидетельствовали данные детектора сбоев от Brand Analytics. По состоянию на 8.45 мск была зафиксирована 161 жалоба. Больше всего на сбои жаловались жители Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга. Отдельные сообщения о сбоях приходили из Америки, стран Африки и Азии. В пресс-службе "Вконтакте" РИА Новости подтвердили, что некоторые пользователи могли испытывать затруднения с загрузкой ленты социальной сети.
"Сервисы "ВКонтакте" работают в обычном режиме", - сообщили в компании.
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