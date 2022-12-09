https://ria.ru/20221209/vkontakte-1837392862.html

Сервисы "ВКонтакте" работают в обычном режиме

Сервисы "ВКонтакте" работают в обычном режиме - РИА Новости, 09.12.2022

Сервисы "ВКонтакте" работают в обычном режиме

Сервисы социальной сети "ВКонтакте" работают в обычном режиме после сбоев, случившихся у части пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T09:25

2022-12-09T09:25

2022-12-09T09:25

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технологии

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сервисы социальной сети "ВКонтакте" работают в обычном режиме после сбоев, случившихся у части пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в пятницу пользователи "ВКонтакте" в России и мире жаловались на сбои в ее работе, об этом свидетельствовали данные детектора сбоев от Brand Analytics. По состоянию на 8.45 мск была зафиксирована 161 жалоба. Больше всего на сбои жаловались жители Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга. Отдельные сообщения о сбоях приходили из Америки, стран Африки и Азии. В пресс-службе "Вконтакте" РИА Новости подтвердили, что некоторые пользователи могли испытывать затруднения с загрузкой ленты социальной сети."Сервисы "ВКонтакте" работают в обычном режиме", - сообщили в компании.

https://ria.ru/20221208/sboy-1837321968.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вконтакте, технологии, россия