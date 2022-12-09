https://ria.ru/20221209/uss-1837435090.html

Александр Усс: Красноярский край находится на инвестиционном подъеме

Александр Усс: Красноярский край находится на инвестиционном подъеме - РИА Новости, 09.12.2022

Александр Усс: Красноярский край находится на инвестиционном подъеме

Для многих промышленно развитых регионов России уходящий год стал своего рода испытанием на прочность. О том, как Красноярский край живет в новых экономических... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T12:07

2022-12-09T12:07

2022-12-09T12:07

интервью

красноярский край

александр усс

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Для многих промышленно развитых регионов России уходящий год стал своего рода испытанием на прочность. О том, как Красноярский край живет в новых экономических условиях, рассказывает губернатор региона Александр Усс.– Как промышленность региона чувствует себя в атмосфере санкций? Какие проблемы обнажили санкции и что сделано для их решения?– Мы изначально понимали, что трудностей не избежать, поэтому работали на упреждение. Был создан региональный фонд развития промышленности, который предоставляет займы от 5 миллионов до 100 миллионов рублей под низкий процент, а также помогает предприятиям компенсировать часть затрат на обслуживание кредитов. Предусмотрели льготные микрозаймы для малого и среднего бизнеса (с начала года их было выдано почти 300).Были отменены проверки, расширены возможности закупок у единственного поставщика, увеличены авансовые платежи по госстройкам, установлены минимальные ставки по упрощенной системе налогообложения. Поддержку получил каждый четвертый предприниматель. Принятые решения позволили сохранить в обороте порядка 5 миллиардов рублей.Сегодня в крае насчитывается около 300 финансовых и нефинансовых мер поддержки. Это помогает стабилизации экономики. Мы видим позитивную динамику в промышленном производстве (рост на 4,8%), а также в объеме строительных работ (плюс 30%). Количество малых и средних предприятий в крае выросло на 2,5 % – ненамного, но тенденция вселяет надежду.Конечно, трудностей немало. Так, серьезно пострадал лесной комплекс, где производство продукции снизилось на 10,1% за январь – октябрь. Тем не менее, по итогам года ВРП оценивается в размере свыше 3,5 триллионов рублей. Это на 2,6% больше, чем ожидалось в прошлом году. А в трехлетней перспективе этот показатель прогнозируется на уровне 4 триллионов рублей.– Инвестиционный проект "Енисейская Сибирь" был презентован в Монголии, Казахстане, Турции. Насколько высок интерес инвесторов этих (и других) стран к проекту?– Могу с уверенностью сказать, что вниманием инвесторов регион не обделен. Сегодня в России происходит структурная перестройка экономики. У Красноярского края, благодаря его инвестиционному, промышленному, природно-ресурсному и научно-образовательному потенциалу, есть возможность стать "воротами в Азию". Среди его инфраструктурных преимуществ – выход к Северному морскому пути, развитая сеть речных, железнодорожных, воздушных и автомобильных перевозок.Многие компании, в том числе международные, проявляют интерес к КИП "Енисейская Сибирь". Официальные визиты красноярской делегации в Монголию, Казахстан и Турцию это подтверждают. В уходящем году общий инвестпортфель КИП превысил 3 триллиона рублей, и это без учета мегапроекта "Восток Ойл", масштаб которого впечатляет.– Регион оказывает шефскую помощь Свердловскому району ЛНР. В чем именно она выражается?– Помогать своим в это сложное время – наш долг, и государственный, и человеческий. В этом году сосредоточились, прежде всего, на восстановлении инфраструктуры. Летом подписали соглашение с администрацией города Свердловска и Свердловского района Луганской Народной Республики. До конца года восстановим там 51 объект – это школы, жилые дома, учреждения здравоохранения. Предусмотрен капитальный ремонт крыш, котельных, коммуникаций и прочего. Продолжим оказывать помощь и в дальнейшем – в планах на 2023-2024 годы еще 103 объекта.– Как регион помогает мобилизованным и их семьям?– В нашем крае принят целый пакет мер поддержки участников специальной военной операции и их семей. Он оформлен специальным губернаторским указом. Мы предусмотрели выплаты по 300 тысяч рублей контрактникам, по 100 тысяч – мобилизованным, освобождение от ряда платежей, в том числе от транспортного налога, горячее питание в школах детям с 5-го по 11-й класс, бесплатную юридическую помощь, стипендии студентам и многое другое. Недавно расширили категорию получателей помощи – включили в нее сотрудников органов внутренних дел.Хочу подчеркнуть, что поддержку оказывает не только бюджет. Предприниматели, общественные организации, активные и неравнодушные красноярцы собирают гуманитарную помощь, решают бытовые проблемы семей участников СВО. Сибиряки, как и прежде, объединились, показали свою сплоченность.– Сдан последний корпус краевого онкодиспансера. Клиника с лучшим оборудованием – событие для всей Сибири. Как в целом развивается социальное строительство в Красноярском крае?– В этом плане уходящий год был результативным: только в здравоохранении построено, реконструировано и капитально отремонтировано 25 объектов. Осенью в красноярском микрорайоне Бугач открылась самая крупная в Зауралье школа на 1550 учеников. А всего до нового года в регионе будут сданы 10 школ. В Минусинске продолжается подготовка к 200-летию: завершилась реставрация Дома Вильнера – нашего сибирского Зимнего дворца, как его называют.Край строит много и будет продолжать это делать. Мы серьезно нарастили бюджет развития на следующий год. В территориях появятся новые поликлиники, школы, детские сады, спортивные центры. В ближайшую трехлетку планируется построить и реконструировать не менее 180 объектов.

https://ria.ru/20221209/byudzhet-1837411064.html

https://ria.ru/20221208/rekonstruktsiya-1837337691.html

https://ria.ru/20221123/gaz-1833539151.html

красноярский край

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, красноярский край, александр усс