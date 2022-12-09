https://ria.ru/20221209/ukraina-1837594404.html

США и Россия на встрече в Стамбуле не обсуждали Украину, заявили в Госдепе

США и Россия на встрече в Стамбуле не обсуждали Украину, заявили в Госдепе - РИА Новости, 09.12.2022

США и Россия на встрече в Стамбуле не обсуждали Украину, заявили в Госдепе

США и РФ на встрече в Стамбуле не обсуждали тему Украины, сообщили РИА Новости в государственном департаменте. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T18:39

2022-12-09T18:39

2022-12-09T18:39

сергей рябков

россия

стамбул

сша

турция

в мире

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США и РФ на встрече в Стамбуле не обсуждали тему Украины, сообщили РИА Новости в государственном департаменте.Как заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков, США и Россия провели в Стамбуле встречу по визовым вопросам на уровне профильных департаментов."Мы можем подтвердить, что высокопоставленный чиновник госдепартамента находится или находился в Стамбуле для встречи с российскими собеседниками по узкому кругу двусторонних вопросов", - сказал представитель ведомства.Он отметил, что госдеп не станет комментировать "частные дипломатические переговоры", добавив, что в ходе контактов не обсуждалась российская спецоперация на Украине.

https://ria.ru/20221209/politika-1837538423.html

россия

стамбул

сша

турция

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Владимир Лаврентьев

сергей рябков, россия, стамбул, сша, турция, в мире, государственный департамент сша