https://ria.ru/20221209/ukraina-1837594404.html
США и Россия на встрече в Стамбуле не обсуждали Украину, заявили в Госдепе
США и Россия на встрече в Стамбуле не обсуждали Украину, заявили в Госдепе - РИА Новости, 09.12.2022
США и Россия на встрече в Стамбуле не обсуждали Украину, заявили в Госдепе
США и РФ на встрече в Стамбуле не обсуждали тему Украины, сообщили РИА Новости в государственном департаменте. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T18:39
2022-12-09T18:39
2022-12-09T18:39
сергей рябков
россия
стамбул
сша
турция
в мире
государственный департамент сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150766/81/1507668113_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_c08f2cef397dcd9a1c716fec0b312d3e.jpg
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США и РФ на встрече в Стамбуле не обсуждали тему Украины, сообщили РИА Новости в государственном департаменте.Как заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков, США и Россия провели в Стамбуле встречу по визовым вопросам на уровне профильных департаментов."Мы можем подтвердить, что высокопоставленный чиновник госдепартамента находится или находился в Стамбуле для встречи с российскими собеседниками по узкому кругу двусторонних вопросов", - сказал представитель ведомства.Он отметил, что госдеп не станет комментировать "частные дипломатические переговоры", добавив, что в ходе контактов не обсуждалась российская спецоперация на Украине.
https://ria.ru/20221209/politika-1837538423.html
россия
стамбул
сша
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150766/81/1507668113_241:0:4017:2832_1920x0_80_0_0_19d9fe0d4c773059c098be860a2d4f65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей рябков, россия, стамбул, сша, турция, в мире, государственный департамент сша
Сергей Рябков, Россия, Стамбул, США, Турция, В мире, Государственный департамент США
США и Россия на встрече в Стамбуле не обсуждали Украину, заявили в Госдепе
Госдеп заявил, что США и Россия на встрече в Стамбуле не обсуждали спецоперацию на Украине