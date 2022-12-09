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США и Россия на встрече в Стамбуле не обсуждали Украину, заявили в Госдепе - РИА Новости, 09.12.2022
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США и Россия на встрече в Стамбуле не обсуждали Украину, заявили в Госдепе
США и Россия на встрече в Стамбуле не обсуждали Украину, заявили в Госдепе - РИА Новости, 09.12.2022
США и Россия на встрече в Стамбуле не обсуждали Украину, заявили в Госдепе
США и РФ на встрече в Стамбуле не обсуждали тему Украины, сообщили РИА Новости в государственном департаменте. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T18:39
2022-12-09T18:39
сергей рябков
россия
стамбул
сша
турция
в мире
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США и РФ на встрече в Стамбуле не обсуждали тему Украины, сообщили РИА Новости в государственном департаменте.Как заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков, США и Россия провели в Стамбуле встречу по визовым вопросам на уровне профильных департаментов."Мы можем подтвердить, что высокопоставленный чиновник госдепартамента находится или находился в Стамбуле для встречи с российскими собеседниками по узкому кругу двусторонних вопросов", - сказал представитель ведомства.Он отметил, что госдеп не станет комментировать "частные дипломатические переговоры", добавив, что в ходе контактов не обсуждалась российская спецоперация на Украине.
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сергей рябков, россия, стамбул, сша, турция, в мире, государственный департамент сша
Сергей Рябков, Россия, Стамбул, США, Турция, В мире, Государственный департамент США
18:39 09.12.2022
 
США и Россия на встрече в Стамбуле не обсуждали Украину, заявили в Госдепе

Госдеп заявил, что США и Россия на встрече в Стамбуле не обсуждали спецоперацию на Украине

© Depositphotos.com / teamtimeЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Depositphotos.com / teamtime
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США и РФ на встрече в Стамбуле не обсуждали тему Украины, сообщили РИА Новости в государственном департаменте.
Как заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков, США и Россия провели в Стамбуле встречу по визовым вопросам на уровне профильных департаментов.
"Мы можем подтвердить, что высокопоставленный чиновник госдепартамента находится или находился в Стамбуле для встречи с российскими собеседниками по узкому кругу двусторонних вопросов", - сказал представитель ведомства.
Он отметил, что госдеп не станет комментировать "частные дипломатические переговоры", добавив, что в ходе контактов не обсуждалась российская спецоперация на Украине.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 16:34
Путин прокомментировал контакты по линии СВР и ЦРУ
 
Сергей РябковРоссияСтамбулСШАТурцияВ миреГосударственный департамент США
 
 
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