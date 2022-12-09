https://ria.ru/20221209/ukraina-1837376687.html

Россия распространила в ООН письмо о недопустимости поставок оружия Киеву

Россия распространила в ООН письмо о недопустимости поставок оружия Киеву - РИА Новости, 09.12.2022

Россия распространила в ООН письмо о недопустимости поставок оружия Киеву

Постпредство России при ООН распространило в Совбезе и Генассамблее письмо донецкой НПО "Справедливая Защита" со свидетельствами обстрелов Киевом мирного... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T08:35

2022-12-09T08:35

2022-12-09T10:01

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ООН, 9 дек — РИА Новости. Постпредство России при ООН распространило в Совбезе и Генассамблее письмо донецкой НПО "Справедливая Защита" со свидетельствами обстрелов Киевом мирного населения Донбасса, в нем говорится о недопустимости поставок тяжелых вооружений Украине, следует из публикации первого замруководителя миссии Дмитрия Полянского в его Telegram-канале.В пятницу, в 23:00 мск, пройдет заседание СБ по проблеме поставок западных вооружений украинской армии."В рамках подготовки к запрошенному нами заседанию СБ по поставкам западного оружия на Украину 8 декабря мы распространили в качестве официального документа Совета безопасности и Генассамблеи ООН письмо донецкой общественной организации "Справедливая Защита", касающееся обстрелов гражданского населения Донбасса со стороны ВСУ. Особый акцент в нем сделан на массированных обстрелах текущей недели", — отметил Полянский.В письме, которое он приводит, представлены фотографии и описания обстрелов украинской стороной домов в Донбассе, преимущественно в Донецке."С 17 февраля этого года вооруженные формирования Украины разбомбили 8897 жилых домостроений, 2113 объектов гражданской инфраструктуры, включая 106 медицинских и 424 образовательных учреждений, 813 объектов социального обеспечения, 59 объектов критической инфраструктуры, 709 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения", — сказано в письме от НПО "Справедливая Защита".Там отмечается, что с 27 ноября вооруженные формирования Украины "с особым остервенением, ежедневно атакуют веерными, хаотичными обстрелами места массового посещения Донецка, Макеевки, Горловки, Ясиноватой и Еленовки".По словам авторов, цель этих действий — "террор мирного населения Донбасса и его уничтожение"."Призываем Совет безопасности рассмотреть вопрос принятия незамедлительных мер по пресечению совершения вооруженными формированиями Украины военных преступлений, а также недопустимости поставок Украине соответствующих типов тяжелого вооружения, которые к этому приводят", — говорится в заявлении.Для обстрелов ВСУ используют артиллерию калибра 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221207/ukraina-1836898989.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221206/sovbez-oon-1836801655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, киев, донецк, оон, в мире