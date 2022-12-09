https://ria.ru/20221209/ukraina-1837376687.html
Россия распространила в ООН письмо о недопустимости поставок оружия Киеву
Россия распространила в ООН письмо о недопустимости поставок оружия Киеву - РИА Новости, 09.12.2022
Россия распространила в ООН письмо о недопустимости поставок оружия Киеву
Постпредство России при ООН распространило в Совбезе и Генассамблее письмо донецкой НПО "Справедливая Защита" со свидетельствами обстрелов Киевом мирного... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T08:35
2022-12-09T08:35
2022-12-09T10:01
специальная военная операция на украине
россия
киев
донецк
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836346409_0:403:2908:2039_1920x0_80_0_0_7e06aa72e94a72b9630a1e24efa63ddb.jpg
ООН, 9 дек — РИА Новости. Постпредство России при ООН распространило в Совбезе и Генассамблее письмо донецкой НПО "Справедливая Защита" со свидетельствами обстрелов Киевом мирного населения Донбасса, в нем говорится о недопустимости поставок тяжелых вооружений Украине, следует из публикации первого замруководителя миссии Дмитрия Полянского в его Telegram-канале.В пятницу, в 23:00 мск, пройдет заседание СБ по проблеме поставок западных вооружений украинской армии."В рамках подготовки к запрошенному нами заседанию СБ по поставкам западного оружия на Украину 8 декабря мы распространили в качестве официального документа Совета безопасности и Генассамблеи ООН письмо донецкой общественной организации "Справедливая Защита", касающееся обстрелов гражданского населения Донбасса со стороны ВСУ. Особый акцент в нем сделан на массированных обстрелах текущей недели", — отметил Полянский.В письме, которое он приводит, представлены фотографии и описания обстрелов украинской стороной домов в Донбассе, преимущественно в Донецке."С 17 февраля этого года вооруженные формирования Украины разбомбили 8897 жилых домостроений, 2113 объектов гражданской инфраструктуры, включая 106 медицинских и 424 образовательных учреждений, 813 объектов социального обеспечения, 59 объектов критической инфраструктуры, 709 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения", — сказано в письме от НПО "Справедливая Защита".Там отмечается, что с 27 ноября вооруженные формирования Украины "с особым остервенением, ежедневно атакуют веерными, хаотичными обстрелами места массового посещения Донецка, Макеевки, Горловки, Ясиноватой и Еленовки".По словам авторов, цель этих действий — "террор мирного населения Донбасса и его уничтожение"."Призываем Совет безопасности рассмотреть вопрос принятия незамедлительных мер по пресечению совершения вооруженными формированиями Украины военных преступлений, а также недопустимости поставок Украине соответствующих типов тяжелого вооружения, которые к этому приводят", — говорится в заявлении.Для обстрелов ВСУ используют артиллерию калибра 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221207/ukraina-1836898989.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221206/sovbez-oon-1836801655.html
россия
киев
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836346409_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_7aac19622639fc54d66d323bc5eb436c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, донецк, оон, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Донецк, ООН, В мире
08:35 09.12.2022 (обновлено: 10:01 09.12.2022)
Россия распространила в ООН письмо о недопустимости поставок оружия Киеву
Зампостпреда Полянский: Россия распространила письмо об обстрелах Донбасса в Совбезе ООН
ООН, 9 дек — РИА Новости.
Постпредство России при ООН распространило в Совбезе и Генассамблее письмо донецкой НПО "Справедливая Защита" со свидетельствами обстрелов Киевом мирного населения Донбасса, в нем говорится о недопустимости поставок тяжелых вооружений Украине, следует из публикации
первого замруководителя миссии Дмитрия Полянского в его Telegram-канале.
В пятницу, в 23:00 мск, пройдет заседание СБ по проблеме поставок западных вооружений украинской армии.
"В рамках подготовки к запрошенному нами заседанию СБ по поставкам западного оружия на Украину 8 декабря мы распространили в качестве официального документа Совета безопасности и Генассамблеи ООН письмо донецкой общественной организации "Справедливая Защита", касающееся обстрелов гражданского населения Донбасса со стороны ВСУ. Особый акцент в нем сделан на массированных обстрелах текущей недели", — отметил Полянский.
В письме, которое он приводит, представлены фотографии и описания обстрелов украинской стороной домов в Донбассе, преимущественно в Донецке.
"С 17 февраля этого года вооруженные формирования Украины разбомбили 8897 жилых домостроений, 2113 объектов гражданской инфраструктуры, включая 106 медицинских и 424 образовательных учреждений, 813 объектов социального обеспечения, 59 объектов критической инфраструктуры, 709 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения", — сказано в письме от НПО "Справедливая Защита".
Там отмечается, что с 27 ноября вооруженные формирования Украины "с особым остервенением, ежедневно атакуют веерными, хаотичными обстрелами места массового посещения Донецка, Макеевки, Горловки, Ясиноватой и Еленовки".
По словам авторов, цель этих действий — "террор мирного населения Донбасса и его уничтожение".
"Призываем Совет безопасности рассмотреть вопрос принятия незамедлительных мер по пресечению совершения вооруженными формированиями Украины военных преступлений, а также недопустимости поставок Украине соответствующих типов тяжелого вооружения, которые к этому приводят", — говорится в заявлении.
Для обстрелов ВСУ используют артиллерию калибра 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Город под ударом: последствия обстрела Донецка
1 из 10
Ворошиловский и Киевский районы Донецка во вторник подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ.
2 из 10
Сначала украинские войска выпустили в общей сложности 14 ракет из РСЗО "Град", затем еще шесть.
3 из 10
Под ударами оказались рынок, торговый центр, Дворец спорта и храм.
4 из 10
Повреждения получили жилые дома, здания Донецкого национального технического университета и Художественного музея.
5 из 10
Под обстрел попали автомобили.
6 из 10
Многие из машин мирных жителей полностью уничтожены, другие посечены осколками.
7 из 10
На месте ЧП работают пожарные.
8 из 10
Данные о погибших и пострадавших уточняются.
9 из 10
В Ворошиловском районе города после обстрела загорелась газовая труба.
10 из 10
Позже пожар ликвидировали.
1 из 10
Ворошиловский и Киевский районы Донецка во вторник подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ.
2 из 10
Сначала украинские войска выпустили в общей сложности 14 ракет из РСЗО "Град", затем еще шесть.
3 из 10
Под ударами оказались рынок, торговый центр, Дворец спорта и храм.
4 из 10
Повреждения получили жилые дома, здания Донецкого национального технического университета и Художественного музея.
5 из 10
Под обстрел попали автомобили.
6 из 10
Многие из машин мирных жителей полностью уничтожены, другие посечены осколками.
7 из 10
На месте ЧП работают пожарные.
8 из 10
Данные о погибших и пострадавших уточняются.
9 из 10
В Ворошиловском районе города после обстрела загорелась газовая труба.
10 из 10
Позже пожар ликвидировали.