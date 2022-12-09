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Россия распространила в ООН письмо о недопустимости поставок оружия Киеву - РИА Новости, 09.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221209/ukraina-1837376687.html
Россия распространила в ООН письмо о недопустимости поставок оружия Киеву
Россия распространила в ООН письмо о недопустимости поставок оружия Киеву - РИА Новости, 09.12.2022
Россия распространила в ООН письмо о недопустимости поставок оружия Киеву
Постпредство России при ООН распространило в Совбезе и Генассамблее письмо донецкой НПО "Справедливая Защита" со свидетельствами обстрелов Киевом мирного... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T08:35
2022-12-09T10:01
специальная военная операция на украине
россия
киев
донецк
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ООН, 9 дек — РИА Новости. Постпредство России при ООН распространило в Совбезе и Генассамблее письмо донецкой НПО "Справедливая Защита" со свидетельствами обстрелов Киевом мирного населения Донбасса, в нем говорится о недопустимости поставок тяжелых вооружений Украине, следует из публикации первого замруководителя миссии Дмитрия Полянского в его Telegram-канале.В пятницу, в 23:00 мск, пройдет заседание СБ по проблеме поставок западных вооружений украинской армии."В рамках подготовки к запрошенному нами заседанию СБ по поставкам западного оружия на Украину 8 декабря мы распространили в качестве официального документа Совета безопасности и Генассамблеи ООН письмо донецкой общественной организации "Справедливая Защита", касающееся обстрелов гражданского населения Донбасса со стороны ВСУ. Особый акцент в нем сделан на массированных обстрелах текущей недели", — отметил Полянский.В письме, которое он приводит, представлены фотографии и описания обстрелов украинской стороной домов в Донбассе, преимущественно в Донецке."С 17 февраля этого года вооруженные формирования Украины разбомбили 8897 жилых домостроений, 2113 объектов гражданской инфраструктуры, включая 106 медицинских и 424 образовательных учреждений, 813 объектов социального обеспечения, 59 объектов критической инфраструктуры, 709 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения", — сказано в письме от НПО "Справедливая Защита".Там отмечается, что с 27 ноября вооруженные формирования Украины "с особым остервенением, ежедневно атакуют веерными, хаотичными обстрелами места массового посещения Донецка, Макеевки, Горловки, Ясиноватой и Еленовки".По словам авторов, цель этих действий — "террор мирного населения Донбасса и его уничтожение"."Призываем Совет безопасности рассмотреть вопрос принятия незамедлительных мер по пресечению совершения вооруженными формированиями Украины военных преступлений, а также недопустимости поставок Украине соответствующих типов тяжелого вооружения, которые к этому приводят", — говорится в заявлении.Для обстрелов ВСУ используют артиллерию калибра 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221207/ukraina-1836898989.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221206/sovbez-oon-1836801655.html
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россия, киев, донецк, оон, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Донецк, ООН, В мире
08:35 09.12.2022 (обновлено: 10:01 09.12.2022)
 
Россия распространила в ООН письмо о недопустимости поставок оружия Киеву

Зампостпреда Полянский: Россия распространила письмо об обстрелах Донбасса в Совбезе ООН

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкПожар в здании, возникший в результате ночного обстрела Донецка
Пожар в здании, возникший в результате ночного обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Пожар в здании, возникший в результате ночного обстрела Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 9 дек — РИА Новости. Постпредство России при ООН распространило в Совбезе и Генассамблее письмо донецкой НПО "Справедливая Защита" со свидетельствами обстрелов Киевом мирного населения Донбасса, в нем говорится о недопустимости поставок тяжелых вооружений Украине, следует из публикации первого замруководителя миссии Дмитрия Полянского в его Telegram-канале.
В пятницу, в 23:00 мск, пройдет заседание СБ по проблеме поставок западных вооружений украинской армии.
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НАТО рассматривает возможность поставок нового оружия Киеву, заявил генсек
"В рамках подготовки к запрошенному нами заседанию СБ по поставкам западного оружия на Украину 8 декабря мы распространили в качестве официального документа Совета безопасности и Генассамблеи ООН письмо донецкой общественной организации "Справедливая Защита", касающееся обстрелов гражданского населения Донбасса со стороны ВСУ. Особый акцент в нем сделан на массированных обстрелах текущей недели", — отметил Полянский.
В письме, которое он приводит, представлены фотографии и описания обстрелов украинской стороной домов в Донбассе, преимущественно в Донецке.
"С 17 февраля этого года вооруженные формирования Украины разбомбили 8897 жилых домостроений, 2113 объектов гражданской инфраструктуры, включая 106 медицинских и 424 образовательных учреждений, 813 объектов социального обеспечения, 59 объектов критической инфраструктуры, 709 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения", — сказано в письме от НПО "Справедливая Защита".
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Там отмечается, что с 27 ноября вооруженные формирования Украины "с особым остервенением, ежедневно атакуют веерными, хаотичными обстрелами места массового посещения Донецка, Макеевки, Горловки, Ясиноватой и Еленовки".
По словам авторов, цель этих действий — "террор мирного населения Донбасса и его уничтожение".
"Призываем Совет безопасности рассмотреть вопрос принятия незамедлительных мер по пресечению совершения вооруженными формированиями Украины военных преступлений, а также недопустимости поставок Украине соответствующих типов тяжелого вооружения, которые к этому приводят", — говорится в заявлении.
Для обстрелов ВСУ используют артиллерию калибра 155 миллиметров, которая применяется странами НАТО. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Город под ударом: последствия обстрела Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Ворошиловский и Киевский районы Донецка во вторник подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ.

Пожарные тушат загоревшуюся машину после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
1 из 10

Ворошиловский и Киевский районы Донецка во вторник подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Сначала украинские войска выпустили в общей сложности 14 ракет из РСЗО "Град", затем еще шесть.

Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
2 из 10

Сначала украинские войска выпустили в общей сложности 14 ракет из РСЗО "Град", затем еще шесть.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Под ударами оказались рынок, торговый центр, Дворец спорта и храм.

Пожарные тушат возгорания после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
3 из 10

Под ударами оказались рынок, торговый центр, Дворец спорта и храм.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Повреждения получили жилые дома, здания Донецкого национального технического университета и Художественного музея.

Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка
4 из 10

Повреждения получили жилые дома, здания Донецкого национального технического университета и Художественного музея.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Под обстрел попали автомобили.

Посеченный осколками автомобиль после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
5 из 10

Под обстрел попали автомобили.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Многие из машин мирных жителей полностью уничтожены, другие посечены осколками.

Возгорание после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
6 из 10

Многие из машин мирных жителей полностью уничтожены, другие посечены осколками.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

На месте ЧП работают пожарные.

Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка
7 из 10

На месте ЧП работают пожарные.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Данные о погибших и пострадавших уточняются.

Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
8 из 10

Данные о погибших и пострадавших уточняются.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

В Ворошиловском районе города после обстрела загорелась газовая труба.

Горящая машина после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
9 из 10

В Ворошиловском районе города после обстрела загорелась газовая труба.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Позже пожар ликвидировали.

Пожарный тушит возгорания после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
10 из 10

Позже пожар ликвидировали.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
1 из 10

Ворошиловский и Киевский районы Донецка во вторник подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
2 из 10

Сначала украинские войска выпустили в общей сложности 14 ракет из РСЗО "Град", затем еще шесть.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
3 из 10

Под ударами оказались рынок, торговый центр, Дворец спорта и храм.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
4 из 10

Повреждения получили жилые дома, здания Донецкого национального технического университета и Художественного музея.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
5 из 10

Под обстрел попали автомобили.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
6 из 10

Многие из машин мирных жителей полностью уничтожены, другие посечены осколками.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
7 из 10

На месте ЧП работают пожарные.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
8 из 10

Данные о погибших и пострадавших уточняются.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
9 из 10

В Ворошиловском районе города после обстрела загорелась газовая труба.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
10 из 10

Позже пожар ликвидировали.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевДонецкООНВ мире
 
 
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