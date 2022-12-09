14:59 09.12.2022 (обновлено: 18:01 09.12.2022)
В Волгограде арестовали угонщика такси, устроившего ДТП с пятью машинами
В Волгограде арестовали мужчину, пьяным угнавшего такси и устроившего ДТП с пятью машинами
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области51-летний ставропольчанин с признаками алкогольного опьянения угнал автомобиль такси и устроил массовое ДТП
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области
ВОЛГОГРАД, 9 дек – РИА Новости. Полицейские задержали угонщика такси, который устроил ДТП с пятью машинами в центре Волгограда, он арестован на 10 суток, сообщила в пятницу пресс-служба ГУМВД РФ по Волгоградской области.
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"Возле дома №62 по улице Коммунистической автомобилист совершил наезд на пять автомашин, после чего был задержан. В процессе оформления материалов было установлено, что 51-летний ставропольчанин управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения, а данное транспортное средство ему не принадлежит", - говорится в сообщении.
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области51-летний ставропольчанин с признаками алкогольного опьянения угнал автомобиль такси и устроил массовое ДТП
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области
51-летний ставропольчанин с признаками алкогольного опьянения угнал автомобиль такси и устроил массовое ДТП
Полиция выяснила, что нетрезвый мужчина сел в такси, когда водитель остановился и зашел в магазин, пересел на его место и уехал. Задержанный был доставлен в отдел полиции, против него составлен протокол за нарушение правил дорожного движения. Суд, рассмотрев материалы дела, арестовал жителя Ставрополя на 10 суток. По данным полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Неправомерное завладение автомобилем".
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