https://ria.ru/20221209/ugonschik-1837492255.html

В Волгограде арестовали угонщика такси, устроившего ДТП с пятью машинами

В Волгограде арестовали угонщика такси, устроившего ДТП с пятью машинами - РИА Новости, 09.12.2022

В Волгограде арестовали угонщика такси, устроившего ДТП с пятью машинами

Полицейские задержали угонщика такси, который устроил ДТП с пятью машинами в центре Волгограда, он арестован на 10 суток, сообщила в пятницу пресс-служба ГУМВД... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T14:59

2022-12-09T14:59

2022-12-09T18:01

происшествия

авто

волгоград

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гибдд мвд рф

renault logan

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ВОЛГОГРАД, 9 дек – РИА Новости. Полицейские задержали угонщика такси, который устроил ДТП с пятью машинами в центре Волгограда, он арестован на 10 суток, сообщила в пятницу пресс-служба ГУМВД РФ по Волгоградской области.По информации ведомства, в четверг в центре Волгограда сотрудники ГАИ заметили, что Renault Logan странно ведет себя на дороге, и стали преследователь автомобиль. Но водитель проигнорировал требования полицейских об остановке."Возле дома №62 по улице Коммунистической автомобилист совершил наезд на пять автомашин, после чего был задержан. В процессе оформления материалов было установлено, что 51-летний ставропольчанин управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения, а данное транспортное средство ему не принадлежит", - говорится в сообщении.Полиция выяснила, что нетрезвый мужчина сел в такси, когда водитель остановился и зашел в магазин, пересел на его место и уехал. Задержанный был доставлен в отдел полиции, против него составлен протокол за нарушение правил дорожного движения. Суд, рассмотрев материалы дела, арестовал жителя Ставрополя на 10 суток. По данным полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Неправомерное завладение автомобилем".

https://ria.ru/20221209/dtp-1837471258.html

https://ria.ru/20221207/arest-1836950804.html

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происшествия, авто, волгоград, россия, волгоградская область, гибдд мвд рф, renault logan