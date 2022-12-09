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В Волгограде арестовали угонщика такси, устроившего ДТП с пятью машинами - РИА Новости, 09.12.2022
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В Волгограде арестовали угонщика такси, устроившего ДТП с пятью машинами
В Волгограде арестовали угонщика такси, устроившего ДТП с пятью машинами - РИА Новости, 09.12.2022
В Волгограде арестовали угонщика такси, устроившего ДТП с пятью машинами
Полицейские задержали угонщика такси, который устроил ДТП с пятью машинами в центре Волгограда, он арестован на 10 суток, сообщила в пятницу пресс-служба ГУМВД... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T14:59
2022-12-09T18:01
происшествия
авто
волгоград
россия
волгоградская область
гибдд мвд рф
renault logan
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ВОЛГОГРАД, 9 дек – РИА Новости. Полицейские задержали угонщика такси, который устроил ДТП с пятью машинами в центре Волгограда, он арестован на 10 суток, сообщила в пятницу пресс-служба ГУМВД РФ по Волгоградской области.По информации ведомства, в четверг в центре Волгограда сотрудники ГАИ заметили, что Renault Logan странно ведет себя на дороге, и стали преследователь автомобиль. Но водитель проигнорировал требования полицейских об остановке."Возле дома №62 по улице Коммунистической автомобилист совершил наезд на пять автомашин, после чего был задержан. В процессе оформления материалов было установлено, что 51-летний ставропольчанин управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения, а данное транспортное средство ему не принадлежит", - говорится в сообщении.Полиция выяснила, что нетрезвый мужчина сел в такси, когда водитель остановился и зашел в магазин, пересел на его место и уехал. Задержанный был доставлен в отдел полиции, против него составлен протокол за нарушение правил дорожного движения. Суд, рассмотрев материалы дела, арестовал жителя Ставрополя на 10 суток. По данным полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Неправомерное завладение автомобилем".
https://ria.ru/20221209/dtp-1837471258.html
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происшествия, авто, волгоград, россия, волгоградская область, гибдд мвд рф, renault logan
Происшествия, Авто, Волгоград, Россия, Волгоградская область, ГИБДД МВД РФ, Renault Logan
14:59 09.12.2022 (обновлено: 18:01 09.12.2022)
 
В Волгограде арестовали угонщика такси, устроившего ДТП с пятью машинами

В Волгограде арестовали мужчину, пьяным угнавшего такси и устроившего ДТП с пятью машинами

© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области51-летний ставропольчанин с признаками алкогольного опьянения угнал автомобиль такси и устроил массовое ДТП
51-летний ставропольчанин с признаками алкогольного опьянения угнал автомобиль такси и устроил массовое ДТП - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области
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ВОЛГОГРАД, 9 дек – РИА Новости. Полицейские задержали угонщика такси, который устроил ДТП с пятью машинами в центре Волгограда, он арестован на 10 суток, сообщила в пятницу пресс-служба ГУМВД РФ по Волгоградской области.
По информации ведомства, в четверг в центре Волгограда сотрудники ГАИ заметили, что Renault Logan странно ведет себя на дороге, и стали преследователь автомобиль. Но водитель проигнорировал требования полицейских об остановке.
ДТП с участием автобуса в городском округе Орехово-Зуево, деревня Малая Дубна, 87 км трассы М-7 - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
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"Возле дома №62 по улице Коммунистической автомобилист совершил наезд на пять автомашин, после чего был задержан. В процессе оформления материалов было установлено, что 51-летний ставропольчанин управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения, а данное транспортное средство ему не принадлежит", - говорится в сообщении.
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области51-летний ставропольчанин с признаками алкогольного опьянения угнал автомобиль такси и устроил массовое ДТП
51-летний ставропольчанин с признаками алкогольного опьянения угнал автомобиль такси и устроил массовое ДТП - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области
51-летний ставропольчанин с признаками алкогольного опьянения угнал автомобиль такси и устроил массовое ДТП
Полиция выяснила, что нетрезвый мужчина сел в такси, когда водитель остановился и зашел в магазин, пересел на его место и уехал. Задержанный был доставлен в отдел полиции, против него составлен протокол за нарушение правил дорожного движения. Суд, рассмотрев материалы дела, арестовал жителя Ставрополя на 10 суток. По данным полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Неправомерное завладение автомобилем".
Наручники - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 14:29
В Подмосковье арестовали полицейского, устроившего пьяное ДТП
 
ПроисшествияАвтоВолгоградРоссияВолгоградская областьГИБДД МВД РФRenault Logan
 
 
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