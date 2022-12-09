https://ria.ru/20221209/trevoga-1837647648.html

Воздушную тревогу объявили в южных и восточных областях Украины

Воздушную тревогу объявили в южных и восточных областях Украины - РИА Новости, 09.12.2022

Воздушную тревогу объявили в южных и восточных областях Украины

Воздушная тревога звучит в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской и... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T22:20

2022-12-09T22:20

2022-12-09T22:20

специальная военная операция на украине

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киев

украина

херсонская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.Сигнал тревоги в этих регионах прозвучал одновременно. Карта отмечена красным в указанных областях, в сообщении министерства отмечается, что "воздушная тревога объявлена в 21.37".Также на карте отмечено, что тревога объявлена в городе Вознесенск Николаевской области и Никополь Днепропетровской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, украина, херсонская область , вооруженные силы рф