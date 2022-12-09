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Воздушную тревогу объявили в южных и восточных областях Украины - РИА Новости, 09.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221209/trevoga-1837647648.html
Воздушную тревогу объявили в южных и восточных областях Украины
Воздушную тревогу объявили в южных и восточных областях Украины - РИА Новости, 09.12.2022
Воздушную тревогу объявили в южных и восточных областях Украины
Воздушная тревога звучит в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской и... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T22:20
2022-12-09T22:20
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
херсонская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.Сигнал тревоги в этих регионах прозвучал одновременно. Карта отмечена красным в указанных областях, в сообщении министерства отмечается, что "воздушная тревога объявлена в 21.37".Также на карте отмечено, что тревога объявлена в городе Вознесенск Николаевской области и Никополь Днепропетровской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, киев, украина, херсонская область , вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
22:20 09.12.2022
 
Воздушную тревогу объявили в южных и восточных областях Украины

Воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Одесской и еще нескольких областях Украины

© AP Photo / Petros GiannakourisВ Одессе
В Одессе - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
В Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.
Сигнал тревоги в этих регионах прозвучал одновременно. Карта отмечена красным в указанных областях, в сообщении министерства отмечается, что "воздушная тревога объявлена в 21.37".
Также на карте отмечено, что тревога объявлена в городе Вознесенск Николаевской области и Никополь Днепропетровской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаХерсонская областьВооруженные силы РФ
 
 
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