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Воздушную тревогу объявили в южных и восточных областях Украины
Воздушную тревогу объявили в южных и восточных областях Украины - РИА Новости, 09.12.2022
Воздушную тревогу объявили в южных и восточных областях Украины
Воздушная тревога звучит в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской и... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T22:20
2022-12-09T22:20
2022-12-09T22:20
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.Сигнал тревоги в этих регионах прозвучал одновременно. Карта отмечена красным в указанных областях, в сообщении министерства отмечается, что "воздушная тревога объявлена в 21.37".Также на карте отмечено, что тревога объявлена в городе Вознесенск Николаевской области и Никополь Днепропетровской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, херсонская область , вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
Воздушную тревогу объявили в южных и восточных областях Украины
Воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Одесской и еще нескольких областях Украины