https://ria.ru/20221209/temrezov-1837604317.html

Рашид Темрезов: стабильность – это хорошо, но мы стремимся к росту

Рашид Темрезов: стабильность – это хорошо, но мы стремимся к росту - РИА Новости, 09.12.2022

Рашид Темрезов: стабильность – это хорошо, но мы стремимся к росту

Празднование столетнего юбилея, реализация нацпроектов, модернизация предприятий и открытие социальных объектов… О том, с какими результатами перешагнула... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T19:02

2022-12-09T19:02

2022-12-09T19:13

карачаево-черкесская республика

черкесск

северный кавказ

рашид темрезов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837602472_0:55:2000:1181_1920x0_80_0_0_4d2d06c0da69b2f2873841c815546fb7.jpg

Празднование столетнего юбилея, реализация нацпроектов, модернизация предприятий и открытие социальных объектов… О том, с какими результатами перешагнула Карачаево-Черкесия столетний рубеж и каков новый вектор развития региона РИА Новости рассказал глава республики Рашид Темрезов.- Рашид Бориспиевич, этот год был особенным для республики: Карачаево-Черкессии исполнилось сто лет. Знаковый год не мог пройти без знаковых событий. Какие из них вы считаете ключевыми?- Да, год знаменательный для нашей республики, он символизирует целую эпоху развития и созидания. Мы любим свою малую родину, гордимся ее успехами, трудимся во имя ее процветания и новых достижений.Главные события года для меня лично - открытие новых предприятий, социально значимых и инфраструктурных объектов, которые повысят качество жизни населения республики. В их числе крупнейший в стране Центр молодежного инновационного творчества, пансионат для пожилых людей, первый региональный Центр поддержки одаренных детей, Центр для детей с ограниченными возможностями здоровья, сельская школа на 164 места, модульная библиотека… После масштабной реконструкции открылся и главный стадион республики "Нарт".Одним из лучших подарков к празднованию столетия региона стал запуск крупного современного предприятия по переработке баранины ГК "Дамате". Реализация это проекта дала порядка 450 рабочих мест, а в 2023 году ожидается, что их количество увеличится до 550.Уходящий юбилейный для республики год провожаем еще одним важным и долгожданным событием – открытием соборной мечети Карачаево-Черкесии. Она станет одной из красивейших и крупнейших на Северном Кавказе.- Какие социальные вызовы принесла мобилизация? Как реагирует на них республика? Какую помощь оказывается военнослужащим, их семьям?- Забота о наших военнослужащих, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции, и членах их семей – одна из приоритетных и важнейших задач для нас на сегодня. Работаем комплексно. Так, полностью обеспечиваем мобилизованных жителей республики современным снаряжением, включающим более 28 позиций – начиная от аптечек с расширенным ассортиментом, и заканчивая формой. Ввели единоразовую региональную выплату - по 100 тысяч рублей. Из республиканского бюджета выплачиваем от 100 до 300 тысяч рублей нашим раненым бойцам...Широкий спектр продукции для вооруженных сил выпускают предприятия республики - это обмундирование, трикотаж, форма. Они также регулярно участвуют в формировании гуманитарных грузов для военнослужащих и населения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.Всячески поддерживаем и семьи мобилизованных граждан. За каждой закреплен социальный работник или сотрудник местных администраций для оперативного решения бытовых, социальных и иных проблем. Их нужды и чаяния не остаются и не останутся без должного внимания. В числе основных пожеланий – оказание медицинских услуг, соцпомощь родителям мобилизованных, вопросы, касающиеся ЖКХ, образования детей. Родные наших военнослужащих постоянно должны чувствовать заботу и опеку. Поставил задачу, чтобы никакого формального подхода в этом деле не было.- Как и в каких сферах в уходящем году реализовывались нацпроекты? Какие объекты, возведённые в их рамках, считаете самыми значимыми?- Карачаево-Черкесия участвует в реализации 10 из 12 национальных проектов. Так, по нацпроекту "Образование" открыли первый региональный Центр выявления и поддержки одаренных детей в северной части Черкесска, в ауле Гюрюльдеук - современный комплекс "школа+детский сад" на 164 ученических места и 40 дошколят, в сельских школах республики появились 26 центров естественно-научной и технологической направленности. Строится также еще одна сельская школа на 960 мест.Свыше 32 километров автомобильных дорог отремонтировали по БКД, а нацпроекту "Экология" восстановили свыше 13 гектаров леса. В рамках реализации нацпроекта "Демография" завершили строительство пансионата для пожилых людей и инвалидов на 122 места, по проекту "Культура" провели реконструкцию детской школы искусств республиканской столицы. Совсем скоро, обновленная и значительно похорошевшая, она откроет свой двери для более, чем 700 талантливых ребят.Каждый из этих объектов важен и значим, так как призван решить поставленные президентом России задачи - создание комфортных и безопасных условий для обучения и развития детей, активного, здорового долголетия людей старшего поколения.- Ввод в эксплуатацию жилья в республике достиг в этом году максимума за 20 лет. Как Вы оцениваете темпы развития строительства жилых и социальных объектов? Есть ли проблемы и препятствия на этом пути?- Да, темпы ввода жилья нас радуют. Несмотря на непростой период, интенсивно развиваются два новых микрорайона Черкесска с хорошей инфраструктурой, новое жилье строится повсеместно в разных районах республиканской столицы, в других городах и районах КЧР. До конца года планируем ввести в эксплуатацию порядка 236 тысяч квадратных метров жилья, в прошлом году этот показатель составил 235,1 тысячи квадратных метров.Активно строим и социальные объекты. За последние 10 лет при поддержке федерального центра, в частности, построили 18 школ на 7109 учащихся и 56 детских садов более, чем на 6 тысяч мест, 17 спортивных сооружений. Большая работа проведена по реконструкции и строительству объектов здравоохранения и культуры: в эксплуатацию введены 52 сельских Дома культуры и более 40 медучреждений, в том числе республиканская многопрофильная детская больница и онкологический диспансер, новая поликлиника в Черкесске и фельдшерско-акушерские пункты в сельской местности.Построили более 200 километров газопроводов, что позволило газифицировать 40 населенных пунктов, а это вдвое превышает показатели 10 предыдущих лет.Хотелось бы выразить слова благодарности президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за его инициативы, которые нашли отражения в нацпроектах. Их реализация очень сильно помогла нам улучшить качество жизни наших граждан. Цифры говорят сами за себя и свидетельствуют о том, что республика стала лучше, краше и комфортнее для жизни. Главное - сохранить положительную динамику, несмотря на все трудности и вызовы времени.- Как республика привлекает и будет привлекать туристов?- Безусловно, туризм для республики - в числе стратегических направлений. С начала года регион принял почти 1,7 миллиона туристов. Ежегодно турпоток растет на 25-30%. Думаю, это отличный результат для региона с населением около 500 тысяч человек. Номерной фонд Архыза и Домбая практически весь забронирован перед началом горнолыжного сезона.Мы обязательно продолжим развивать отрасль и реализовывать наш туристско-рекреационный потенциал: модернизировать действующие курорты и турбазы, создавать новые направления и зоны отдыха. Например, начали строить пятую очередь канатной дороги на склоне горы Мусса-Ачитара в Домбае, которая будет поднимать туристов на самую высокую смотровую площадку – на 3012 метров. В 2023 году планируем получить грант на создание и развитие пляжных зон и национальных туристических маршрутов. До конца следующего года отремонтируем более 9 километров дорог, ведущих к курортам. Продолжим совершенствовать и развивать их инженерную и гостиничную инфраструктуру. Интерес к нашему региону есть у инвесторов из разных регионов России, важно наращивать их присутствие в республике, привлекать в отрасль средний и малый бизнес.Карачаево-Черкесия богата не только красивыми природными пейзажами, горными озерами и реками, но и историей, архитектурными памятниками и культурными традициями. Будем активнее использовать и эти факторы. Самобытность культур и единство народов всегда должны оставаться визитной карточкой нашей гостеприимной республики.- Развитие сельского хозяйства всегда было очень важным для вашего региона. Есть ли успехи в этой отрасли?- У нас хорошие показатели по многим отраслям сельского хозяйства. К примеру, в КЧР в этом году уже произведено более 177 тысяч тонн молока. Небольшой, но рост по сравнению с предыдущим годом есть.По поголовью овец и коз в хозяйствах всех категорий Карачаево-Черкесия вообще занимает 6-е место в стране. Если говорить в целом, за последние десять лет поддержка племенного животноводства в республике была значительной: мы завезли свыше 21 тысячи голов племенного молодняка сельскохозяйственных животных мясного и молочного направления. Всего за этот период в эту отрасль был направлен 1 миллиард рублей.Как я уже упомянул, начал работу завод по переработке баранины ГК "Дамате". Это самый крупный завод в этом сегменте в России. Предприятие сможет выпускать в смену до 42 тонн мяса и мясной продукции. При выходе проекта на полную производственную мощность будет создано более 550 рабочих мест с комфортными условиями труда и достойной зарплатой. Инвестиции в проект составили около 3 миллиардов рублей.Очень важно, что особое внимание инвесторы уделили развитию собственной сырьевой базы – построены откормочные площадки в Карачаево-Черкесии и Ставропольском кране, применяются современные технологии по выращиванию качественного поголовья овец. Искренне благодарю всех участников проекта за поддержку и веру в его будущее как с точки зрения укрепления региональной экономики, так и в целях обеспечения продовольственной безопасности страны.По производству овощей в зимних теплицах республика входит в десятку регионов-лидеров России. Мы возродили и успешно развиваем садоводство… С 2017 года заложили более 800 гектаров садов, большинство из них интенсивного типа. Выращиваем яблоки, груши, персики, фундук. Благодаря господдержке с каждым годом растет и число садов в личных подсобных хозяйствах жителей республики. Поддерживаем фермеров. За десять лет грантовую поддержку получили более 1200 фермерских и семейных хозяйств, а также кооперативов на сумму почти 1,6 миллиарда рублей.- Какие направления развития станут приоритетными в следующем году?- Продолжим наращивать темпы в разных сферах, искать новые точки роста и двигаться вперед. Мы стремимся к стабильности, но больше – к росту. В числе локомотивов экономики республики и привлекательных для инвесторов направлений – промышленность, энергетика, туризм, сельское хозяйство. В Модель экономического развития КЧР включены 5 приоритетных проектов. Продолжим развивать все направления, создавая благоприятные условия для бизнеса.Будем работать над реализацией гидроэнергетического потенциала региона, повышением конкурентоспособности наших предприятий, модернизируя и расширяя их ассортимент, что будет способствовать освоению новых рынков сбыта, снижению зависимости от импортной продукции. Для этого планируем также создавать промышленные парки. В приоритете и одно из важных направлений последних лет – садоводство. При поддержке правительства России, своими силами мы и дальше будем реализовывать значимые региональные проекты, наращивать инвестиционный потенциал Карачаево-Черкессии.Главный наш потенциал – люди. Все для них и ради них. Благополучие земляков для меня на первом месте. Так было всегда и это осталось неизменным.

https://ria.ru/20221208/kchr-1837148550.html

https://ria.ru/20221209/pamyatnik-1837546518.html

https://ria.ru/20221208/gaz-1837277975.html

https://ria.ru/20221207/musor-1836906214.html

черкесск

северный кавказ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

черкесск, северный кавказ, рашид темрезов, россия