https://ria.ru/20221209/telefon-1837365575.html

У американских морпехов решили отобрать телефоны из-за конфликта на Украине

У американских морпехов решили отобрать телефоны из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 09.12.2022

У американских морпехов решили отобрать телефоны из-за конфликта на Украине

Морские пехотинцы США в скором времени могут лишиться своих мобильных телефонов, пишет американское издание Marine Corps Times со ссылкой на коменданта корпуса... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T04:04

2022-12-09T04:04

2022-12-09T12:39

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Морские пехотинцы США в скором времени могут лишиться своих мобильных телефонов, пишет американское издание Marine Corps Times со ссылкой на коменданта корпуса морской пехоты генерала Дэвида Бергера.Необходимость отказа от персональных устройств выявил, в частности, конфликт на Украине.Как объяснил генерал, использование мобильного телефона может в буквальном смысле слова убить военнослужащего. При сегодняшних возможностях точного оружия дальнего действия необходимо лишь знать позиции противника, чтобы уничтожить его на большом расстоянии. И именно сигналы, излучаемые мобильными, могут помочь отследить пехотинцев.Он подчеркнул, что ограничение способности противника раскрывать позиции морпехов сейчас является одной из приоритетных задач. При этом Бергер не представил конкретный план по отказу от мобильных устройств.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20221125/ukraina-1834308775.html

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в мире, владимир путин, украина, донбасс, сша