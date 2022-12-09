04:04 09.12.2022 (обновлено: 12:39 09.12.2022)
У американских морпехов решили отобрать телефоны из-за конфликта на Украине
Комендант морской пехоты США Бергер предложил запретить бойцам носить мобильные телефоны
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Yvonna GuyetteМорские пехотинцы США
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Yvonna Guyette
Морские пехотинцы США. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Морские пехотинцы США в скором времени могут лишиться своих мобильных телефонов, пишет американское издание Marine Corps Times со ссылкой на коменданта корпуса морской пехоты генерала Дэвида Бергера.
Необходимость отказа от персональных устройств выявил, в частности, конфликт на Украине.
Как объяснил генерал, использование мобильного телефона может в буквальном смысле слова убить военнослужащего. При сегодняшних возможностях точного оружия дальнего действия необходимо лишь знать позиции противника, чтобы уничтожить его на большом расстоянии. И именно сигналы, излучаемые мобильными, могут помочь отследить пехотинцев.
Он подчеркнул, что ограничение способности противника раскрывать позиции морпехов сейчас является одной из приоритетных задач. При этом Бергер не представил конкретный план по отказу от мобильных устройств.
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