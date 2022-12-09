https://ria.ru/20221209/tayvan-1837420851.html

МИД КНР призвал США прекратить разыгрывать тайваньскую карту

МИД КНР призвал США прекратить разыгрывать тайваньскую карту - РИА Новости, 09.12.2022

МИД КНР призвал США прекратить разыгрывать тайваньскую карту

США должны прекратить любые связи военного характера с Тайванем и попытки использовать остров для сдерживания Китая, заявила на брифинге в пятницу официальный... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T11:26

2022-12-09T11:26

2022-12-09T11:26

в мире

джо байден

роберт менендес

нэнси пелоси

китай

тайвань

сша

большая двадцатка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156339/70/1563397002_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_582004614ddf32c153d8376e52a08a63.jpg

ПЕКИН, 9 дек – РИА Новости. США должны прекратить любые связи военного характера с Тайванем и попытки использовать остров для сдерживания Китая, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя включение законопроекта о выделении Тайваню военной помощи в размере 10 миллиардов долларов в рамках проекта американского бюджета на оборону."США должны соблюдать принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, исключить из законопроекта негативное содержание, связанное с Китаем, перестать разыгрывать тайваньскую карту и использовать Тайвань для сдерживания Китая, прекратить военные связи с Тайванем, чтобы не навредить китайско-американским отношениям еще больше", - сказала дипломат.Мао Нин подчеркнула, что Китай примет все необходимые меры для решительной защиты суверенитета и интересов безопасности.Ранее председатель комитета по иностранным делам сената США Роберт Менендес поприветствовал включение своего законопроекта о выделении Тайваню военной помощи в размере 10 миллиардов долларов в рамках проекта американского бюджета на оборону. Отмечалось, что выделяемая помощь, в случае необходимости, позволит "подавить агрессию" со стороны Китая.Ранее профильные палаты представителей и сената США согласовали оборонный бюджет страны на 2023 финансовый год, который составит 847,3 миллиарда долларов.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. В середине ноября председатель КНР Си Цзиньпин встретился на полях саммита G20 в Индонезии с президентом США Джо Байденом и заявил ему, что Тайвань - красная линия в китайско-американских отношениях, "которую нельзя пересекать". Байден, в свою очередь, подтвердил приверженность Вашингтона принципу "одного Китая".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20221206/blinken-1836549713.html

https://ria.ru/20221129/tayvan-1835129482.html

https://ria.ru/20221206/ministr-1836526569.html

китай

тайвань

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, роберт менендес, нэнси пелоси, китай, тайвань, сша, большая двадцатка