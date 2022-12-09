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Проекты РИА Новости и радио Sputnik стали лауреатами премии Tagline - РИА Новости, 09.12.2022
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Проекты РИА Новости и радио Sputnik стали лауреатами премии Tagline
Проекты РИА Новости и радио Sputnik стали лауреатами премии Tagline - РИА Новости, 09.12.2022
Проекты РИА Новости и радио Sputnik стали лауреатами премии Tagline
VR-проект РИА Новости "Нюрнберг: VRдикт народов" и мобильное приложение радио Sputnik стали лауреатами премии Tagline в номинациях "Лучшее решение в AR/VR" и... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T23:55
2022-12-09T23:57
риа новости
sputnik
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. VR-проект РИА Новости "Нюрнберг: VRдикт народов" и мобильное приложение радио Sputnik стали лауреатами премии Tagline в номинациях "Лучшее решение в AR/VR" и "Лучшее приложение медиа/СМИ" соответственно. Оба проекта завоевали "бронзу".Церемония награждения прошла в пятницу в Москве на площадке Omega Tsvetnoy Rooftop.Радио Sputnik — самая цитируемая радиостанция России в 2021 году. Сохранила свое лидерство в октябре 2022 года. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия". Сайт радио Sputnik был запущен в начале лета 2019 года. На нем можно слушать прямой эфир радиостанции, а также все ранее вышедшие программы (подкасты). На сайте публикуются новости, аналитические и авторские статьи по самым ключевым новостям в России и мире. Ежедневно на радио Sputnik ссылаются ключевые российские СМИ. С марта 2022 года радио Sputnik можно слушать в FM – на частотах 91,2 МГц в Москве и 91,5 МГц в Санкт-Петербурге.Проект "Нюрнберг. VRдикт народов" стал совместной работой РИА Новости, ученых-историков и актеров МХАТ имени Горького при поддержке Российского военно-исторического общества. VR-история построена в жанре документального детектива, внутри которого пользователь должен найти доказательства и обосновать обвинения главным ответчикам трибунала – нацистским преступникам, лидерам Третьего рейха. Проект не только активно продвигается для показа в российских музеях, VR-клубах, школах и ВУЗах; но и переведен на английский и китайский языки для возможности продвижения за рубежом, где потребность в качественном и исторически верном контенте об итогах Второй мировой войны также существует. На всех платформах возможность просмотра проекта – полностью бесплатная. Это сделано для упрощения доступа образовательных, просветительских и волонтерских организаций к нашему контенту и максимального его распространения.Tagline Awards — это награда с самым полным покрытием digital-дисциплин среди всех русскоязычных, отмечают организаторы. Некоторые номинации были включены впервые в мире, а многие остаются единственными среди российских наград. Премия Tagline, как указано на официальном сайте, — крупнейшая digital-премия в Европе.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым российским СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 10 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 11 млн подписчиков.
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риа новости, sputnik
РИА Новости, Sputnik
23:55 09.12.2022 (обновлено: 23:57 09.12.2022)
 
Проекты РИА Новости и радио Sputnik стали лауреатами премии Tagline

VR-проект РИА Новости и мобильное приложение радио Sputnik стали лауреатами премии Tagline

© Иллюстрация РИА НовостиФрагмент проекта "Нюрнберг: VRдикт народов"
Фрагмент проекта Нюрнберг: VRдикт народов - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Иллюстрация РИА Новости
Фрагмент проекта "Нюрнберг: VRдикт народов". Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. VR-проект РИА Новости "Нюрнберг: VRдикт народов" и мобильное приложение радио Sputnik стали лауреатами премии Tagline в номинациях "Лучшее решение в AR/VR" и "Лучшее приложение медиа/СМИ" соответственно. Оба проекта завоевали "бронзу".
Церемония награждения прошла в пятницу в Москве на площадке Omega Tsvetnoy Rooftop.
Радио Sputnik — самая цитируемая радиостанция России в 2021 году. Сохранила свое лидерство в октябре 2022 года. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия". Сайт радио Sputnik был запущен в начале лета 2019 года. На нем можно слушать прямой эфир радиостанции, а также все ранее вышедшие программы (подкасты). На сайте публикуются новости, аналитические и авторские статьи по самым ключевым новостям в России и мире. Ежедневно на радио Sputnik ссылаются ключевые российские СМИ. С марта 2022 года радио Sputnik можно слушать в FM – на частотах 91,2 МГц в Москве и 91,5 МГц в Санкт-Петербурге.
Проект "Нюрнберг. VRдикт народов" стал совместной работой РИА Новости, ученых-историков и актеров МХАТ имени Горького при поддержке Российского военно-исторического общества. VR-история построена в жанре документального детектива, внутри которого пользователь должен найти доказательства и обосновать обвинения главным ответчикам трибунала – нацистским преступникам, лидерам Третьего рейха. Проект не только активно продвигается для показа в российских музеях, VR-клубах, школах и ВУЗах; но и переведен на английский и китайский языки для возможности продвижения за рубежом, где потребность в качественном и исторически верном контенте об итогах Второй мировой войны также существует. На всех платформах возможность просмотра проекта – полностью бесплатная. Это сделано для упрощения доступа образовательных, просветительских и волонтерских организаций к нашему контенту и максимального его распространения.
Tagline Awards — это награда с самым полным покрытием digital-дисциплин среди всех русскоязычных, отмечают организаторы. Некоторые номинации были включены впервые в мире, а многие остаются единственными среди российских наград. Премия Tagline, как указано на официальном сайте, — крупнейшая digital-премия в Европе.
РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым российским СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 10 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 11 млн подписчиков.
Сотрудник в студии телеканала Russia Today в Москве. - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 17:36
Корреспонденты RT завоевали три премии Клуба журналистов Мексики
 
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