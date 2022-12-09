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Шойгу отметил роль вооруженных сил ШОС и СНГ в поддержании стабильности - РИА Новости, 09.12.2022
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Шойгу отметил роль вооруженных сил ШОС и СНГ в поддержании стабильности
Шойгу отметил роль вооруженных сил ШОС и СНГ в поддержании стабильности - РИА Новости, 09.12.2022
Шойгу отметил роль вооруженных сил ШОС и СНГ в поддержании стабильности
Возрастает роль вооруженных сил стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества Независимых Государств (СНГ) в поддержании... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T11:59
2022-12-09T12:00
безопасность
россия
шос
снг
сергей шойгу
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Возрастает роль вооруженных сил стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества Независимых Государств (СНГ) в поддержании стабильности и безопасности в регионе на фоне резкого обострения международной обстановки, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."На фоне резкого обострения международной обстановки, возникающих вызовов и угроз военной безопасности &lt;…&gt; возрастает значимость обсуждения данных проблем, а также роль вооруженных сил наших государств в поддержании региональной стабильности и укреплении безопасности", - сказал российский министр на встрече глав оборонных ведомств государств ШОС и СНГ в Москве.Шойгу отметил символизм, что встреча глав оборонных ведомств ШОС и СНГ проходит в День Героев Отечества, который ежегодно отмечается в России."Героизм наших народов, проявленный в борьбе с нацизмом, фашизмом и милитаризмом в годы Второй мировой войны, не позволил коричневой чуме поработить мир. Сегодня мы как наследники поколения победителей должны прочно стоять на страже мира и не допустить глобальной катастрофы", - подчеркнул он. Глава российского оборонного ведомства также добавил, что сегодняшняя встреча является прекрасной возможностью наметить дальнейшие совместные шаги в области обороны и безопасности.Главы оборонных ведомств из девяти стран в рамках встречи выступили по теме "О международной и региональной безопасности, дальнейшем укреплении сотрудничества в сфере обороны и безопасности". Также было подписано совместное коммюнике, которое было подготовлено и согласовано в оборонных ведомствах стран-участниц. Детали не раскрываются.
https://ria.ru/20221104/vyzov-1829229273.html
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безопасность, россия, шос, снг, сергей шойгу
Безопасность, Россия, ШОС, СНГ, Сергей Шойгу
11:59 09.12.2022 (обновлено: 12:00 09.12.2022)
 
Шойгу отметил роль вооруженных сил ШОС и СНГ в поддержании стабильности

Шойгу заявил, что роль вооруженных сил ШОС и СНГ в поддержании стабильности растет

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Возрастает роль вооруженных сил стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества Независимых Государств (СНГ) в поддержании стабильности и безопасности в регионе на фоне резкого обострения международной обстановки, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"На фоне резкого обострения международной обстановки, возникающих вызовов и угроз военной безопасности <…> возрастает значимость обсуждения данных проблем, а также роль вооруженных сил наших государств в поддержании региональной стабильности и укреплении безопасности", - сказал российский министр на встрече глав оборонных ведомств государств ШОС и СНГ в Москве.
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Шойгу отметил символизм, что встреча глав оборонных ведомств ШОС и СНГ проходит в День Героев Отечества, который ежегодно отмечается в России.
"Героизм наших народов, проявленный в борьбе с нацизмом, фашизмом и милитаризмом в годы Второй мировой войны, не позволил коричневой чуме поработить мир. Сегодня мы как наследники поколения победителей должны прочно стоять на страже мира и не допустить глобальной катастрофы", - подчеркнул он. Глава российского оборонного ведомства также добавил, что сегодняшняя встреча является прекрасной возможностью наметить дальнейшие совместные шаги в области обороны и безопасности.
Главы оборонных ведомств из девяти стран в рамках встречи выступили по теме "О международной и региональной безопасности, дальнейшем укреплении сотрудничества в сфере обороны и безопасности". Также было подписано совместное коммюнике, которое было подготовлено и согласовано в оборонных ведомствах стран-участниц. Детали не раскрываются.
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БезопасностьРоссияШОССНГСергей Шойгу
 
 
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