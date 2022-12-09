https://ria.ru/20221209/stabilnost-1837430588.html

Шойгу отметил роль вооруженных сил ШОС и СНГ в поддержании стабильности

Шойгу отметил роль вооруженных сил ШОС и СНГ в поддержании стабильности - РИА Новости, 09.12.2022

Шойгу отметил роль вооруженных сил ШОС и СНГ в поддержании стабильности

Возрастает роль вооруженных сил стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества Независимых Государств (СНГ) в поддержании... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T11:59

2022-12-09T11:59

2022-12-09T12:00

безопасность

россия

шос

снг

сергей шойгу

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Возрастает роль вооруженных сил стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества Независимых Государств (СНГ) в поддержании стабильности и безопасности в регионе на фоне резкого обострения международной обстановки, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."На фоне резкого обострения международной обстановки, возникающих вызовов и угроз военной безопасности <…> возрастает значимость обсуждения данных проблем, а также роль вооруженных сил наших государств в поддержании региональной стабильности и укреплении безопасности", - сказал российский министр на встрече глав оборонных ведомств государств ШОС и СНГ в Москве.Шойгу отметил символизм, что встреча глав оборонных ведомств ШОС и СНГ проходит в День Героев Отечества, который ежегодно отмечается в России."Героизм наших народов, проявленный в борьбе с нацизмом, фашизмом и милитаризмом в годы Второй мировой войны, не позволил коричневой чуме поработить мир. Сегодня мы как наследники поколения победителей должны прочно стоять на страже мира и не допустить глобальной катастрофы", - подчеркнул он. Глава российского оборонного ведомства также добавил, что сегодняшняя встреча является прекрасной возможностью наметить дальнейшие совместные шаги в области обороны и безопасности.Главы оборонных ведомств из девяти стран в рамках встречи выступили по теме "О международной и региональной безопасности, дальнейшем укреплении сотрудничества в сфере обороны и безопасности". Также было подписано совместное коммюнике, которое было подготовлено и согласовано в оборонных ведомствах стран-участниц. Детали не раскрываются.

https://ria.ru/20221104/vyzov-1829229273.html

https://ria.ru/20221123/nato-1833761757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, шос, снг, сергей шойгу