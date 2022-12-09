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Junge Welt: США отступают из ключевого региона планеты - РИА Новости, 09.12.2022
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Junge Welt: США отступают из ключевого региона планеты
Junge Welt: США отступают из ключевого региона планеты - РИА Новости, 09.12.2022
Junge Welt: США отступают из ключевого региона планеты
США сдают позиции Китаю в богатом углеводородами Персидском заливе, пишет обозреватель немецкой газеты Junge Welt Йорг Кронауэр. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T23:40
2022-12-09T23:40
в мире
китай
саудовская аравия
сша
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. США сдают позиции Китаю в богатом углеводородами Персидском заливе, пишет обозреватель немецкой газеты Junge Welt Йорг Кронауэр.По словам автора, Саудовская Аравия, ОАЭ и другие арабские государства региона намерены существенно активизировать свою внешнюю политику. В последнее время они ищут новых партнеров для сотрудничества, особенно после того, как Соединенные Штаты решили сосредоточиться на конкуренции с Китаем, отметил он.В Эр-Рияде и Абу-Даби понимают, что рано или поздно им придется самостоятельно, без активной поддержки Вашингтона противостоять Ирану. Для этого они налаживают отношения с Пекином, энергично распространяющим свое политическое и экономическое влияние на ближневосточный регион, пишет колумнист."Теперь там, где Вашингтон снижает свою активность, тут же начинает действовать Пекин. &lt;…&gt; Тот факт, что безальтернативная гегемония США в зоне Персидского залива подходит к концу, свидетельствует об изменении соотношения сил в историческом масштабе", — подытожил Кронауэр.Ранее председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший с государственным визитом в Эр-Рияд, заявил, что Пекин ставит развитие отношений с Саудовской Аравией на приоритетное место в своей дипломатии на Ближнем Востоке. Он также сообщил о готовности Китая наращивать масштабы торговли нефтью с королевством и реализовывать совместные крупные проекты в энергетической сфере.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221208/ssha-1837323300.html
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китай
саудовская аравия
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в мире, китай, саудовская аравия, сша
В мире, Китай, Саудовская Аравия, США
23:40 09.12.2022
 
Junge Welt: США отступают из ключевого региона планеты

Junge Welt: США отступают из стратегически важного для великих держав Персидского залива

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason IsАвианосная ударная группа ВМС США
Авианосная ударная группа ВМС США - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason Is
Авианосная ударная группа ВМС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. США сдают позиции Китаю в богатом углеводородами Персидском заливе, пишет обозреватель немецкой газеты Junge Welt Йорг Кронауэр.
По словам автора, Саудовская Аравия, ОАЭ и другие арабские государства региона намерены существенно активизировать свою внешнюю политику. В последнее время они ищут новых партнеров для сотрудничества, особенно после того, как Соединенные Штаты решили сосредоточиться на конкуренции с Китаем, отметил он.
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В Эр-Рияде и Абу-Даби понимают, что рано или поздно им придется самостоятельно, без активной поддержки Вашингтона противостоять Ирану. Для этого они налаживают отношения с Пекином, энергично распространяющим свое политическое и экономическое влияние на ближневосточный регион, пишет колумнист.
"Теперь там, где Вашингтон снижает свою активность, тут же начинает действовать Пекин. <…> Тот факт, что безальтернативная гегемония США в зоне Персидского залива подходит к концу, свидетельствует об изменении соотношения сил в историческом масштабе", — подытожил Кронауэр.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший с государственным визитом в Эр-Рияд, заявил, что Пекин ставит развитие отношений с Саудовской Аравией на приоритетное место в своей дипломатии на Ближнем Востоке. Он также сообщил о готовности Китая наращивать масштабы торговли нефтью с королевством и реализовывать совместные крупные проекты в энергетической сфере.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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