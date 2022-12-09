https://ria.ru/20221209/ssha-1837655953.html

Junge Welt: США отступают из ключевого региона планеты

Junge Welt: США отступают из ключевого региона планеты - РИА Новости, 09.12.2022

Junge Welt: США отступают из ключевого региона планеты

США сдают позиции Китаю в богатом углеводородами Персидском заливе, пишет обозреватель немецкой газеты Junge Welt Йорг Кронауэр. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T23:40

2022-12-09T23:40

2022-12-09T23:40

в мире

китай

саудовская аравия

сша

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. США сдают позиции Китаю в богатом углеводородами Персидском заливе, пишет обозреватель немецкой газеты Junge Welt Йорг Кронауэр.По словам автора, Саудовская Аравия, ОАЭ и другие арабские государства региона намерены существенно активизировать свою внешнюю политику. В последнее время они ищут новых партнеров для сотрудничества, особенно после того, как Соединенные Штаты решили сосредоточиться на конкуренции с Китаем, отметил он.В Эр-Рияде и Абу-Даби понимают, что рано или поздно им придется самостоятельно, без активной поддержки Вашингтона противостоять Ирану. Для этого они налаживают отношения с Пекином, энергично распространяющим свое политическое и экономическое влияние на ближневосточный регион, пишет колумнист."Теперь там, где Вашингтон снижает свою активность, тут же начинает действовать Пекин. <…> Тот факт, что безальтернативная гегемония США в зоне Персидского залива подходит к концу, свидетельствует об изменении соотношения сил в историческом масштабе", — подытожил Кронауэр.Ранее председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший с государственным визитом в Эр-Рияд, заявил, что Пекин ставит развитие отношений с Саудовской Аравией на приоритетное место в своей дипломатии на Ближнем Востоке. Он также сообщил о готовности Китая наращивать масштабы торговли нефтью с королевством и реализовывать совместные крупные проекты в энергетической сфере.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221208/ssha-1837323300.html

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китай

саудовская аравия

сша

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, китай, саудовская аравия, сша