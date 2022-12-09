Junge Welt: США отступают из ключевого региона планеты
Junge Welt: США отступают из стратегически важного для великих держав Персидского залива
Авианосная ударная группа ВМС США. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. США сдают позиции Китаю в богатом углеводородами Персидском заливе, пишет обозреватель немецкой газеты Junge Welt Йорг Кронауэр.
По словам автора, Саудовская Аравия, ОАЭ и другие арабские государства региона намерены существенно активизировать свою внешнюю политику. В последнее время они ищут новых партнеров для сотрудничества, особенно после того, как Соединенные Штаты решили сосредоточиться на конкуренции с Китаем, отметил он.
В Эр-Рияде и Абу-Даби понимают, что рано или поздно им придется самостоятельно, без активной поддержки Вашингтона противостоять Ирану. Для этого они налаживают отношения с Пекином, энергично распространяющим свое политическое и экономическое влияние на ближневосточный регион, пишет колумнист.
"Теперь там, где Вашингтон снижает свою активность, тут же начинает действовать Пекин. <…> Тот факт, что безальтернативная гегемония США в зоне Персидского залива подходит к концу, свидетельствует об изменении соотношения сил в историческом масштабе", — подытожил Кронауэр.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший с государственным визитом в Эр-Рияд, заявил, что Пекин ставит развитие отношений с Саудовской Аравией на приоритетное место в своей дипломатии на Ближнем Востоке. Он также сообщил о готовности Китая наращивать масштабы торговли нефтью с королевством и реализовывать совместные крупные проекты в энергетической сфере.
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