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Путин: газовый союз с Узбекистаном и Казахстаном требует проработки
Путин: газовый союз с Узбекистаном и Казахстаном требует проработки - РИА Новости, 09.12.2022
Путин: газовый союз с Узбекистаном и Казахстаном требует проработки
Вопрос создания газового союза с Узбекистаном и Казахстаном требует взаимного согласования и принятия компромиссных решений, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T17:02
2022-12-09T17:02
2022-12-09T17:25
владимир путин
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россия
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Вопрос создания газового союза с Узбекистаном и Казахстаном требует взаимного согласования и принятия компромиссных решений, заявил президент России Владимир Путин."Очень много вопросов, которые требуют взаимного согласования, проработки и принятия согласованных и, может быть, даже где-то компромиссных решений, они точно могут быть найдены. То есть в этом смысле это может быть какой-то альянс энергетический", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.При этом президент напомнил об обязательствах перед странами ЕАЭС."Узбекистан пока наблюдатель, но это, конечно, для того же Узбекистана тоже повод, чтобы присмотреться повнимательнее к работе ЕврАзЭС и найти здесь точки соприкосновения с ЕврАзЭС в целом", - добавил он.
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владимир путин, узбекистан, казахстан, россия, евразийский экономический союз, в мире
Владимир Путин, Узбекистан, Казахстан, Россия, Евразийский экономический союз, В мире
17:02 09.12.2022 (обновлено: 17:25 09.12.2022)
Путин: газовый союз с Узбекистаном и Казахстаном требует проработки
Путин о газовом союзе с Узбекистаном и Казахстаном: много вопросов, требующих проработки
БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Вопрос создания газового союза с Узбекистаном и Казахстаном требует взаимного согласования и принятия компромиссных решений, заявил президент России Владимир Путин.
"Очень много вопросов, которые требуют взаимного согласования, проработки и принятия согласованных и, может быть, даже где-то компромиссных решений, они точно могут быть найдены. То есть в этом смысле это может быть какой-то альянс энергетический", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.
При этом президент напомнил об обязательствах перед странами ЕАЭС
.
"Узбекистан пока наблюдатель, но это, конечно, для того же Узбекистана тоже повод, чтобы присмотреться повнимательнее к работе ЕврАзЭС и найти здесь точки соприкосновения с ЕврАзЭС в целом", - добавил он.