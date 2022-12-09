https://ria.ru/20221209/soyuz-1837551126.html

Путин: газовый союз с Узбекистаном и Казахстаном требует проработки

Путин: газовый союз с Узбекистаном и Казахстаном требует проработки - РИА Новости, 09.12.2022

Путин: газовый союз с Узбекистаном и Казахстаном требует проработки

Вопрос создания газового союза с Узбекистаном и Казахстаном требует взаимного согласования и принятия компромиссных решений, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T17:02

2022-12-09T17:02

2022-12-09T17:25

владимир путин

узбекистан

казахстан

россия

евразийский экономический союз

в мире

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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Вопрос создания газового союза с Узбекистаном и Казахстаном требует взаимного согласования и принятия компромиссных решений, заявил президент России Владимир Путин."Очень много вопросов, которые требуют взаимного согласования, проработки и принятия согласованных и, может быть, даже где-то компромиссных решений, они точно могут быть найдены. То есть в этом смысле это может быть какой-то альянс энергетический", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.При этом президент напомнил об обязательствах перед странами ЕАЭС."Узбекистан пока наблюдатель, но это, конечно, для того же Узбекистана тоже повод, чтобы присмотреться повнимательнее к работе ЕврАзЭС и найти здесь точки соприкосновения с ЕврАзЭС в целом", - добавил он.

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узбекистан

казахстан

россия

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владимир путин, узбекистан, казахстан, россия, евразийский экономический союз, в мире