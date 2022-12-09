Рейтинг@Mail.ru
Путин: газовый союз с Узбекистаном и Казахстаном требует проработки - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221209/soyuz-1837551126.html
Путин: газовый союз с Узбекистаном и Казахстаном требует проработки
Путин: газовый союз с Узбекистаном и Казахстаном требует проработки - РИА Новости, 09.12.2022
Путин: газовый союз с Узбекистаном и Казахстаном требует проработки
Вопрос создания газового союза с Узбекистаном и Казахстаном требует взаимного согласования и принятия компромиссных решений, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T17:02
2022-12-09T17:25
владимир путин
узбекистан
казахстан
россия
евразийский экономический союз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837559651_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_4dbdf203bc701e78b5773127394af492.jpg
БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Вопрос создания газового союза с Узбекистаном и Казахстаном требует взаимного согласования и принятия компромиссных решений, заявил президент России Владимир Путин."Очень много вопросов, которые требуют взаимного согласования, проработки и принятия согласованных и, может быть, даже где-то компромиссных решений, они точно могут быть найдены. То есть в этом смысле это может быть какой-то альянс энергетический", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.При этом президент напомнил об обязательствах перед странами ЕАЭС."Узбекистан пока наблюдатель, но это, конечно, для того же Узбекистана тоже повод, чтобы присмотреться повнимательнее к работе ЕврАзЭС и найти здесь точки соприкосновения с ЕврАзЭС в целом", - добавил он.
https://ria.ru/20221209/gaz-1837546703.html
узбекистан
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837559651_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_66137334ef8173533a358f9e05b280d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, узбекистан, казахстан, россия, евразийский экономический союз, в мире
Владимир Путин, Узбекистан, Казахстан, Россия, Евразийский экономический союз, В мире
17:02 09.12.2022 (обновлено: 17:25 09.12.2022)
 
Путин: газовый союз с Узбекистаном и Казахстаном требует проработки

Путин о газовом союзе с Узбекистаном и Казахстаном: много вопросов, требующих проработки

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке. 9 ноября 2022
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке. 9 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке. 9 ноября 2022
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Вопрос создания газового союза с Узбекистаном и Казахстаном требует взаимного согласования и принятия компромиссных решений, заявил президент России Владимир Путин.
"Очень много вопросов, которые требуют взаимного согласования, проработки и принятия согласованных и, может быть, даже где-то компромиссных решений, они точно могут быть найдены. То есть в этом смысле это может быть какой-то альянс энергетический", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.
При этом президент напомнил об обязательствах перед странами ЕАЭС.
"Узбекистан пока наблюдатель, но это, конечно, для того же Узбекистана тоже повод, чтобы присмотреться повнимательнее к работе ЕврАзЭС и найти здесь точки соприкосновения с ЕврАзЭС в целом", - добавил он.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 16:49
Путин заявил, что цены на газ в Европе зашкаливают
 
Владимир ПутинУзбекистанКазахстанРоссияЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала